敏感肌と地球を守るエシカルコスメ CHANT、大丸東京店にポップアップ初出店！無料ワークショップ＆抽選で「全身シャンプーバーTANE」プレゼント

株式会社CHANT

株式会社CHANT（本社：東京都港区、代表取締役：谷岡亜希子）は、2025年11月5日（水）～11日（火）の7日間、大丸東京店にてPOP-UP展示販売イベントを開催します。

「肌にも地球にもやさしいセルフケア」をテーマに、プラスチックボトルを使わないエシカルコスメとして注目を集める「全身シャンプーバーTANE」を中心に展示・販売します。

11月8日（土）には、利島産ツバキの種を使ったアップサイクル香り袋ワークショップを無料開催。

さらに、参加者の中から抽選で3名様に「TANE」現品をプレゼントします。

■ CHANTについて

CHANTは、日本の伝統美容成分と現代のエシカル思想を融合させたサステナブルコスメブランドです。

「息子のアトピーをきっかけに、肌にやさしい洗浄料を作りたい」という想いから誕生したブランドで、開発者のストーリーと社会的価値の両面で共感を集めています。

代表商品「全身シャンプーバー TANE」は、髪・顔・体をこれひとつで洗えるオールインワン設計。

弱酸性・無添加で赤ちゃんや介護シーンでも安心して使えるほか、泡切れが良く、従来のボトル製品に比べてすすぎ水を約70％削減できます

- 敏感肌・赤ちゃん・介護にも対応できる安心設計- 100％天然由来・無添加処方*- すすぎ水70％削減で環境負荷を抑制- 日本の伝統素材（ツバキ・酒粕）をアップサイクル活用

*石油系界面活性剤・シリコン・パラベン・合成香料・合成着色料等不使用

受賞歴・トピック

「ソーシャルプロダクツアワード2025」受賞

「GOOD LIFE フェア2025」出展

東京都「TOKYOエシカル」プロジェクト パートナー企業

取り入れやすいエシカルなケア「エシケア」を推進するスタートアップとして注目

■ イベント概要

会期：2025年11月5日（水）～11日（火） POP-UP展示販売（6Fパブリックスペース）

会期：2025年11月7日（金）～9日（日） 商談・交流イベント（8Fプライベートサロン）

会場：大丸東京店（東京都千代田区丸の内1-9-1）

主催：一般社団法人 ソーシャルプロダクツ普及推進協会

6F会場では、展示販売を実施。8Fでは、バイヤー・メディア様との商談を通じて販路拡大と情報発信を進めます 。

６階 商品展示販売８階 商談会

無料ワークショップ開催（11月8日・土）

11月8日（土）には、東京都利島産の椿油を絞った後の種をアップサイクルした「香り袋づくり」無料ワークショップを開催します。

香りは数種類からお好みでブレンドし、約20分で完成する体験型プログラムです。

参加費：無料（予約不要・人数制限なし）

開催時間：13:00～16:00（1時間あたり3回、全9回開催）

13:00～｜13:20～｜13:40～｜14:00～｜14:20～｜14:40～｜15:00～｜15:20～｜15:40～

場所：大丸東京店 8階 ワークショップスペース

特典：体験者限定！現品無料プレゼント企画

ワークショップに参加された方の中から、抽選で3名様に「TANE全身シャンプーバー（現品）」をプレゼント。

「TANE」は、髪・顔・体をこれ一つで洗えるオールインワンの固形シャンプー。

利島産の椿油と椿の種を配合し、無香料・弱酸性で、赤ちゃんから大人まで安心して使えるエシカルな全身ケアアイテム。

■ 代表コメント

「CHANTは、家庭の悩みから生まれたブランドですが、いまや多くの方に共感いただける“エシカルコスメ”として成長しています。

大丸東京店という信頼ある舞台で、生活者やバイヤー、メディアの方々に“サステナブルなセルフケアの新しいスタンダード”をお届けできることを楽しみにしています。」

会社概要

株式会社CHANT

所在地：東京都港区芝五丁目36番4号 札の辻スクエア9階

代表者：代表取締役 谷岡亜希子

設立：2024年6月

事業内容：サステナブルコスメ・アップサイクル商品の企画・製造・販売

公式サイト：https://chant.tokyo/

公式オンラインストア：https://shop.chant.tokyo/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社CHANT 広報担当

TEL：03-6555-3972

E-mail：info@chant.tokyo