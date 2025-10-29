NVIDIA と米国の製造業やロボティクスのリーダーが、フィジカル AI でアメリカの再工業化を推進

NVIDIA

ニュース概要:

- 「Mega」NVIDIA Omniverse Blueprint が、工場規模のデジタル ツイン構築に向けてライブラリを拡張し、Siemens のデジタル ツイン ソフトウェアが本ブループリントを最初にサポート、FANUC と Foxconn Fii が最初にロボット モデルを接続- Belden、Caterpillar、Foxconn、Lucid Motors、トヨタ自動車、TSMC、Wistron がOmniverse で工場のデジタル ツインを構築し、AI 駆動の製造を高速化- Agility Robotics、Amazon Robotics、Figure、Skild AI が、NVIDIA の 3 つのコンピューター アーキテクチャを活用して、米国の協働ロボットによる労働力を生み出す

ワシントン - GTC Washington D.C. - 2025 年 10 月 28 日 - NVIDIA は本日、米国の主要なメーカー、産業用ソフトウェア開発者、そしてロボティクス企業が、NVIDIA Omniverse(https://www.nvidia.com/ja-jp/omniverse/)(TM) テクノロジを活用して最先端のロボット ファクトリーと新しい自律協働ロボットを構築することで、労働力不足を克服し、アメリカの再工業化を推進することを発表しました。

NVIDIA の創業者/CEO であるジェンスン フアン (Jensen Huang) は次のように述べています。「AI は世界の工場を、新しい産業革命のエンジンであるインテリジェントな思考マシンに変革させています。NVIDIA はアメリカの製造業のリーダーたちと共に、米国の産業基盤全体の生産性、回復力、競争力を向上させるフィジカル AI、Omniverse デジタル ツイン、協働ロボットを構築しています」

産業用 AI 時代のオペレーティング システム

NVIDIA は、ロボット フリート シミュレーション向けの「Mega」NVIDIA Omniverse Blueprint (https://build.nvidia.com/nvidia/mega-multi-robot-fleets-for-industrial-automation)を拡張し、工場のデジタル ツイン(https://www.nvidia.com/ja-jp/use-cases/industrial-facility-digital-twins/)の設計とシミュレーションのためのテクノロジに対応することを発表しました。

Siemens(https://sie.ag/2eefcK) は、Mega Omniverse Blueprint をサポートするデジタル ツイン ソフトウェアを開発する最初の企業です。現在ベータ テスト中の新しい産業用テクノロジ スタックは、Siemens Xcelerator プラットフォームの一部になります。これは、エンジニアがリアルな 3D モデルとライブの運用データを組み合わせる工場の大規模デジタル ツイン(https://www.nvidia.com/en-us/glossary/digital-twin/)を設計、運用する際に役立ちます。AI 時代向けに構築されたこのテクノロジ スタックは、包括的なシミュレーション、最適化、リアルタイムのパフォーマンス モニタリングを可能にし、よりスマートで効率的な工場、製品、データセンターの設計に貢献します。

FANUC と Foxconn Fii は、ロボットの 3D OpenUSD(https://www.nvidia.com/ja-jp/omniverse/usd/) ベースのデジタル ツインをサポートし、メーカーが機器をデジタル ツインに簡単にドラッグ アンド ドロップで設定できるようにした最初のロボット メーカーです。

NVIDIA GTC Washington D.C. の基調講演でフアンは、Foxconn が新しい Omniverse の技術を活用して、NVIDIA AI インフラ システムを製造するためのテキサス州ヒューストンの新しい 242,287 平方フィート (約 22,504 平方メートル) の施設をいかに設計、シミュレーション、最適化しているかを紹介しました。

