業界最安水準のカフェサブスクリプション型サービスを提供する「フリーコーヒー株式会社」が「AIフリーコーヒー株式会社」に社名変更

AIフリーコーヒー株式会社

カフェサブスクリプション型サービスを提供するAIフリーコーヒー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役：海南 真太郎、以下AIフリーコーヒー）は、2025年10月23日付で「フリーコーヒー株式会社」を「AIフリーコーヒー株式会社」へ商号（社名）を変更し、カフェブランド「F COFFEE（https://f-coffee.jp/）」を展開することをお知らせいたします。

＜新社名ロゴ＞

AIフリーコーヒー株式会社の挑戦

AIフリーコーヒーが目指すビジョンは「次の一杯を賢くアップデートする“AI バリスタ”」。味わうたびに学習し、次の一杯をより自分好みにするパーソナライズド・コーヒー体験の提供を目指します。具体的には、お客様が評価する味わい後の感覚を独自のAIシステムで数値化して学習。そのデータをもとに次回以降は、「余韻」「酸味」「苦味」「甘味」「アロマ」を最適化します。さらに、時間帯・天気・地域やお客様の年齢・性別、注文時の感情や体調を加味し、豆の挽き具合・圧力・抽出時間・温度・分量を自動調整します。それにより、その時のお客様がいちばん美味しいと感じるテイストの設計を実現します。お客様が味わい、感じたことを感覚的に伝えることでAIが学習し、次の一杯がさらにお客様好みになる。そのようなコーヒーを提供することを目指します。

また、新会社はF COFFEEステーションを設置するパートナーシップを全国で強化してまいります。それにより、各ステーションは出会いと発見のタッチポイントになります。

新会社は、自社の人的・技術リソースを活用して進化したサービスを提供し続けます。

「F COFFEE」のコンセプト

＜F COFFEEステーションのイメージ＞

“Context Brew”（コンテクスト・ブリュー）

F COFFEEは、あなたの味覚と今この瞬間の状況や場面を把握し、

次の一杯を賢くアップデートする“AI バリスタ”。

一杯ごとに、今日のあなたが美味しいと感じるあなただけのテイスト。

その感動は、無限に広がる。まさに味わいフリーなコーヒーへ。

そして、各STATIONは出会いと発見のタッチポイントになっていく。

日本人のコーヒー人気について

日本人のコーヒー飲用者は9割に上り、その内1日に１回以上飲む人は7割強になります。（出典：マイボイスコム株式会社）カフェサブスクリプション型サービスへの需要は今後ますます増えるものと期待できます。また、日本の各種飲料飲用率の調査（出典：全日本コーヒー協会「コーヒー需要動向調査2024年度」）によれば、コーヒーは「よく飲む」飲料として日本茶、牛乳、ジュース等を押さえてトップになり、日本人のコーヒー人気は定着しつつあります。味の好みや好きなコーヒーのタイプも様々で、今後顧客に応じてカスタマイズするサービスへのニーズも予想されます。新会社はこのようなお客様の様々なニーズにお応えできるように商品・サービスの開発に努めてまいります。

【新会社概要】

社名：AIフリーコーヒー株式会社

本社所在地：東京都豊島区南大塚2-25-15

代表取締役：海南 真太郎

事業内容：コーヒーを通じた新しいライフスタイルインフラの構築

AIフリーコーヒーは、現在月額680円～毎日1杯のコーヒーが無料になるカフェサブスクリプション型サービスを提供しています。業界最安水準の価格帯でありながら、世界中からコーヒー豆を厳選し、焙煎している40年以上の実績があるパートナー工場と提携し、オリジナルブレンドを採用することでコーヒーを愛飲するお客様のために品質と美味しさにこだわってまいりました。また、低オペレーションコストを実現した独自開発のコーヒーマシンや完全キャッシュレス及びセルフサービスの仕組みで効率化を図り、さらにタンブラー利用を推奨しゴミを削減することでSDGsへの貢献を意識した取り組みを推進するなど徹底したオペレーションコストの圧縮により低価格のサービスを実現しております。今後はAIを活用したパーソナライズド・コーヒー体験の提供を目指してまいります。

社名変更：2025年10月23日

設立：2023年10月2日

HP：https://f-coffee.jp/(https://f-coffee.jp/)