森戸知沙希 写真集『Co10r Moment』が、11月5日より電子書籍で配信スタート！
株式会社ワニブックス（東京都渋谷区）では、これまでに発売した写真集を電子化した「電子版写真集」を発売しております。11月5日(水)には、モーニング娘。OG・森戸知沙希さんの写真集『Co10r Moment』をリリースいたします。
森戸知沙希 写真集『Co10r Moment』書影
モーニング娘。卒業後、2023年11月に１年半の留学を終え、ソロとして活動の幅を広げている森戸知沙希。デビュー10周年記念のメモリアル写真集『Co10r Moment』(紙版：2024年11月5日発売)が、2025年11月5日より電子書籍で配信スタート！
『Co10r Moment』のテーマは“十年旅”。初めての海外ロケを敢行しました。カントリー・ガールズ時代の雰囲気を残す少女のような透明感。モーニング娘。の頃の溌溂としたイメージ。そして今、多くの経験をし、大人の女性となった森戸知沙希。あらゆるシチュエーションで見られる様々な表情からは、この10年、どの瞬間も彩り豊かだったことが感じられ、彼女の成長が表現されています。懐かしさを感じながらも、これまでにない、飾らない新しい森戸知沙希に出会える1冊を、ぜひ電子版でもご覧ください。
【書誌情報】
森戸知沙希 写真集 『Co10r Moment』
撮影：西條彰仁
価格：3,300円（税込）
発行：ワニブックス
電子版は、2025年11月5日より配信開始
＜森戸知沙希 既刊電子版＞
●森戸知沙希 ファースト写真集 『森戸知沙希』 (撮影：西條彰仁）
●森戸知沙希 写真集 『Say Cheese！』（撮影：西條彰仁）
●森戸知沙希 写真集 『Crossroads』（撮影：西條彰仁）
●森戸知沙希 写真集 『with thanks』（撮影：田畑竜三郎）
●森戸知沙希 写真集 『Cheers』（撮影：西村康） 発行：オデッセー出版
＜モーニング娘。 既刊電子版＞
●モーニング娘。’17 誌上ドラマ 『 拝啓、ハル先輩！ - 東麻布高校白書 - 』