米国のリーダーたちが製造を高速化するための AI 駆動の工場を構築

2025 年に、電子機器プロバイダー、製薬会社、半導体メーカーが主導する取り組みとして、米国の生産環境の拡大に対する 1.2 兆ドルの投資が発表されました。米国内の主要企業は、フィジカル AI(https://www.nvidia.com/ja-jp/glossary/generative-physical-ai/) とシミュレーションを活用して製造を高速化するロボティクス ファクトリーを構築するために、独立系ソフトウェア ベンダーのアプリケーションと Omniverse ライブラリ(https://developer.nvidia.com/omniverse#section-getting-started)を活用しています。

Belden は、NVIDIA Omniverse ライブラリ、NVIDIA Metropolis(https://www.nvidia.com/ja-jp/autonomous-machines/intelligent-video-analytics-platform/) プラットフォーム、そして Accenture のエージェント型 AI を組み合わせた Accenture の Physical Ai Orchestrator(https://newsroom.accenture.com/news/2025/accenture-launches-physical-ai-orchestrator-to-help-manufacturers-build-software-defined-facilities) を実装し、工場や倉庫での即時危険区域の監視のための仮想安全フェンスやリアルタイム品質検査システムを構築しています。

Caterpillar は、Omniverse を活用して工場とサプライ チェーンのデジタル ツインを構築することで、予知保全や動的なスケジューリングなどの先進的な製造機能やワークフローの自動化を推進し、工場のメンテナンスを予測と最適化する NVIDIA NIM(TM) マイクロサービス、サプライ チェーンのパフォーマンスを最適化する NVIDIA cuOpt(TM) ソフトウェアなどを活用しています。

Lucid Motors は、リアルタイムの工場計画と最適化、および AI 駆動のロボティクス システムのトレーニング向けに、Omniverse を活用して工場のデジタル ツインを構築しています。 トヨタ自動車は、Mega Omniverse Blueprint の機能を統合した idealworks の iw.sim(https://idealworks.com/en/iwsim-digital-twins-mega-nvidia) 技術を活用して、ケンタッキー州ジョージタウンの施設のデジタル ツインを構築し、複雑な自動化シナリオの検証に取り組んでいます。

TSMC は、ファブの設計と建設を高速化するために Omniverse を活用するとともに、アリゾナ州フェニックスにある施設における特定の業務向けのロボティクス開発に NVIDIA Isaac(TM)(https://developer.nvidia.com/isaac/) プラットフォームを活用し、製造生産性の向上を実現しています。Wistron(https://www.wistron.com/en/Newsroom/2025-10-29) は、一連の NVIDIA AI と Omniverse テクノロジを活用し、テキサス州フォートワースの施設で組み立てるシステムの厳しいデジタル テストと検証プロセスを展開しています。

主要なロボット開発企業が米国の新しいロボット労働力を生み出す

ロボティクス企業は、NVIDIA の 3 つのコンピューター アーキテクチャ(https://blogs.nvidia.co.jp/blog/three-computers-robotics/)を活用して、業界全体でスキル ギャップを埋め、作業員の生産性を向上させ、安全性を向上させるのに重要な役割を担う先進的なロボット フリートの構築と展開を行っています。

Figure と NVIDIA は、次世代のヒューマノイド ロボティクス(https://www.nvidia.com/ja-jp/use-cases/humanoid-robots/)を高速化するためのコラボレーションを発表しました。NVIDIA のアクセラレーテッド コンピューティングを使用して Helix 視覚言語アクション モデルを構築し、シミュレーションとトレーニング向けの Isaac プラットフォームを活用することで、Figure は家事から産業支援に至るまで、あらゆる能力を持つ世界最先端の大規模なヒューマノイド フリートを急速に構築しています。

