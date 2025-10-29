『そろ谷のアニメっち』がJRA秋のGIレースを盛り上げる！『そろ谷のけいばっち』第３弾放送決定

株式会社ディー・エル・イー

株式会社ディー・エル・イー（東京都千代田区、代表取締役社長CEO・CCO：小野亮、以下DLE）は日本中央競馬会（東京都港区、理事長：吉田正義、以下JRA）とコラボした『そろ谷のアニメっち』スピンオフアニメ『そろ谷のけいばっち』第３弾を制作し、朝日放送テレビ（以下ABC）で2025年11月5日(水)より放送することをお知らせいたします。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=xhkCRumBM6Y ]

【情報解禁】TVアニメ『そろ谷のけいばっち』シーズン3：https://youtu.be/xhkCRumBM6Y

『そろ谷のけいばっち』はYouTubeチャンネル登録者数100万人超えの大人気アニメ『そろ谷のアニメっち』が有馬記念や日本ダービーなどJRAのGIレースとコラボし、第１弾が2024年秋季、第2弾が2025年春季に放送され好評を博しました。

このたび第３弾として2025年11月に行われる「エリザベス女王杯」、「マイルチャンピオンシップ」、「ジャパンカップ」といったＧIレースとのコラボ作品、また今年で開設100周年を迎える「京都競馬場」にちなんだ作品を制作しました。

ABC（関西ローカルで2025年11月5日（水）23:10から第１話が放送され、順次TVer・ABEMA・YouTubeでも見逃し配信が行われます。

今回もGIレースの真剣勝負の裏側で繰り広げられる、騎手や馬、観客たちによるちょっと変で姑息な、そろ谷ならではの笑える駆け引きが更にパワーアップして登場。

複雑な事情や私情を胸に、GI制覇に執念を燃やす人々と馬たちが繰り広げるドタバタ劇はクセになる面白さです。

また、作品内には、GIレースに関する豆知識も散りばめられており、競馬初心者でも楽しみながら競馬に詳しくなれる構成となっております。

DLEは、過去にも「むかしケイバなし」「猫ジョッキー」「ドラ馬チック脳内」「秘密厩舎 馬の蹄」など、競馬を楽しむきっかけとなるようなアニメーションコンテンツを制作してきました。引き続き様々なコンテンツを通して、日本のエンターテインメントシーンを盛り上げる取り組みを進めてまいります。

■第１話 あらすじ

将来騎手になるために競馬学校入学を目指す少年は、京都競馬場で自称「三冠騎手」のおじさんと出会う。古風なボケと鋭いツッコミの掛け合いを経て親しくなった2人は師弟関係となり、競馬に詳しいおじさんの教えを受けた少年は、数年後に競馬学校を卒業し、いよいよ騎手になるところまで成長した。

しかしある日、少年はこのおじさんが「三冠騎手」ではないことを知ってしまう。

なぜおじさんは嘘をついたのか・・そこには衝撃の事実が隠されていた。

第２話以降も「エリザベス女王杯」「マイルチャンピオンシップ」「ジャパンカップ」と、GIレースの舞台裏？が描かれます。

アニメは全４話、11月5日より毎週水曜日に放送予定です。

■『そろ谷のけいばっち』詳細

番組サイト: https://www.asahi.co.jp/sp/sorotani/

＜放送日時＞

朝日放送テレビ（※関西ローカル）

第１話：2025年11月5日（水）23:10～23:17

第２話：2025年11月12日（水） 23:10～23:17

第３話：2025年11月19日（水） 23:10～23:17

第４話：2025年11月26日（水） 23:10～23:17

※編成上の都合により、放送時間が変更になる場合があります。

TVer・ABEMA・YouTubeで見逃し配信あり

YouTubeプレイリスト： https://youtube.com/playlist?list=PLoB47zOj5Db_ke8WXOxoHE4spvT8nd0Mc&si=yxdpn-RrOSH1ylL6(https://youtube.com/playlist?list=PLoB47zOj5Db_ke8WXOxoHE4spvT8nd0Mc&si=yxdpn-RrOSH1ylL6)

＜作品情報＞

監督・脚本・声の出演：そろ谷

企画・プロデュース：大橋隆昭・輿水希美佳・鳥羽亮佑

アニメーション制作：DLE

■そろ谷とは

―『そろ谷のアニメっち』 とは ―

「そろ谷のアニメっち」は、そろ谷が1人で脚本・監督・キャラクターデザイン・声優をこなすスタイルで2021年7月より配信開始したYouTubeチャンネルです。

ハイテンポの会話やツッコミを歌う斬新なリズムネタが話題となり、新しい笑いを求める若者を中心に支持を集めています。また、お笑い芸人やインフルエンサーがSNSで言及するなど、広く注目を浴びています。さらに、多くの企業とのCMコラボも行っており、様々な展開が広がっています。

総再生回数は8.7億回を超え、登録者は現在107万人を超えております。（2025年10月現在）

▽YouTubeメインチャンネル「そろ谷のアニメっち」

https://www.youtube.com/@sorotani

▽YouTubeサブチャンネル「そろ谷の一発アニメ」

https://www.youtube.com/@sorotani_1

▽「そろ谷」Xアカウント

https://twitter.com/sorotani_anime

▽TikTok「そろ谷のアニメっち」

https://www.tiktok.com/@sorotani_anime

■ディー・エル・イーとは

証券コード：3686（東証スタンダード）

代表者：代表取締役社長CEO・CCO 小野亮

所在地：東京都千代田区麹町3-3-4 KDX 麹町ビル７階

創立日：2001年12月27日

HP：https://www.dle.jp/jp/

事業内容：秘密結社 鷹の爪をはじめとする IP（著作権等の知的財産権）の企画開発やアニメやキャラクター等のコンテンツ制作事業を軸に2014 年に東証に上場。現在は、アジアの二大エンターテイメントであるアニメとK-POPビジネスをメインの事業を中心に展開する。2025年には、既存IPのAI Vtuber化や、AIスタジオの開設を発表するなどAIとIPを掛け合わせさらに事業を加速させている。