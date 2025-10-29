Ï¯ÆÉ·à¡ÖÉÙ¹¾¡×¡ß¥«¥µ¥Þ¥¹´ë²è³Ú¶Ê¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×·èÄê¡ª¥Û¥éーÌ¡²è¤Îµ´ºÍ¡¦°ËÆ£½áÆó¤ÎÂåÉ½ºî¡ÖÉÙ¹¾¡×¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿·¶Ê¤Ç»²²Ã¡ª³Þ´Ö½ß¡¦Áý¸µÂóÌé¤¬À¼Í¥¤È¤·¤Æ½Ð±é¤â¡ª
À¼Í¥¤Î³Þ´Ö½ß¤ÈÁý¸µÂóÌé¤Ë¤è¤ë¡Ö¥«¥µ¥Þ¥¹´ë²è¡×¤ÎÂè3ÃÆ³Ú¶Ê¤È¤Ê¤ë¿·¶Ê¤¬¡¢2026Ç¯1·î¤Ë¥Ò¥åー¥ê¥Ã¥¯¥Ûー¥ëÅìµþ¤Ç¾å±éÍ½Äê¤ÎLemino presents ¥¢¥Ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹Ï¯ÆÉ·à¡ÖÉÙ¹¾¡× ¤È¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£
¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤Î¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ëÉÔ»×µÄ²òÌÀ¡×¤òÌÜÅª¤ËÀßÎ©¤·¤¿¡ÊÍ¡Ë¥«¥µ¥Þ¥¹´ë²è¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢À¼Í¥½é¤ÎÅÔ»ÔÅÁÀâ¥æ¥Ë¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¥³¥ä¥Ã¥ー¥¹¥¿¥¸¥ª¤È¤Î¶¦Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÀâ¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿³Ú¶Ê¤òÁ´À¤³¦ÇÛ¿®¤·¤¿¤êÅù¡¢¥æ¥Ëー¥¯¤Ê³èÆ°¤ÇÅÔ»ÔÅÁÀâ³¦·¨¤Ë¤Æ¼ªÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥Û¥éーÌ¡²è¤Îµ´ºÍ¡¦°ËÆ£½áÆó¤Î¥Ç¥Ó¥åーºî¤Ë¤·¤ÆÂåÉ½ºî¤òÏ¯ÆÉ·à¤È¤·¤Æ¾å±é¤¹¤ëLemino presents ¥¢¥Ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹Ï¯ÆÉ·à¡ÖÉÙ¹¾¡× ¤È¤Î³Ú¶Ê¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤¬¼Â¸½¡£
¡ÖÉÙ¹¾¡×¤Ï¡¢ÍÅ¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤ò¤â¤Ã¤¿ÀäÀ¤¤ÎÈþ½÷¡¦ÉÙ¹¾¤ÎÈþËÆ¤ÈËâÀ¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¡¢±¿Ì¿¤¬¶¸¤Ã¤Æ¤¤¤¯¿Í¡¹¤ÎÊª¸ì¡£¡È¶²ÉÝ¡É¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë±¨´ÝÜ§¡Ê·àÃÄ¡Ö²´Ã°ÃãË¼¡×¼çºË¡Ë¤¬µÓËÜ¡¦±é½Ð¤òÌ³¤á¡¢º£¤ò¤È¤¤á¤¯À¼Í¥¡¦ÇÐÍ¥¡¦²øÃÌ»Õ¤¿¤ÁÁíÀª27Ì¾¤¬Á´10¸ø±é¤òÆüÂØ¤ï¤ê¤Ç±é¤¸¤ë¡£
³Þ´Ö¤ÈÁý¸µ¤Ï¡¢¥«¥µ¥Þ¥¹´ë²è¤È¤·¤Æ¤Î³Ú¶Ê¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤Ë²Ã¤¨¡¢ÉÙ¹¾¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ëÃË¤ÎÌò¤ÇÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ¤â»²²Ã¡£
¤Ê¤ª¡¢Èþ¤·¤¯¤âÍÅ¤·¤¯¶²¤í¤·¤¤¡ÖÉÙ¹¾¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤Ù¤¯±Ô°ÕÀ½ºîÃæ¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×³Ú¶Ê¤ÎÇÛ¿®¤Ï¡¢2025Ç¯12·îÃæ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ï¯ÆÉ·à¡ÖÉÙ¹¾¡×¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¥¤ー¥×¥é¥¹¤Ë¤ÆÀè¹Ô¼õÉÕÃæ¡£
¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¶Ê¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
