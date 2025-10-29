¸òÄÌ¿·Ê¹¼Ò¤¬ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤È»Å»ö¤ÎÎ¾Î©»Ù±ç¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÀè¿Ê´ë¶È¤È¤·¤Æ¡Ö¥×¥é¥Á¥Ê¤¯¤ë¤ß¤ó¥×¥é¥¹¡×Ç§Äê¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¡Ø£Ê£Ò»þ¹ïÉ½¡Ù¡ØÎ¹¤Î¼êÄ¡¡Ù¡Ø¸òÄÌ¿·Ê¹¡Ù¤Ê¤É¤òÈ¯¹Ô¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¸òÄÌ¿·Ê¹¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°ËÆ£²ÅÆ»¡Ë¤Ï¡¢ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤È»Å»ö¤ÎÎ¾Î©»Ù±ç¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÀè¿Ê´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾ÊÅìµþÏ«Æ¯¶ÉÄ¹¤è¤ê¡Ö¥×¥é¥Á¥Ê¤¯¤ë¤ß¤ó¥×¥é¥¹¡×Ç§Äê¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥×¥é¥Á¥Ê¤¯¤ë¤ß¤ó¥×¥é¥¹¡×¤Ï¡¢2022Ç¯4·î1Æü¤Î¼¡À¤Âå°éÀ®»Ù±çÂÐºö¿ä¿ÊË¡²þÀµ¤ËÈ¼¤¤ÁÏÀß¤µ¤ì¡¢¡Ö¥×¥é¥Á¥Ê¤¯¤ë¤ß¤ó¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤¬¡¢¹â¤¤¿å½à¤Ç¤Î»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤Ë²Ã¤¨¤ÆÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤È»Å»ö¤È¤ÎÎ¾Î©¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢°ìÄê¤Î´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤¿¾ì¹ç¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï2023Ç¯8·î¤Ë»Ò°é¤Æ¥µ¥Ýー¥È´ë¶È¤È¤·¤Æ¡Ö¥×¥é¥Á¥Ê¤¯¤ë¤ß¤ó¡×Ç§Äê¤ò¼èÆÀ¤·¡¢2025Ç¯6·î¤Ë¤Ï½÷À³èÌö¿ä¿Ê´ë¶È¤È¤·¤Æ¡Ö¤¨¤ë¤Ü¤·¡×Ç§Äê¤ÎºÇ¹â°Ì¡Ê£³¤ÄÀ±¡Ë¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£½ÐÈÇ¼Ò¡¦¿·Ê¹¼Ò¤¬¡Ö¥×¥é¥Á¥Ê¤¯¤ë¤ß¤ó¥×¥é¥¹¡×¤È¡Ö¤¨¤ë¤Ü¤·¡Ê£³¤ÄÀ±¡Ë¡×ÁÐÊý¤ÎÇ§Äê¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤ï¤¬¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤¤ï¤á¤ÆÀè¿ÊÅª¤Ê»öÎã*³¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¡ÖCHANGE & CHALLENGE¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¤ªµÒ¤µ¤Þµ¯ÅÀ¤Î²ÁÃÍÁÏÂ¤¡×¤ò·Ç¤²¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¡¢¼Ò²ñ¡¢³ô¼ç¤ÈÊÂ¤Ó¡Ö¼Ò°÷¤â¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Î°ì°÷¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â°ú¤Â³¤¡¢¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤âÇ½ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¡¦À®Ä¹¤Ç¤¤ë¿¦¾ì¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÇË¤«¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅö¼Ò¤Î¼ç¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¡Û
¡»¤³¤¦¤Î¤È¤ê¥µ¥Ýー¥ÈÀ©ÅÙ
¡¡¡¦ ÃË½÷¤òÌä¤ï¤ºÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤Ë´Ø¤·¤ÆÌÌÃÌ²ÄÇ½¤Ê¼ÒÆâÁêÃÌÁë¸ý¤òÀßÃÖ
¡¡¡¦ ¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¤òÌä¤ï¤ºÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿µÙ¿¦¤òºÇÂç1Ç¯´Ö¼èÆÀ²ÄÇ½
¡¡¡¦ µÙ¿¦Ãæ¤Î¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ÎËÜ¿ÍÉéÃ´Ê¬¤ò²ñ¼Ò¤¬Êä½õ
¡¡¡¦ ¸üÀ¸ÂßÉÕ¶âÀ©ÅÙ¤ÎÌµÍø»ÒÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½
¡»Î¾Î©»Ù±ç¤È¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®»Ù±ç
¡¡¡¦ °é»ù¡¦²ð¸î¡¦ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤È»Å»ö¤ÎÎ¾Î©¤ò»Ù±ç¤¹¤ë³Æ¼ïÀ©ÅÙ¤òÀ°È÷¡¦¼þÃÎ
¡¡¡¦ µÙ¿¦¤«¤é¤Î±ß³ê¤ÊÉü¿¦¤ò»Ù±ç¡ÊÍè¼ÒÌÌÃÌ¤ÎÀßÄê¡¢¸¶Â§µÙ¿¦Á°¤Î½êÂ°Éô½ð¤Ø¤ÎÉü¿¦Åù¡Ë
