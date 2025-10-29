トレタO/X（店内モバイルオーダー）、NECモバイルPOS連携でオンライン決済に対応

株式会社トレタ

株式会社トレタ（本社：東京都渋谷区、代表取締役 CEO：中村 仁）は、飲食店向けモバイルオーダー「トレタO/X」において、日本電気株式会社（本社：東京都港区、取締役 代表執行役社長 兼 CEO：森田 隆之、以下NEC）の、サブスクリプション型POSシステム「NECモバイルPOS」と連携したオンライン決済機能を2025年10月29日より提供開始いたします。

「トレタO/X」はNECモバイルPOSとシームレスに連携し、注文データがリアルタイムでPOSに反映される店内モバイルオーダーです。この度のアップデートにより、お客さまがオーダー画面から直接決済を完了できるようになり、レジでの会計待ち時間を解消。飲食店さまの業務効率化と顧客満足度向上、さらにテーブル回転率の改善を同時に実現いたします。

【「トレタO/X」NECモバイルPOS連携でオンライン決済に対応】https://toreta.in/news/2025-10-29/(https://toreta.in/news/2025-10-29/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=o_necpos_renkei_251029)

NECモバイルPOS連携×オンライン決済による3つの効果

１.会計待ち時間ゼロで顧客満足度を向上、スムーズな退店体験を実現

お客さまがオーダー画面から直接決済できることで、レジでの待ち時間を解消。食事を楽しんだ後、お好きなタイミングで会計を済ませてスムーズに退店いただけます。ストレスフリーな会計体験は、お客さまの満足度向上と再来店意欲の向上につながります。

２.自動ステータス更新でスタッフの会計業務を効率化、接客品質を向上

決済完了時にプリンターから自動通知が印刷され、POSのテーブルステータスも「会計中」から「支払済」へ自動変更。スタッフは通知を確認して支払い種別（クレジットカード）の登録を行うだけで会計業務が完結します。NECモバイルPOSとの連携により、注文から会計まで一気通貫でデータが自動連携。会計対応の工数削減により、お客さまへのきめ細やかな接客に時間を使えるようになります。

３.テーブル回転率の向上で売上機会を最大化、ピークタイムの対応力を強化

会計待ち時間の解消により、お客さまの滞在時間が短縮。特に混雑時間帯において、より多くのお客さまをお迎えできる体制が整います。また、「トレタ予約台帳」との連動により、次のお客さまへのテーブルのご案内もスムーズになり、機会損失を防ぎます。

開発の背景

「トレタO/X」はNECモバイルPOSとの連携により、多くの飲食店さまにご利用いただいてまいりました。注文はモバイルオーダーで効率化できても、会計はレジで行う必要があったため、特に混雑時には会計待ちの行列が発生し、お客さまをお待たせしてしまうケースや、スタッフの会計業務に時間を取られ、接客品質が低下してしまうという課題がありました。

飲食店さまから「NECモバイルPOSと連携するモバイルオーダーで、会計も含めて完全にセルフ化したい」「注文から会計まで一気通貫で効率化し、お客さまの満足度を高めたい」というご要望を多数いただいておりました。本機能により、NECモバイルPOSをご利用の飲食店さまにおいて、注文から会計まで完全にお客さまのスマートフォンで完結できる環境を実現し、業務効率化と売上向上を支援いたします。

機能詳細

【お客さま側の操作】

・オーダー画面から直接オンライン決済が可能

・決済完了後は注文送信ができなくなる会計確定状態へ自動移行

・決済中でもハンディやオーダー画面から注文変更が可能で、差額が発生した場合は再決済に対応

【スタッフ側の操作】

・決済完了時にプリンターから通知が自動印刷され、即座に把握可能

・NECモバイルPOS上でテーブルステータスが「会計中」→「支払済」に自動変化

・会計画面で「支払済」ステータスを確認後、支払い種別登録で退店処理が完了

【売上・入金の管理】

・取引実績および入金明細は「O/X売上管理画面」内の「法人取引実績」「法人入金明細」から確認可能

・NECモバイルPOSの売上データと統合管理でき、経理・管理業務がスムーズに

【決済手数料】

・決済手数料率につきましては、お問い合わせにてご確認ください

【従来の会計方法も引き続き利用可能】

NECモバイルPOSでの会計も引き続きご利用いただけます。現金やカード、スマホ決済など柔軟な対応が可能で、お会計完了時には「トレタ予約台帳」のテーブル情報が「お会計済」に変わり、次のお客さまのご案内が容易となります。また、ご注文内容やお会計金額は「トレタ予約台帳」の顧客データに自動登録されるため、次回来店時の接客に活用いただけます。

今後の展望

「トレタO/X」とNECモバイルPOSの連携は、モバイルオーダーによる注文から会計までの完全セルフ化を実現し、飲食店さまの業務効率化を強力に支援いたします。今後も飲食店さまの声をもとに、さらなる業務効率化と顧客満足度向上を支援する機能開発を進め、飲食店さまの持続的な成長に貢献してまいります。

トレタO/Xについて

「トレタO/X」は、飲食店さまの世界観まで表現できる圧倒的なカスタマイズ性を持つモバイルオーダーです。料理の魅力だけでなく、飲食店さまの空間のこだわりまで表現でき、美しいビジュアルと直感的な操作性により、オンラインでも飲食店さまの世界観を完全に再現します。お客様にとって楽しく快適な注文体験を提供し、注文プロセス自体が「また来たい」と思っていただける時間となるよう、細部まで配慮した設計で飲食店さまの業務効率化と売上向上を同時に実現します。