ÇÛ¿®Í½ÄêÆü¡§2025Ç¯12·î15Æü
¥¿¥¤¥È¥ë¡§Be my one
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÌ¾¡§(Í)¥«¥µ¥Þ¥¹´ë²è
¥á¥ó¥Ðー¡§³Þ´Ö ½ß¡¢Áý¸µ ÂóÌé
ºî»ì¡§PA-NON
ºî¶Ê / ÊÔ¶Ê¡§½©»³ ·ò²ð
Guitar¡§½©»³ ·ò²ð
Bass¡§´äÀÚ ¿®°ìÏº
Drums¡§À¸ÅÄÌÜ Í¦»Ê
¶¦Æ±¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§ËÙÆâ À¶¸ç
¢¨2025/7/5¡¡KOYA st NIGHT¡ß¥«¥µ¥Þ¥¹´ë²è ～ÇË²õ¤ÈºÆÀ¸¤Î±ã～¤è¤ê
³Þ´Ö½ß¡¢Áý¸µÂóÌé¤â½Ð±é¡ªLemino presents ¥¢¥Ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹Ï¯ÆÉ·à¡ÖÉÙ¹¾¡×
¸½ºß¥¤ー¥×¥é¥¹¤Ë¤Æ¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥ÈÀè¹Ô¼õÉÕÃæ¡ª
¢£¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥ÈÀè¹Ô
Àè¹Ô´ü´Ö¡§10·î29Æü(¿å)12¡§00～11·î10Æü(·î)23¡§59
¥¤ー¥×¥é¥¹HP¡§https://eplus.jp/animaxreading-tomie/
¢£¥¿¥¤¥È¥ë¡§Lemino presents ¥¢¥Ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹Ï¯ÆÉ·à¡ÖÉÙ¹¾¡×
¢£ÆüÄø¡§2026Ç¯1·î12Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë～1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë
¢£²ñ¾ì¡§¥Ò¥åー¥ê¥Ã¥¯¥Ûー¥ëÅìµþ
¢©100-0006 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÍ³ÚÄ®£²ÃúÌÜ£µ－£± Í³ÚÄ®¥»¥ó¥¿ー¥Ó¥ë 11F
¢£¸¶ºî¡§°ËÆ£½áÆó ¡Ø°ËÆ£½áÆó·æºî½¸¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ´©¡Ë
¢£µÓËÜ¡¦±é½Ð¡§±¨´ÝÜ§¡¡·àÃÄ¡Ø²´Ã°ÃãË¼¡Ù¼çºË
¢£½Ð±é¼Ô¡¦¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡§
¡Ú1·î12Æü¡Ê·î¡Ë19:00³«±é¡Ûº´ÁÒ·°¡¢°æß·»í¿¥¡¢Ãæß·¤Þ¤µ¤È¤â¡¢¹âÄÍÃÒ¿Í¡¢Â¼¾å¥í¥Ã¥¯
¡Ú1·î13Æü¡Ê²Ð¡Ë19:00³«±é¡Ûº´ÁÒ·°¡¢ËÂÌÚÍùº´¡¢Áý¸µÂóÌé¡¢»ûÅçÆ×ÂÀ¡¢¤¿¤Ã¤¯ー
¡Ú1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë19:00³«±é¡Û°ËÆ£¤«¤Ê·Ã¡¢Ê¡Ô¤ÈþÎ¤¡¢Ãæß·¤Þ¤µ¤È¤â¡¢´äºêÎÊÂÀ¡¢¤Ï¤ä¤»¤ä¤¹¤Ò¤í¡ÊÅÔ»Ô¥Üー¥¤¥º¡Ë
¡Ú1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë19:00³«±é¡Ûº´Æ£Æü¸þ¡¢°ËÀ¥çýè½Ìé¡¢Áý¸µÂóÌé¡¢ÃçÂ¼½¡¸ç¡¢¶å½½¶å²«½õ
¡Ú1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë19:00³«±é¡Û¾¾°æ·ÃÍý»Ò¡¢ËÂÌÚÍùº´¡¢ÌîÄÅ»³¹¬¹¨¡¢³Þ´Ö½ß¡¢¤Ï¤ä¤»¤ä¤¹¤Ò¤í¡ÊÅÔ»Ô¥Üー¥¤¥º¡Ë
¡Ú1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë13:00³«±é²ó¡ÛÆâÅÄºÌ¡¢Ê¡Ô¤ÈþÎ¤¡¢»³²¼Âçµ±¡¢»ûÅçÆ×ÂÀ¡¢¤¿¤Ã¤¯ー
¡Ú1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë16:00³«±é²ó¡ÛÆâÅÄºÌ¡¢°ËÀ¥çýè½Ìé¡¢»³²¼Âçµ±¡¢ÃÝÆâ±É¼£¡¢¤¿¤Ã¤¯ー
¡Ú1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë19:00³«±é²ó¡Û¾¾°æ·ÃÍý»Ò¡¢°ËÀ¥çýè½Ìé¡¢ÌîÄÅ»³¹¬¹¨¡¢ÃÝÆâ±É¼£¡¢Â¼¾å¥í¥Ã¥¯
¡Ú1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë13:00³«±é²ó¡Û°æ¾åËãÎ¤Æà¡¢¹â¿¹ÆàÄÅÈþ¡¢²ÏÀ¾·ò¸ã¡¢°¤ºÂ¾åÍÎÊ¿¡¢¶å½½¶å²«½õ