¡¡¡¦ »Ò¤É¤â¤Î¾®³Ø¹»Â´¶È¤Þ¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤ÊÃ»»þ´Ö¶ÐÌ³À©ÅÙ
¡¡¡¦ ´ÉÍý¿¦¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢¼Ò°÷¤Î¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¸¦½¤¤ä¡¢°é»ùµÙ¶ÈµÚ¤ÓÃ»»þ´Ö
¡¡¡¡¶ÐÌ³À©ÅÙÍøÍÑ¼ÔÅù¤ËÂÐ¤·¤ÆÅ¬ÀÚ¤Ê¿Í»öÉ¾²Á¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Î¸¦½¤¤ò¼Â»Ü
¡¡¡¦ Á´½¾¶È°÷¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢°é»ù¡¦²ð¸î¡¦ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¡¦½÷À³èÌöÅùÎ¾Î©»Ù±ç¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦½¤¤ò¼Â»Ü
¡»½ÀÆð¤ÊÆ¯¤Êý¤Î¿ä¿Ê
¡¡¡¦ ¥³¥¢¥¿¥¤¥à¤Î¤Ê¤¤¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹À©ÅÙ
¡¡¡¦ ¥Æ¥ì¥ïー¥¯À©ÅÙ
¡¡¡¦ Ç¯¼¡ÍµëµÙ²Ë¤Î·×²è¼èÆÀÀ©ÅÙ¤ä¿ä¾©Æü¤ÎÀßÄê¤Ë¤è¤ë¼èÆÀÂ¥¿Ê
¡»¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¿ä¿Ê³èÆ°
¡¡¡¦ Á´¼Ò²£ÃÇ¤Î¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤è¤ë¡¢°é»ù¡¦²ð¸î¡¦LGBT¡¦¾ã¤¬¤¤¼Ô¸ÛÍÑ¡¢
¡¡¡¡³°¹ñÀÒºÎÍÑ¡¢À¤Âå´Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍÀ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê¼ÒÆâÈ¯¿®
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¡¢2001Ç¯*⁴ °Ê¹ß½÷À¤Î°é»ùµÙ¶È¤«¤é¤ÎÉü¿¦Î¨¤Ï100¡ó¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2021Ç¯4·î～2025Ç¯10·î¤ÎÃËÀ¤Î°é»ùµÙ¶È¼èÆÀÎ¨¤Ï75¡ó¤Ç¤¹¡£
*¹ ¡Ö¥×¥é¥Á¥Ê¤¯¤ë¤ß¤ó¡×Ç§Äê¤È¤Ï¡¢2015Ç¯4·î¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿²þÀµ¼¡À¤Âå°éÀ®»Ù±çÂÐºö¿ä¿ÊË¡¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁÏÀß¤µ¤ì¡¢¡Ö»Ò°é¤Æ¥µ¥Ýー¥È´ë¶È¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¤¯¤ë¤ß¤ó¡×Ç§Äê¤ò¼õ¤±¤¿´ë¶È¤Î¤¦¤Á¡¢¤è¤ê¹â¤¤¿å½à¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤¿´ë¶È¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
*² ¡Ö¤¨¤ë¤Ü¤·¡×Ç§Äê¤È¤Ï¡¢2016Ç¯4·î¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿½÷À³èÌö¿ä¿ÊË¡¤Ë´ð¤Å¤ÁÏÀß¤µ¤ì¡¢½÷À¤Î³èÌö¿ä¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¾õ¶·¤¬Í¥ÎÉ¤Ê´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤ÆÍ¿¤¨¤é¤ì¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£¡ÖºÎÍÑ¡×¡Ö·ÑÂ³½¢¶È¡×¡ÖÏ«Æ¯»þ´ÖÅù¤ÎÆ¯¤Êý¡×¡Ö´ÉÍý¿¦ÈæÎ¨¡×¡ÖÂ¿ÍÍ¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¥³ー¥¹¡×¤Î5¤Ä¤ÎÉ¾²Á¹àÌÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤¿¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ3ÃÊ³¬¤ÇÇ§Äê¤µ¤ì¡¢¡ÖÇ§ÄêÃÊ³¬£³¡Ê3¤ÄÀ±¡Ë¡×¤¬ºÇ¹â°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
*³ ¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬¥Ûー¥à¥Úー¥¸¾å¤Ë¸øÉ½¤¹¤ë´ë¶È¤Î¤¦¤Á¡¢ÆüËÜÉ¸½à»º¶ÈÊ¬Îà¡ÊÁíÌ³¾Ê¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂçÊ¬Îà¡Ö¾ðÊóÄÌ¿®¶È¡×¡¢ÃæÊ¬Îà¡Ö±ÇÁü¡¦²»À¼¡¦Ê¸»ú¾ðÊóÀ©ºî¶È¡×¡¢¾®Ê¬Îà¡Ö½ÐÈÇ¶È¡×¡Ö¿·Ê¹¶È¡×¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë´ë¶È¤Ç¡¢¡Ö¥×¥é¥Á¥Ê¤¯¤ë¤ß¤ó¥×¥é¥¹¡×¤È¡Ö¤¨¤ë¤Ü¤·¡Ê£³¤ÄÀ±¡Ë¡×ÁÐÊý¤ÎÇ§Äê¤òÍ¤¹¤ë´ë¶È¤Ï¡¢2025Ç¯£¸·îËö»þÅÀ¤ÇÅö¼Ò¤Î¤ß¤Ç¤¹¡ÊÅö¼ÒÄ´¤Ù¡Ë¡£
*⁴ Åö¼Ò¤Ï2001Ç¯12·î¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¸òÄÌ¿·Ê¹¼Ò¤È³ô¼°²ñ¼Ò¹°ºÑ½ÐÈÇ¼Ò¤¬¹çÊ»¤·¡¢¸½ºß¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¸òÄÌ¿·Ê¹¼Ò¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£