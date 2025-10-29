名古屋フィギュアスケートフェスティバル ファイナル　来年1月4日開催！

株式会社中日新聞社

2003年に前身の「跳べ！氷上の華たちフィギュア王国・名古屋から世界へ」として始まり、今では名古屋を代表する存在となった冬のエキシビション「名古屋フィギュアスケートフェスティバル」。本公演は、国内のトップスケーターを招へいするばかりでなく、後に世界の舞台で活躍する多くの若手選手たちに演技を披露する場を提供してきました。また、地元のジュニア・ノービス選手がトップスケーターと同じ舞台に立ち、国内から世界へステップアップしていく過程をご覧いただけるプログラムとなっており、日本フィギュアスケート界にとっても意義のあるアイスショーだと自負しております。

“フィギュアスケート王国”として名高い愛知県を象徴するアイスショーとしても、長年多くのファンの皆さまに愛されてきましたが、22回目の開催となる今回を「ファイナル」と銘打ち、長い歴史に一区切りをつける決断をいたしました。主に現役選手や地元のジュニア、ノービス選手に光を当てるなど、これまで継続してきた他のアイスショーとはひと味違う“名フェスらしさ”を最後まで貫き、本公演の幕を下ろします。

2025公演の様子

◆スペシャルゲストの出演決定！

地元・愛知県名古屋市出身で11年ぶりの名フェス出演となる安藤美姫さんや、現役時代に世界を舞台に活躍した無良崇人さん、本郷理華さんが華やかな演技で会場を盛り上げます！

◆メモリアルプログラムを作成！

ファイナル公演の開催を記念し、特別版プログラムを作成します！当日の演技写真はもちろん、出演選手への独自インタビューや過去公演の写真などを全52ページに収録します。入場券とセットで購入できるほか、プログラム単体での販売も予定しています。

【料金】1冊 4,400円（税込）

※2月上旬頃お届け予定

◆過去最多の計6アングルでオンライン配信を実施！

オンライン視聴では、お手元のスマートフォンやPCなどからご自身でお好みの映像に切り替えて公演を視聴できる「マルチアングル配信」をお楽しみいただけます。LIVE配信中でもプレイバック機能を利用して気になるシーンをすぐに見返すことができるほか、オンライン配信限定でバックヤードからの選手リポートもご覧いただけます！

【配信期間】2026年2月6日（金）まで

【アングル（予定）】

・メイン映像

・氷上映像（3アングル）

・選手出入口カメラ ※演技を控える選手たちの映像をお楽しみいただけます

・バックヤード選手リポートカメラ ※オンライン配信限定

◆開催概要

【名称】名古屋フィギュアスケートフェスティバル ファイナル

【主催】名古屋市、中日新聞社

【後援】（公財）日本スケート連盟、（公財）名古屋市教育スポーツ協会

【主管】愛知県スケート連盟

【協賛】中京大学、樹の恵本舗 株式会社 中村

【協力】名古屋スポーツセンター

【会場】日本ガイシアリーナ（名古屋市南区東又兵ヱ町5-1-5）

【日時】2026年1月4日（日）17:00開演（開場16:00）

【種目】男子シングル、女子シングル

◆主な出場予定選手

【男子】壷井達也、友野一希、三浦佳生、山本草太、中村俊介

【女子】樋口新葉、千葉百音、島田麻央、山下真瑚、渡辺倫果、和田薫子、吉田陽菜、櫛田育良、岡田芽依

【スペシャルゲスト】安藤美姫、無良崇人、本郷理華

※出演スケーターは、今後予定なく変更・追加となる可能性があります。

◆チケット料金

【入場券】RS席：18,000円、SS席：16,000円、A席：8,000円、B席：6,000円、C席：2,500円

※メモリアルプログラムとセット購入の場合は＋4,400円／冊。

【オンライン配信】オンライン視聴券：4,980円、オンライン視聴券（メモリアルプログラム付）：9,000円

◆公式ホームページ https://nfsf.jp/

