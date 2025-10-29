『最新版 これからの飲食店 数字の教科書』 電子書籍版 販売開始のお知らせ

書籍情報と電子書籍の販売スケジュール

一般社団法人これからの時代の飲食店マネジメント協会

kinoppy(https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-08-EK-2249250) 2025年9月30日

Kindle(https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B0FTK5W6R3/ref=tmm_kin_swatch_0)、honto(https://honto.jp/ebook/pd_34686020.html)、楽天kobo(https://books.rakuten.co.jp/rk/865b8aafdc533a2a8f75dd0d473bfa6a/?l-id=search-c-item-text-01) 2025年10月8日より順次販売開始

『最新版 これからの飲食店 数字の教科書』について

本書は、東海林 健太郎氏が著者、山川 博史が監修した一冊で、「脱・どんぶり勘定」を掲げ、飲食店経営に不可欠な「数字」に関する知識を、基礎から最新動向まで分かりやすく解説しています。経営者やマネージャーが、数字に基づいた論理的な経営判断を下すために必要なノウハウを網羅した実用書です。

書籍：最新版 脱・どんぶり勘定！ これからの飲食店 数字の教科書(https://www.amazon.co.jp/%E8%84%B1%E3%83%BB%E3%81%A9%E3%82%93%E3%81%B6%E3%82%8A%E5%8B%98%E5%AE%9A%EF%BC%81-%E6%9C%80%E6%96%B0%E7%89%88-%E3%81%93%E3%82%8C%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AE%E9%A3%B2%E9%A3%9F%E5%BA%97-%E6%95%B0%E5%AD%97%E3%81%AE%E6%95%99%E7%A7%91%E6%9B%B8-BOOKS/dp/4495541641)

「これマネ教育DX」との連携

本書籍の内容は、教育プラットフォーム「これマネ教育DX」とも連携しています。

書籍の目次ごとの学習コンテンツがオンライン動画として提供されており、利用者は場所や時間を選ばずに、効率的に専門知識を学ぶことが可能です。

【これマネ教育DXについて】(https://koremane.com/lp/koremaneeducationdx/)

1,000本超の動画で組織の仕組みをつくるDXソリューション

「これマネ教育DX」は、飲食店に特化した動画教育コンテンツサービスです。

豊富なコンテンツ： マネジメント、数字、集客、衛生管理、DXなど、店舗運営に必要な幅広いジャンルの動画を約1,000本以上提供しています。

オリジナル研修構築： 既存の動画コンテンツと、自社で作成した動画を組み合わせる機能（これマネBOX）を活用し、企業独自の研修マニュアル（動画マニュアル）を構築できます。

課題解決の仕組み： 視覚的に分かりやすい動画を活用することで、複数店舗展開時の教育の煩雑さや、スタッフ教育に時間を割けないといった課題を解決し、全店舗で同じ基準を共有できる組織文化づくりをサポートします。

【お問い合わせ先】

一般社団法人これからの時代の飲食店マネジメント協会

代表理事 山川博史

株式会社これマネ

URL：https://koremane.com

Mail：info@koremane.com