¡Ú1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë16:00³«±é²ó¡Û°æ¾åËãÎ¤Æà¡¢¹â¿¹ÆàÄÅÈþ¡¢²ÏÀ¾·ò¸ã¡¢°¤ºÂ¾åÍÎÊ¿¡¢¤Ï¤ä¤»¤ä¤¹¤Ò¤í¡ÊÅÔ»Ô¥Üー¥¤¥º¡Ë
¢¨³«¾ì»þ´Ö¤Ï³«±é¤Î30Ê¬Á°
¢£ÎÁ¶â¡§Á´ÀÊ»ØÄêÀÊ10,000±ß¡ÊÀÇ¹þ11,000±ß¡Ë
¢£¸ø¼°HP¡§https://www.animax.co.jp/animaxreading/tomie202601/
¢£¸ø¼°X¡§https://x.com/animax_reading
¡ÊÍ¡Ë¥«¥µ¥Þ¥¹´ë²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡Ø¤Ò¤ã¤¯¤¨¤à¡£¡Ù¤ä·à¾ìÈÇ¡ØTHE FIRST SLAM DUNK¡Ù¡Ú»°°æ¼÷Ìò¡Û¡¢¡Ø¥¥óÆù ¥Þ¥ó´°àúÄ¶¿Í»ÏÁÄÊÔ¡Ù¡Ú¥Ö¥í¥Ã¥±¥óJr.¡ÛÅù¤ÎÏÃÂêºî¤ËÂ¿¿ô½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë³Þ´Ö½ß¤È¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡ØÌî¸¶¤Ò¤í¤· Ãë¥á¥·¤ÎÎ®µ·¡Ù¤Ë¤Æ¼ç¿Í¸ø¡¦Ìî¸¶¤Ò¤í¤·¤Î¸åÇÚ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÀî¸ý¡×Ìò¤ä¡¢¿Íµ¤³¤³°¥É¥é¥Þ¡ØFBI:ÆÃÊÌÁÜººÈÉ¡Ù¡Ú ¥ª¥Þ¥ë¡¦¥¢¥É¥à¡È£Ï£Á¡É¥¸¥À¥ó¡ÛÅù¡¢¥¢¥Ë¥á¤«¤é¿áÂØ¤¨¤ÈÉý¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÁý¸µÂóÌé¤ÎÀ¼Í¥¤Õ¤¿¤ê¤¬ÀßÎ©¤·¤¿¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤Î¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ëÉÔ»×µÄÄÉµÚ¡×¤ò¤¹¤ë²ñ¼Ò¡£
(Í)¥«¥µ¥Þ¥¹´ë²è²ñÊó¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é(¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¢¥×¥ê¡ÖFanicon¡×)
https://fanicon.net/fancommunities/5105
²ñµÄ¤Î¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤ä¡¢¥³¥¢¤Ê¾ðÊó¤Ê¤É¤ÏÌÞÏÀ¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤±ÇÁü¤ä¼Ì¿¿¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë
¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤ä¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á(¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸)¤Ê¤É¤âÄê´üÅª¤Ë³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢§ÇÛ¿®Ãæ³Ú¶Ê¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
https://www.tunecore.co.jp/artists/kasamasukikaku
1st³Ú¶Ê¡Ö(Í)¥«¥µ¥Þ¥¹´ë²è¼Ò²Î～Dream or Truth～¡×
iTunes¡¦¥á¥¿¥ë¥È¥Ã¥×¥½¥ó¥°¡¦ÆüËÜ¡¦1°Ì³ÍÆÀ¡ª
iTunes Store¡¦¥á¥¿¥ë ¥È¥Ã¥×¥½¥ó¥°¡¦¹á¹Á ¡¦ 1°Ì³ÍÆÀ¡ª
2nd³Ú¶Ê¡Ö(Í)¥«¥µ¥Þ¥¹´ë²è～²Î¶ÊÂèÆó¾Ï～Light or Dark¡×
iTunes¡¦¥á¥¿¥ë¥È¥Ã¥×¥½¥ó¥°¡¦ÆüËÜ¡¦3°Ì³ÍÆÀ¡ª
¢§(Í)¥«¥µ¥Þ¥¹´ë²è¸ø¼°SNS
X:https://twitter.com/kasamasukikaku
¥Ï¥Ã¥·¥å¥À¥°:#¥«¥µ¥Þ¥¹¡¢#¥«¥µ¥Þ¥¹´ë²è
YouTube¡§https://www.youtube.com/@kasamasukikaku
Instagram¡§https://www.instagram.com/kasamasukikaku/
TikTok¡§https://www.tiktok.com/@kasamasukikaku
±¿±Ä¡§Age Global Networks