ピクシーダストテクノロジーズ、秋の酒と食の屋外フェス「HOKKAIDO SAKE & FOOD FES」にVUEVO Displayを導入

ピクシーダストテクノロジーズ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役会長：落合陽一、代表取締役社長：村上泰一郎、以下PxDT）は、2025年10月25日（土）・26日（日）に開催される「HOKKAIDO SAKE & FOOD FES」において、リアルタイム翻訳ディスプレイ「VUEVO Display（ビューボ ディスプレイ）」を導入しました。

本取り組みは、秋の札幌・赤れんが庁舎前を舞台に、言葉の壁を越えて「うまい」を共有できる体験を実現することを目的としています。日本各地の酒蔵や北海道の生産者、そして多様な来場者が交わる場において、VUEVO Displayがリアルタイム翻訳による新たな交流の形を支援しました。

■イベント概要

今年初開催となる「HOKKAIDO SAKE & FOOD FES」は、FM NORTH WAVEがプロデュースする“酒 × 食 × 音楽”の屋外イベントです。

北海道庁旧庁舎・赤れんが庁舎前のガーデンエリアを会場に、日本各地の銘酒と北海道の食材、豪華アーティストによる音楽ライブを一堂に集め、誰もが気軽に楽しめる特別な2日間を創出しました。

開催期間：2025年10月25日（土）～26日（日）

時間：10:00～17:30（ラストオーダー17:00）

会場：北海道庁旧庁舎 赤れんが庁舎前（赤れんがガーデン）

料金：入場無料（飲食チケット制）

主催：HOKKAIDO SAKE & FOOD FES 実行委員会

企画・プロデュース：FM NORTH WAVE

■VUEVO Display導入の狙い

今回の導入は、「北海道の食文化を、世界と自然につなぐ」ことをテーマにした実証的な取り組みです。海外からの観光客や外国人居住者の増加が進む中、VUEVO Displayを活用して以下のような環境づくりを目指します。

・出店者と訪日客が母国語のまま会話できる、多言語接客環境の提供

・外国語が苦手なスタッフでも安心して対応できるレジ・案内のサポート

・イベント全体での「多言語おもてなしモデル」の実証

透明ディスプレイにリアルタイム翻訳が表示されることで、来場者は表情やジェスチャーを損なわずに自然な対話が可能となり、「食」や「文化」を通じた交流の幅を広げます。

■今後の展開

PxDTでは今回の取り組み等を通じて、観光やイベントなど、交流が生まれる現場における多言語コミュニケーションの課題を検証しています。



今後も、今回のようなフェスティバルや観光イベントでの実証を重ね、来場者と運営スタッフ双方にとって自然な翻訳体験を実現する仕組みを整えていきます。また、イベントを起点に得られた利用データや運用ノウハウをもとに、飲食・観光・宿泊などの接客シーンへの応用を進め、地域や事業者と連携しながら、よりやさしい多言語環境の普及を目指します。

■「VUEVO Display（ビューボディスプレイ）」について

「VUEVO Display」は、「VUEVO」で培った技術と多言語翻訳機能・透明ディスプレイを組み合わせ、会話の字幕をリアルタイムで透明ディスプレイの両面に表示することができます。聴覚障がい者/難聴者との会話・外国語での会話、どちらの場面においても相手のジェスチャーや表情を見ながら、自然な対面コミュニケーションを実現できます。

https://vuevo.net/display

■ピクシーダストテクノロジーズ株式会社について

ピクシーダストテクノロジーズは、計算機科学（コンピュータサイエンス）と、音や光などを自在に操る独自の波動制御技術の融合により、コンピュータと非コンピュータが不可分な環境を構築し、言語や現象、アナログとデジタルといった二項対立を循環的に超えていく「デジタルネイチャー」の到来を見据えています。 私たちは、現在、波動制御技術をメカノバイオロジーや視覚・聴覚・触覚への介入・補助をする「ヘルスケア＆ダイバーシティ」領域と、メタマテリアル（材質ではなく構造で特性を生み出す技術）やオフィス・工事現場等の課題解決のために適用する「ワークスペース＆デジタルトランスフォーメーション」領域の2つの主要な領域に重点を置いて製品を展開しています。 急速に進化していくコンピュータに対して、私たち生物の身体（ハードウェア）の進化は非常に遅く、その差はますます開こうとしています。ピクシーダストテクノロジーズはこの両者の間をうまく調停し、生活に対してよりよい価値を生み出し続けます。

商号 ピクシーダストテクノロジーズ株式会社

会社設立 2017年5月

代表取締役 落合 陽一、村上 泰一郎

所在地 東京都中央区八重洲二丁目２番１号

URL https://pixiedusttech.com/

