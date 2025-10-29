『クリネックス』『スコッティ』ブランドからクリスマスモチーフをデザインしたティシュー、トイレットロールを11月1日より数量限定で発売

日本製紙クレシア株式会社

日本製紙グループの日本製紙クレシア株式会社〔住所：東京都千代田区神田駿河台4-6、代表取締役社長：安永敦美〕は、お家のクリスマスの雰囲気を盛り上げるアイテムとして、『クリネックス』『スコッティ』ブランドから、クリスマスシーズンに向けた特別なデザインの『スコッティ カシミヤ クリスマス』、『クリネックス システィ クリスマス』を2025年11月1日(土)より、数量限定で発売いたします。

スコッティ カシミヤ クリスマス／クリネックス システィ クリスマス

当社では、この時期だけのクリスマスモチーフをデザインした、ティシューやトイレットロールを毎年販売しています。今年は、第一園芸株式会社に監修いただき、冬の赤い花を中心としたクリスマスリースをデザインしました。華やかにクリスマスのお家時間を楽しんでいただけるようなアイテムとしてご用意しています。

■『スコッティ カシミヤ クリスマス』

クリスマスモチーフの特別なデザイン

シートにローションなどを塗布することなく、独自の加工技術でティシューのやわらかさを実感いただける今年発売40周年を迎えた『スコッティ カシミヤ』。

パッケージには、カシミヤならではの白のボックスに冬の赤い花を中心としたクリスマスリースを全面にあしらい、季節感あふれるデザインに仕上げました。

天面／側面のパッケージデザイン

■『クリネックス システィ クリスマス』

中身のロールにもクリスマスモチーフ

『クリネックス システィ クリスマス』は、カシミヤ同様、

冬の赤い花をあしらったクリスマスリースをデザインしました。

中身のロールもクリスマスならではのイラストを用いた3種の

全面プリント柄がアソートで入っています。

赤や緑のプリント柄でトイレの中を明るく演出します

クリネックス システィ クリスマス／中身のロール

是非、この機会に『クリネックス』『スコッティ』ブランドの「クリスマスモチーフデザイン」の数量限定商品をお楽しみください。

■デザイナー 志村紀子コメント（第一園芸株式会社）

第一園芸では、『スコッティ』フラワーボックスやフラワーパックのパッケージデザインなど、長年にわたりコラボレーションを重ねてまいりました。今回の取り組みにも携わることができ、大変光栄に感じております。

『クリネックス』『スコッティ』の特別なパッケージデザインに合わせて、ホリデーシーズンをイメージした生花のリースをデザインしました。このパッケージが、年末年始を華やかに彩るアイテムとして、多くの方に楽しんでいただけることを願っております。

■パッケージの植物について

クリスマスの季節感を表現するため、花や実をふんだんに使用しました。使用した植物の一部をご紹介します。

バラ／クリスマスローズ／姫リンゴ／西洋ヒイラギ／ウメモドキ

■商品名／個装入数

[表: https://prtimes.jp/data/corp/73407/table/88_1_e7a51cdf3500f241c6108261b91da7a7.jpg?v=202510300226 ]

■発売日／地域

2025年11月1日(土)（一部先行販売あり） ／全国 ※限定パッケージがなくなり次第、終売

■第一園芸株式会社

第一園芸は、花と緑のプロフェッショナルとして創業128年を迎える、三井不動産グループの企業です。店舗やオンラインショップでの個人/法人向け商品の販売、婚礼装花、オフィスビルや商業施設などの都市緑化や公園・庭園などの造園・管理を手がける緑化事業、季節の空間装飾事業など、幅広い事業を展開しています。今後も第一園芸は花と緑に囲まれ豊かで潤いのある、そして持続可能な社会の実現を目指して挑戦しつづけます。

所在地：東京都品川区勝島1丁目5番21号 三井物産グローバルロジスティクス勝島20号館

代表者：代表取締役社長 山村勝治

創業：1898年（設立1951年）

資本金：4億8千万円

株主：三井不動産株式会社（100％）

HP： https://www.daiichi-engei.jp/

公式Facebook：https://www.facebook.com/daiichiengei/

■周年のご案内

2025年、スコッティ カシミヤは、発売40周年を迎えました。

特設サイト https://scottie.crecia.jp/cashmere40th/