スマホで楽しむ“動くサンタ”との撮影体験 GugenkaがARクリスマスコンテンツを展開

株式会社Gugenka（代表取締役CEO 三上昌史）は、2025年11月19日(水)より阪急うめだ本店にて開催される「クリスマスマーケット2025」にて、AR技術を活用したサンタと一緒に写真が撮れるコンテンツを展開いたします。

本イベントでは、3Dで動くサンタクロースと一緒に写真撮影ができるインタラクティブな体験を通して、来場者の皆さまに特別なクリスマスの思い出をお届けいたします。

■サンタさんとARで写真撮影

会場に設置された二次元コードにスマートフォンをかざすと、サンタが出現。そのまま一緒に写真撮影をお楽しみいただけます。撮影した画像はSNSへの投稿や友人のクリスマスメッセージとしてご利用いただけます。

※機種や通信状況によりご利用いただけない場合がございます。

※画像はイメージです■「クリスマスマーケット2025」とは

阪急うめだ本店では、2025年11月19日（水）より、9階催場・祝祭広場にて「クリスマスマーケット2025」を開催いたします。

雪のベールに彩られた神秘的な世界で、幻想的なメリーゴーランドや煌めくイルミネーションツリー、温かな料理とスイーツ、色鮮やかなクリスマス雑貨に心ときめくひとときをお楽しみください。

下記掲載のイベント以外にも、多彩な企画を予定しております。詳細につきましては、公式HPをご覧ください。

■ 株式会社Gugenkaについて

「Kmaison」「FLOR GELATO ITALIANO OSAKA」

Gugenkaは日本のIPをXR技術を通じて世界へ発信するXRクリエイティブスタジオです。

デジタルグッズ専門ECサイト「Xマーケット」では日本アニメ公式のデジタルフィギュア「ホロモデル」などデジタルグッズを購入できます。

