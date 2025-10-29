性自認及び性的指向に関する企業研修のオンライン開催について（令和７年度第１回目）

東京都性自認及び性的指向に関する企業研修事務局

東京都では、性自認及び性的指向に関する理解を社会により一層浸透させていくため「LGBTQからダイバーシティ、エクイティ＆インクルージョンを考える」をテーマとし、企業等を対象にオンライン研修を実施しますので、ぜひご視聴ください。

□事業概要・目的

性自認及び性的指向に関する理解を社会により一層浸透させていくため、企業等の職員向けに性自認及び性的指向に関する研修をオンラインで実施し、企業等の主体的な取組を促進

□配信期間

令和７年11月４日（火曜日）９時00分から令和７年12月18日（木曜日）23時59分まで

□対象

都内に住所を有する又は、都内で活動する企業等の職員

□研修内容

LGBTからダイバーシティ、エクイティ＆インクルージョンを考える

～すべての人にとって安心・安全な職場づくり～

※事前に収録した動画（約50分）をYouTubeの限定公開形式で配信します。

□講師

認定特定非営利活動法人ReBit キャリア事業部マネージャー 幸地彩子氏

□申込方法

本研修は、事前申込みによるYouTubeの限定公開形式で配信を行います。視聴は無料です。視聴を希望される方は、以下HPよりお申し込みください。詳細は別紙チラシをご覧ください。

【URL】https://r7-lgbtq-kensyu.metro.tokyo.lg.jp/company1/（外部サイトへリンク）

□申込期間

令和７年10月29日（水曜日）14時00分から令和７年12月18日（木曜日）17時00分まで

□今後の予定

令和７年12月 第２回目配信開始予定

令和８年 １月 第３回目配信開始予定 ※毎回テーマは変わる予定です。

【お問合せ先】

東京都性自認及び性的指向に関する企業等研修事務局

(東京都受託業者：株式会社ディーワークス)

TEL：03-5835-0388（平日9:00から18:00）

E-MAIL：office@r7-lgbtq-kensyu.metro.tokyo.lg.jp

〒135-0052 東京都台東区柳橋 1-5-8 DKK柳橋ビル３F