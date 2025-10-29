【2025年最新版】女性の約97.5％が「メンズ脱毛に肯定的」と回答。これからの男性の清潔感事情をメンズ脱毛サロン「メンズクリア」が徹底調査！

株式会社クリア

株式会社クリア（本社：東京都渋谷区、代表取締役：勝沼潤）が運営をするメンズ脱毛サロン「メンズクリア」は、10代～60代の女性203名を対象に「男性のヒゲ・ムダ毛に関する意識調査」を実施しました。その結果、約74.4％の女性が「ヒゲがない男性が好き」と回答し、約97.5％がメンズ脱毛に肯定的であることが明らかになりました。男女問わず「清潔感」が第一印象を左右する時代が来ているようです。

■調査結果サマリー

１.男性の脱毛に対する女性の意識

➤女性の約97.5％が男性の脱毛を肯定的に捉えており、特にヒゲに関しては約74.4％が「ヒゲのない男性の方が好印象」と回答しました。ヒゲやムダ毛が清潔感や第一印象に直結することが、女性の意識として強く現れています。

２.脱毛してほしい部位

➤顔周りだけでなく、胸や腹などボディ全体へのムダ毛ケアにも関心が高いことがわかりました。見た目の印象を整えるだけでなく、服装や肌の露出に合わせたトータルケアが求められている傾向です。

３.気になるムダ毛の影響

➤女性が特に気にするのは「服からはみ出る毛（46.3％）」や「体臭・ニオイ（40.9％）」など。ムダ毛は単に見た目の問題だけでなく、印象や清潔感、匂いにも影響することが明らかになりました。

■調査概要

調査タイトル ：女性に聞いた男性の脱毛に関するアンケート調査

調査期間 ：2025年8月18日（月）～2025年8月25日（月）

調査対象 ：18～59歳の女性

調査回収人数 ：203名

調査方法 ：インターネット調査（WEBアンケート方式）

■ 約97.5％の女性が「メンズ脱毛は良いこと」

Q1.メンズ脱毛についてどう思いますか？

全体の約97.5％が肯定的な意見を示しました。

近年はヒゲ脱毛をはじめ、腕・脚・VIOなど全身脱毛を行う男性も増えており、男女含めて脱毛に対する意識が変化してきました。

■女性の約74.4％が「ヒゲがない男性が好き」

Q2.ヒゲがある男性とない男性、どちらが好きですか？

約4人に3人の女性が“ヒゲなし派”であることが分かりました。

また、「ヒゲを生やしている男性をどう思うか？」という質問では…

Q3.ヒゲを生やしている男性をどう思いますか？

9割超（91.7％）が「ヒゲはない方が良い」と回答。

これからは、清潔感のある男性に魅力が集まっていきそうです。

■ 女性が男性に「脱毛してほしい」と思う部位TOP5

Q4.男性に脱毛してほしい部位はありますか？※複数回答

顔周りだけでなく、ボディ全体のムダ毛ケアにも関心が高い結果に。

意外にも“見える部分”より“見えない部分”の方が人気の部位となっており、どんな部位も抜かりなくケアすることが、今後の清潔感アップのカギになっていきそうです。

■ 男性のヒゲで“不快に感じる点”TOP3

Q5.男性のヒゲで不快に感じる点はありますか？※複数回答

「青ヒゲ」や「チクチク感」を不快に感じる女性が特に多い結果となりました。

また、「無精ヒゲ」や「カミソリ負け」なども挙げられており、ヒゲを整えていない状態や手入れ不足が清潔感を損なう大きな要因となっているようです。

実際に、「ヒゲが当たったら肌荒れしそう」「お手入れをしていないと、身なりに無頓着な印象を受ける」といった声も上がっており、女性が男性に求める“清潔感”はより明確に可視化されつつあります。

■ 男性のムダ毛で“気になるポイント”TOP3

Q6.男性のムダ毛で気になることはありますか？※複数回答

「毛が服からはみ出ている（46.3％）」や「ニオイが気になる（40.9％）」など、

ムダ毛が“見た目”だけでなく“印象・匂い”にも影響するという女性の意識が浮き彫りになりました。

■まとめ

・女性の約74.4％が「ヒゲなし男性が好き」

・約97.5％が「メンズ脱毛に肯定的」

という結果となり、“毛がある＝男らしさ”から“毛がない＝清潔感”へと価値観が変化していることが分かりました。

“ヒゲのない男性”はもはや特別ではなく、“身だしなみとしての新常識”。

女性が男性に求める条件のひとつとして、「清潔感＝脱毛」が確実に定着しつつあります。

※調査期間：2025年8月18日～2025年8月25日、調査主体：株式会社クリア（自社調査）、調査対象：10～40代女性、有効回答数（サンプル数）：203件、調査方法：インターネット調査（WEBアンケート方式）

店舗の様子■「男性のヒゲ・ムダ毛に関する意識調査」について

今回の調査では、女性の約74.4％が「ヒゲがない男性が好き」と回答し、さらに約97.5％がメンズ脱毛を肯定的に捉えていることが明らかになりました。

この結果からも、清潔感や身だしなみの一環として脱毛が注目されていることが分かります。

当社が提供する「メンズクリア」では、ヒゲ脱毛をはじめ、腕・脚・VIOなど全身の脱毛サービスを安全かつスピーディーに提供しており、男性が短期間で変化を実感しながら通える環境を整えています。

今後も当社は、脱毛を通じて男性の身だしなみや清潔感向上をサポートし、女性が求める好印象や自己管理の価値観に応える取り組みを続けてまいります。

そして、「脱毛＝身だしなみ・清潔感アップ」という新しい常識を広め、業界全体の信頼性向上に貢献してまいります。

