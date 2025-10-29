クラスメソッド、累計5,000社超が利用するAWS総合支援サービスを刷新、企業のクラウド活用最大化を支援する「クラスメソッドメンバーズ」へ

クラスメソッド株式会社

クラスメソッド株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：横田聡、以下「クラスメソッド」）は、AWS(アマゾン ウェブ サービス)総合支援サービス「クラスメソッドメンバーズ」を全面リニューアルし、2025年11月より提供開始します。今回の刷新により、企業の体制やクラウド上で稼働するワークロードの重要度に応じた最適なサービスが選択可能になります。

社内クラウド推進に必須となる技術支援・運用管理・セキュリティ/ガバナンス・コスト管理の機能を、求められるサービスのレベルに応じて提供します。AWS環境の設計・構築から24時間365日のサポート、セキュリティ対策、コスト最適化、技術的な意思決定支援まで包括的に支援することで、クラウド人材の確保や育成負担を軽減し、本業であるビジネス成長にリソースを集中できる環境を実現します。

■リニューアルの背景

DX推進が加速する中、多くの企業がクラウド活用において以下の課題に直面しています。

- クラウド専門人材の不足： 2030年には最大79万人のIT人材が不足すると予測(経済産業省, 2019年)。クラウドネイティブなアーキテクチャ設計やセキュリティ対策、コスト最適化の専門人材確保が困難になっています。- 運用負荷の増大：24時間365日の障害監視、セキュリティ対応、コスト分析など恒常的な運用業務が増加し、新規サービス開発へのリソース配分が課題となっています。- 技術進化への対応と属人化：AWSだけでも年間3,000以上の新機能がリリースされる中、最新技術のキャッチアップ負担と、知見の属人化による運用継続性リスクを抱えています。

こうした課題に対し、クラスメソッドは累計5,000社超、35,000件超のAWSアカウント管理で培った10年以上の知見とノウハウを結集し、「クラスメソッドメンバーズ」を全面刷新しました。

■リニューアルのポイント

クラスメソッドが提供する「クラスメソッドメンバーズ」は、AWS総合支援サービスです。10年以上にわたり累計5,000社以上にAWSの構築・運用支援を行い、24時間365日対応のサポートは顧客満足度98%を誇ります。

今回のリニューアルでは、以下6つのカテゴリをパッケージ化し、企業規模やクラウド活用フェーズに応じて最適なサービスレベルを選択できる体系に再編しました。

【パッケージ化された6つのサービスカテゴリ】- 料金・割引： AWS利用料金の請求代行- サポート： 最高レベルの技術サポートを24時間365日体制で提供- セキュリティ・ガバナンス： 最新のベストプラクティスとノウハウに基づき標準化された安心・安全な環境を提供- コスト最適化： 定期的な利用料金分析と削減策提案- 運用： 定常業務の自動化・迅速化による負荷軽減・効率化- TAM(テクニカルアカウントマネージャー)： 専任担当による長期伴走支援

これらのカテゴリごとに企業のニーズに応じたサービスレベルを提供します。

【3つのサービスレベル】

企業の体制やワークロードの重要度に応じて、以下3つのサービスレベルから選択可能です。

- スタンダード：これからAWSを始める企業、または基本的なサポートが必要な企業向け。- ビジネス：本番環境の安定運用を重視する企業向け。手厚いサポートとコスト・セキュリティ最適化を提供。- エンタープライズ：戦略的なクラウド活用を目指す企業向け。専任担当が定期相談と改善提案で伴走。

詳細はサービスページをご覧ください。

https://classmethod.jp/aws/services/members/

■提供スケジュール

2025年11月4日より新規受付を開始いたします。

既存のAWSアカウントの変更受付は、2025年12月より開始予定です。

■今後の展開

クラスメソッドは今後、AI/機械学習、データ活用、マルチクラウド対応など、最新技術領域での支援を順次強化いたします。お客様企業の戦略的なパートナーとして、クラウドを活用したビジネス変革を継続的に支援してまいります。

【クラスメソッドについて】

クラスメソッド株式会社は、アマゾン ウェブ サービス（AWS）をはじめ、データ分析、モバイル、IoT、AI／機械学習など、クラウドネイティブな技術領域を中心に、企業のDX（デジタルトランスフォーメーション）を支援する技術パートナーです。

AWS支援では、2015年から継続して最上位パートナーに認定され、これまでに国内の最優秀パートナーを表彰する「AWSコンサルティングパートナー・オブ・ザ・イヤー」を4度受賞。2022年にはグローバル最優秀パートナーとして「SI Partner of the Year」を受賞、翌23年にもファイナリストとなり、名実ともに世界トップクラスのAWSパートナーです。 これまでに支援してきた企業は約5,000社、管理・構築を支援したAWSアカウント数は累計35,000件以上にのぼります。エンジニアによる技術発信文化にも力を入れており、オウンドメディア「DevelopersIO」では5万本を超える技術記事を公開。また、技術者向けナレッジ共有プラットフォーム「Zenn」も運営し、技術コミュニティの発展にも貢献しています。 「すべての人々の創造活動に貢献し続ける」という理念のもと、お客様の事業価値向上につながる最適な技術を提案してまいります。

本社所在地： 東京都港区西新橋1-1-1 日比谷フォートタワー26階

代表者 ： 代表取締役社長 横田 聡

事業内容 ： クラウド導入支援、ビッグデータ基盤構築、モバイルアプリ開発、LINE技術支援、AI／機械学習技術支援

オフィシャルサイト ： https://classmethod.jp/

技術ブログ「DevelopersIO」： https://dev.classmethod.jp/

技術情報コミュニティ「Zenn」：https://zenn.dev/

Facebookページ ：https://www.facebook.com/classmethod/

公式YouTubeチャンネル ： https://www.youtube.com/c/classmethod-yt/