Agility Robotics(https://www.agilityrobotics.com/content/humanoid-robots-the-key-to-americas-automated-homecoming) の汎用ヒューマノイド Digit は、NVIDIA Isaac Lab(https://developer.nvidia.com/isaac/lab) フレームワークを活用した数百万の強化学習(https://www.nvidia.com/ja-jp/glossary/reinforcement-learning/)シナリオを通じて全身制御(https://www.nvidia.com/en-us/customer-stories/agility-robotics-digit-humanoid-robot/)を洗練させ、製造や物流施設など、非常に動的な分野でしばしば必要となる環境障害からのステップ回復などのスキルセットの向上を高速化しています。Digit は、NVIDIA Jetson AGX Thor(https://www.nvidia.com/ja-jp/autonomous-machines/embedded-systems/jetson-thor/)(TM) モジュールを搭載しており、リアルタイムでの認識、ナビゲーション、自律的な意思決定を可能にしています。

Amazon Robotics は、Omniverse ライブラリとフレームワークを活用することで、NVIDIA Jetson(https://www.nvidia.com/ja-jp/autonomous-machines/embedded-systems/)(TM) プラットフォーム上で実行される Amazon のさまざまな操作システムとモバイル ロボットの開発を数年から数カ月に短縮しています。 シミュレーション トレーニングのおかげで、Amazon が最近発表したピッキング、ストーイング、コンソリデーション向けの BlueJay マルチアーム マニピュレーターは、わずか 1 年余りで実装されました。

Skild AI は、脚付きロボット、車輪付きロボット、ヒューマノイド ロボットに及ぶ汎用ロボティクス基盤モデル(http://www.nvidia.com/en-us/customer-stories%20/skild-ai)を構築しています。これらの移動と細かい操作タスクのトレーニングに Isaac Lab を使用し、トレーニング データセット生成に NVIDIA Cosmos(https://www.nvidia.com/ja-jp/ai/cosmos/)(TM) 世界基盤モデルを活用しています。FieldAI は、建設および石油、ガス環境での監視と検査向けにクロスエンボディのロボットの頭脳をトレーニングしています。強化学習に Isaac Lab を、合成データ生成とソフトウェアインザループ検証に NVIDIA Isaac Sim(https://developer.nvidia.com/isaac/sim)(TM) を活用しています。

AI インフラが産業デジタル化を加速

NVIDIA はエッジ ソリューションを提供し、主要なクラウド サービス プロバイダーと協力することで、米国での製造業を高速化するために必要な、強力な AI とシミュレーション インフラへの幅広いアクセスを提供しています。

NVIDIA IGX Thor(https://blogs.nvidia.com/blog/igx-thor-processor-physical-ai-industrial-medical-edge)(TM) は、産業および医療分野の次世代エッジ AI アプリケーションを支えるために設計された、NVIDIA Blackwell を搭載したエンタープライズ向けのプラットフォームです。Diligent Robotics、EndoQuest Robotics、日立レール、Joby Aviation、Maven、SETI Institute(https://www.seti.org/news/seti-institute-accelerates-the-search-for-life-beyond-earth-with-nvidia-igx-thor/) などの業界リーダーに採用されています。

Google Cloud(https://cloud.google.com/blog/products/compute/g4-vms-powered-by-nvidia-rtx-6000-blackwell-gpus-are-ga?e=48754805) は、NVIDIA RTX PRO(TM) 6000 Blackwell Server Edition GPU を搭載した新しい G4 インスタンスが利用可能になったことを発表しました。一方、Microsoft は間もなく、Microsoft Azure パブリック クラウドと Azure Local 分散インフラのエッジの両方でこれらの GPU を提供すると発表しました。

NVIDIA とパートナー各社が米国における AI イノベーションをいかに推進しているかについては、NVIDIA GTC Washington D.C. におけるジェンスン フアンの基調講演(https://www.nvidia.com/gtc/dc/keynote/)をご覧ください。

※本発表資料は米国時間 2025 年 10 月 28 日に発表されたプレスリリース(https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-us-manufacturing-robotics-physical-ai)の抄訳です。

NVIDIAについて

NVIDIA(https://www.nvidia.com/ja-jp/) (NASDAQ: NVDA) はアクセラレーテッド コンピューティングの世界的なリーダーです。