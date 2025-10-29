来年2月来日のWet Legほか、Clairo、Charli xcx、Angel Olsenなど、最新インディ・シーンの話題作も掲載！　インディ・ポップの世界観を1冊に詰め込んだディスクガイドを刊行！

株式会社ディスクユニオン

●株式会社ディスクユニオン（千代田区／代表取締役：広畑雅彦）の出版部DU BOOKSは、2025年11月４日（火）に『インディ・ポップ・レッスン ディスクガイド』を刊行します。

本書は、ムードや世界観 (キーワード) からインディ・ポップを紹介したガイド本です。何から聴いたらいいのかわからない、もっと良い曲を探したいといった方にもオススメです。

●豪華執筆陣によるコラムも注目！

★松尾レミ（GLIM SPANKY）、山崎まどか、小出亜佐子（英国音楽）も参加！

★インスタやテレビ朝日「BREAKOUT」でも人気の、はろー（音楽を紹介するひと）さんほか、ゲストのインディ・ポップ・プレイリスト

★『東京ひとり暮らし女子のお部屋図鑑』で人気のmameさんの書き下ろし音楽漫画

★80年代UKインディ・シーンのスタイルとストリートカルチャーを記録した写真集「A Scene in Between」の著者Sam Knee（サム・ニー）のインタビュー

★00年代のシューゲイズ、インディ・ポップを象徴するThe Pains Of Being Pure At Heartのフロントマンによるデビューアルバム・セルフレビュー

●ラジオ出演、インタヴュー大歓迎

編著者・多屋澄礼（たや・すみれ）

歌詞対訳やライナーノーツ、DJ、アパレル店頭BGMミックス制作、ディスクユニオンのプロジェクト「Girlside」ディレクションなどを手掛ける。著書に『INDIE POP LESSON』、翻訳監修『ROOKIE YEARBOOK』、『IT アレクサ・チャンに学ぶオシャレの秘密』など。

《書誌情報》

書名：インディ・ポップ・レッスン ディスクガイド

副題：ムードとシーンで選ぶインディ・ポップ、ネオアコ、ギターポップ、オルタナ、シンセポップ&ベッドルームポップの決定盤 750選

編著者： 多屋澄礼

ブックデザイン： 藤田康平（Barber）

判型：A５版・並製・184ページ（２色刷）

定価：本体2,500円＋税

ISBN： 978-4-86647-250-8

発売予定：2025年11月４日（火）

発売元：株式会社ディスクユニオン

発行元：DU BOOKS

商品紹介ページ：https://diskunion.net/dubooks/ct/detail/DUBK404

