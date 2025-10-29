NVIDIA と Nokia 、6G 向けの AI プラットフォームを先駆的に開発し、通信分野における米国のリーダーシップ復帰を推進

NVIDIA

ニュース概要:

- NVIDIA は、6G 対応のアクセラレーテッド コンピューティング プラットフォームである Aerial RAN Computer Pro を発表。- Nokia は、NVIDIA プラットフォームを基盤とした新しい AI-RAN 製品を活用して、グローバル アクセス ポートフォリオを拡充。- T-Mobile U.S. は、Nokia および NVIDIA と協力して、AI-RAN 技術を 6G 開発プロセスに統合。- 本提携により、モバイル AI トラフィックの爆発的な成長を支援し、新しい AI サービスの提供と消費者体験の向上を実現。- Dell Technologies は、新しい AI-RAN ソリューションを強化する PowerEdge サーバーを提供。- 本提携は業界の転換点であり、AI-RAN を世界規模でイノベーションと商用化に活用することで、AI ネイティブ 6G への道を開拓。

ワシントン- GTC ワシントン D.C.-2025 年 10 月 28 日 - NVIDIA と Nokia は本日、Nokia の業界をリードする RAN ポートフォリオに NVIDIA を搭載する商用グレードの AI-RAN 製品を追加し、通信サービス プロバイダーが NVIDIA プラットフォーム上で AI ネイティブな 5G-Advanced および 6G ネットワークを構築することを可能にする、戦略的提携を発表しました。

本提携は、AI ネイティブな無線時代の始まりを告げ、エッジにおける AI を活用した消費者体験とエンタープライズ サービスを支える基盤を提供します。

さらに、本提携は、急成長する AI-RAN 市場に対応するものであり、アナリスト企業の Omdia(https://omdia.tech.informa.com/om135969/ran-market-tracker--2q25-analysis) によると、2030 年までに累計 2,000 億ドルを超えると予想される RAN 市場における重要な機会を示しています。

NVIDIA と Nokia は、戦略的なインフラを構築し、分散型エッジ AI 推論を大規模に提供することで、通信事業者向けの新しい高成長分野を切り開いています。

T-Mobile U.S. は、Nokia および NVIDIA と協力して、6G イノベーションと開発プロセスの一環として AI-RAN 技術を推進およびテストを実施します。これにより、無線技術革新を牽引する同社のグローバル リーダーシップが強化されます。試験は、2026 年に開始される予定であり、顧客向けの性能と効率性の向上の実証に焦点を当てます。

本取り組みにより、性能と効率性が大幅に向上し、デバイス上で生成 AI、エージェント型 AI、フィジカル AI のアプリケーションを使用する消費者がシームレスなネットワーク体験を確実に得られるようになります。また、ドローンや拡張現実 (AR)、仮想現実 (VR) グラスなど、将来の AI ネイティブ デバイスをサポートし、統合センシングや通信などの 6G アプリケーションにも対応します。

NVIDIA の創業者/CEO である ジェンスン フアン (Jensen Huang) は次のように述べています。「通信は、経済と安全保障を支えるデジタル中枢であり、重要な国家インフラです。NVIDIA CUDA と AI を基盤に構築された AI-RAN は、通信業界に革命をもたらすでしょう。これは、米国がこの重要なインフラ技術において世界的な主導権を取り戻すことを可能にする、世代交代的なプラットフォームの転換です。Nokia と米国の通信エコシステムと協力して、NVIDIA はこの革命を推進し、次世代のグローバル接続を定義するインテリジェントで適応力のあるネットワークを構築する通信事業者を支援します」

Nokia の社長 兼 CEO である Justin Hotard 氏は次のように述べています「通信の次なる飛躍は、5G から 6G への移行だけではありません。データセンターからエッジに至るまでインテリジェンスを処理する能力を備えた AI を活用した接続を提供するためのネットワークの根本的な再設計です。NVIDIA との提携は、AI-RAN イノベーションを加速させ、誰もがポケットに AI データセンターを入れられるようになります。NVIDIA、Dell Technologies、T-Mobile U.S. と協力してこの業界の変革を推進できることを誇りに思います。T-Mobile のネットワークにおける初の AI-RAN の展開により、AI が必要とする先進的な接続において米国がリードすることができます」

AI トラフィックの急激な増加を支援

AI トラフィックは爆発的に増加しています。たとえば、ChatGPT の週ごとのアクティブ ユーザー数は 8 億人に達し、その約 50% がモバイル デバイスからサイトにアクセスしています。また、モバイル アプリの月間ダウンロード数は 4,000 万回を超えています。

Nokia と NVIDIA が提供する AI-RAN システム(https://www.nvidia.com/ja-jp/industries/telecommunications/ai-ran/)を活用することで、モバイル事業者は性能と効率を向上させ、将来の生成 AI やエージェント型 AI アプリケーションと体験に向けた、ネットワーク体験を強化することができます。同じインフラを使用して 6G 向けの新しい AI サービスを導入し、エッジでの接続性、コンピューティング、センシングを必要とするドローン、自動車、ロボット、拡張現実 (AR) グラス、および仮想現実 (VR) グラスなど、数十億の新たな接続を可能にします。

AI ネイティブ ネットワークへのシームレスな移行

NVIDIA は、接続性、コンピューティング、センシング機能を組み合わせた 6G 対応のアクセラレーテッド コンピューティング プラットフォームである Aerial RAN Computer Pro(https://resources.nvidia.com/en-us-aerial-ran-computer-pro) (ARC-Pro) を発表し、ソフトウェア アップグレードを通じて通信事業者が 5G-Advanced から 6G への移行を可能にします。

NVIDIA ARC-Pro リファレンス デザインは、メーカーやネットワーク機器プロバイダーが利用可能な市販品または独自の AI-RAN 製品を構築し、既存の基地局の拡張および新しい基地局の構築の両方をサポートします。

Nokia は、NVIDIA CUDA(R) プラットフォーム上で 5G および 6G RAN ソフトウェアの提供を加速するとともに、新しい AI-RAN ソリューションの中核に NVIDIA ARC-Pro を組み込むことで、RAN ポートフォリオを拡大します。本提携により、Nokia のモバイル ネットワークの顧客は、現在の RAN ネットワークから将来の AI-RAN ネットワークへシームレスに移行することが可能になります。

Nokia 独自の anyRAN アプローチは、Cloud RAN と専用 RAN の両方向けにソフトウェア デファインド RAN の進化を確立することで、ARC-Pro プラットフォームの導入を簡素化します。AirScale ベースバンドは、新しいカードと以前に展開されたカードを共存できるモジュール式アーキテクチャです。Nokia は、AirScale ベースバンドを新しい AI-RAN 機能を搭載した 5G-Advanced と 6G 時代への拡張と進化させることを目指しています。

Dell Technologies は、最先端の Dell PowerEdge サーバーを活用して、Nokia の AI-RAN ソリューションの革新を推進しています。 シームレスな拡張性を実現するために設計されたこれらのサーバーは、非接触型のソフトウェア アップグレードと低接触型のシリコン アップグレードを可能にし、5G から 5G-Advanced、6G へのスムーズな進化を確実にします。堅牢な高性能インフラを備えた Dell PowerEdge サーバーは、AI-RAN ソリューションを展開するオペレーターにとって、究極のコンピューティング プラットフォームです。

6G を見据えた設計

Nokia と NVIDIA の AI-RAN プラットフォームは、ソフトウェア デファインドのアクセラレーテッド インフラ上で AI と無線アクセスのワークロードを統合し、パフォーマンス、効率、収益化を向上させ、スムーズで費用対効果の高い 6G への道を切り開きます。

ソフトウェア アップデートを通じて新機能が追加され、6G 以降の将来性に優れた投資が実現し、AI のペースで急速なイノベーション サイクルが実現します。RAN 機能と同じサイトで、増加する生成 AI とエージェント 型AI のトラフィックを処理し、AI アルゴリズムを適用してスペクトル効率、エネルギー効率およびネットワーク全体の性能を向上させ、活用されていない RAN 資産を利用してエッジ AI サービスをホストすることで、投資収益率を最大化します。

T-Mobile の技術社長 兼 最高技術責任者である John Saw 氏は次のように述べています。「米国最高のネットワークにより、T-Mobile は顧客体験を再定義する次世代技術の推進に引き続き注力しています。業界をリードする Nokia および NVIDIA との協業は、6G 時代を牽引するイノベーションを開発し、接続性の未来を形作る重要な一歩です。2024 年に設立した AI-RAN イノベーション センターの基盤をさらに強化する本戦略的取り組みは、米国のワイヤレス業界を推進する上で T-Mobile のリーダーシップを強固なものにします。2026 年から、T-Mobile は先進の AI-RAN 技術のフィールド評価とテストを実施し、6G への移行に伴う顧客の進化するニーズを満たすことを目指します」

Dell Technologies の会長 兼 CEO である Michael Dell 氏は次のように述べています。「通信業界は、データが作成されるエッジという、AI にとって最も価値のある領域を所有しています。Nokia および NVIDIA とのこの AI-RAN 協業は、その可能性を現実のものにします。私たちは、10 万基以上の GPU を搭載した世界最大級の AI クラスターを構築してきました。現在、私たちはその専門知識を応用し、数百万のエッジ ノード全体にインテリジェンスを分散しています。今日、インフラを近代化する事業者は、AI トラフィックを伝送するだけでなく、遅延が重要であり、データ主権が不可欠な発生源で処理を行う分散型 AI グリッド ファクトリーになるでしょう」

追加の AI ネットワーキング ソリューションの協力

Nokia と NVIDIA は、NVIDIA Spectrum-X(TM) Ethernet(https://www.nvidia.com/ja-jp/networking/spectrumx/) ネットワーキング プラットフォーム向けの Nokia SR Linux ソフトウェアによるデータセンター スイッチングや、NVIDIA AI インフラ上の Nokia のテレメトリーとファブリック管理プラットフォームのアプリケーションなど、AI ネットワーキング ソリューションでも協力します。

両社は、将来の NVIDIA AI インフラ アーキテクチャの一部として、Nokia の光学技術と機能の使用を検討します。

※本発表資料は米国時間 2025 年 10 月 28 日に発表されたプレスリリース(https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-nokia-ai-telecommunications)の抄訳です。

Nokia について

私たちは、世界が共に行動するためのテクノロジーを創造します。

B2Bのテクノロジーイノベーションのリーダーとして、モバイルネットワーク、固定ネットワーク、クラウドネットワークの分野にわたってノキアの製品やサービスを活用することで、知覚、思考、行動するネットワークを切り拓いていきます。さらに、数々の受賞歴のあるノキアベル研究所による長期的な研究や知的財産によって新たな価値を創り出します。

世界各国の通信事業者、企業、パートナーは、安全で信頼性が高く、持続可能なネットワークを提供しているノキアに信頼を寄せ、ノキアとともに未来のデジタルサービスとアプリケーションを開発しています。

NVIDIA について

NVIDIA(https://www.nvidia.com/) (NASDAQ: NVDA) は、AI とアクセラレーテッド コンピューティングの世界的リーダーです。