ËÌÀî·Ê»Ò¤¬OCEANS¤ÎÉ½»æ¤Ë¡£½÷À½é¥«¥Ðー¤Î12·î¹æ¤Ë¤Ï¡¢Ä¹ßÀ¤Í¤ë¤â¥á¥ó¥ºÉþ¤ÇÅÐ¾ì
¥á¥ó¥º¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»ï¡ØOCEANS¡Ù¡ÊÈ¯¹Ô¸µ¡§¥ê¥ó¥¯¥¿¥¤¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§³ÑÅÄ Í¦ÂÀÏº¡Ë¤Î2025Ç¯12·î¹æ¤Ï¡Ö¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¡×ÆÃ½¸¹æ¤Ç¤¹¡£
10·î24Æü¡Ê¶â¡ËÈ¯Çä¤ÎOCEANS12·î¹æ¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î½Õ¤Ë¤â¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¡È¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êーÆÃ½¸¡È¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¤½¤ÎÂè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖWhat¡Çs luxury¡©¡×¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤ò·Ç¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤òÄ¾Ìõ¤¹¤ì¤Ð¡ÈìÔÂô¡È¡£
¤±¤ì¤ÉOCEANS¤¬¹Í¤¨¤ë¤½¤ì¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¡È¹¥¤¡É¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Çº£¹æ¤Ç¤Ï¡¢²þ¤á¤Æ¡ÈìÔÂô¡É¤È¸Æ¤Ù¤ë²ÁÃÍ¤È¤Ï²¿¤«¡©¤òÃµ¤ë¤Ù¤¯¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é´ë²è¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
OCEANSÊÔ½¸Ä¹ ¸¶Î¼ÂÀ¥³¥á¥ó¥È
ËÌÀî·Ê»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤¬»÷¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ä´Ø¿´¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢¿È¶á¤Ê¿Í¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¡£
²ÁÃÍ¤È¤«´î¤Ó¤ò¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤Ã¯¤«¤ÎÊªº¹¤ÇÂ¬¤Ã¤ÆÈæ³Ó¤¹¤ë¤è¤ê¡¢ÂåÂØ¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤È¶¦Í¡¦¶¦´¶¤¹¤ë¤³¤È¡£¤³¤ì¤Ï¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÂçÀÚ¤ÊÍ×ÁÇ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
½é¤á¤Æ½÷À¥«¥Ðー¤È¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤â½é¤á¤Æ¤Î½÷À¼óÁê¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÆüËÜ¤ò¼è¤êÌá¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÃËÀ»ï¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢ÃËÀ¤Ð¤«¤ê¤ÎÆÈ¤ê¤è¤¬¤ê¤Ç¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ïµ±¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ºÇ¿·¹æ¤Ï¡ÖWhat¡Çs LUXURY¡©¡×¡£¾å¤ÃÌÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤ÆËÜÊª¤À¤±¤¬Íß¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¥â¥Î¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÂÎ¸³¤ä¹Í¤¨Êý¤â´Þ¤á¤Æ¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤ËË¬¤ì¤¿À¤³¦¼«Á³°ä»º¤Î²°µ×Åç¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç³«ºÅ¤·¤¿BLUEKEEPERS Award¤âÁÛÁü°Ê¾å¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë³¤ÍÎÊÝÁ´¤Î¸½ºßÃÏ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¾Íè¤ò¶¦Í¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ê¬¤â»Ò¶¡¤â¥Ñー¥È¥Êー¤â¡¢º£¤â¶á¤¤¾Íè¤â¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ë¡ÖWhat¡Çs LUXURY¡©¡×¡£ËÜÊª¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤ò¼ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
º£·î¤ÎÆÃ½¸
¢£What¡Çs Luxury¡© ËÜÊª¤À¤±¤¬Íß¤·¤¤¤Î¤À¡ª
¡ÖÎ®¤ì¤Æ¹Ô¤¯¡×¤È½ñ¤¤¤ÆÎ®¹Ô¡£º£¤ò³Ú¤·¤¯²á¤´¤¹¤Î¤Ê¤é¤½¤ì¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¡£¤À¤±¤É¡¢À¤¤Ë°î¤ì¤ë¥â¥Î¤ÎÃæ¤«¤é¡ÖÎ®¤ì¤Æ¹Ô¤«¤Ê¤¤¡×¥â¥Î¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤â¤Ã¤ÈÂçÀÚ¡£
¡ÖBuy Once, Buy Well¡ÊÇã¤¤Êª¤Ï¤¤¤¤¥â¥Î¤ò°ìÅÙ¤À¤±¡Ë¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Á¥ãー¥ë¥º¹ñ²¦¤À¡£
¼ê¤Ë¤·¤¿½Ö´Ö¤ÎÑëÆá¤Î´î¤Ó¤è¤ê¤â¡¢Ä¹¤¤»þ´Ö¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ëìÔÂô¤ò¡£¼«Ê¬¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿È¶á¤Ê¿Í¤â¶¦´¶¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëìÔÂô¤ò¡£¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²óµ¢¤È¤¤¤¦Î®¹ÔÍ½Â¬¤â¤¢¤ëº£¤³¤½¡¢²æ¡¹¤Ï¡ÖËÜÊª¤À¤±¤¬Íß¤·¤¤¤Î¤À¡ª¡×¡£
ËÌÀî·Ê»Ò¡Ö¹¥¤¤Ê¥â¥Î¤¬»÷¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¤Ò¤È¤ê¤Î½÷À¤È¤·¤Æ¡¢ºÊ¤È¤·¤Æ¡¢Êì¤È¤·¤Æ¡£¤Á¤ç¤¦¤É¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢OCEANSÆÉ¼Ô¤ÈÆ±À¤Âå¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¤µ¤ó¤Ï²¿¤ËìÔÂô¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤«¡©
»Å»ö¤Î¤³¤È¡¢²ÈÂ²¤Î¤³¤È¤ò¿Ö¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
Ä¹ßÀ¤Í¤ë¡Ö¥á¥ó¥ºÉþ¤â¡¢¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
90Ç¯Âå¸åÈ¾À¸¤Þ¤ì¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Î¥¿¥¤¥Ñ½Å»ëÀ¤Âå¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë³ºÅö¤¹¤ëÄ¹ßÀ¤Í¤ë¤µ¤ó¤Ë¹¥¤¤ÊÊª¤ò¤¿¤º¤Í¤ë¤È¡¢°Õ³°¤ÊÅú¤¨¤¬......¡£
¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÊªº¹¤·¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢OCEANSÀ¤Âå¤â¶¦´¶¤¹¤ëË¤«¤µ¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤º¤Ã¤È¤¤¤¤¤â¤Î¡£
¤º¤Ã¤È¡Ö¤¤¤¤¤â¤Î¡×¤Ã¤Æ¡¢²¿¤À¤í¤¦¡£
Î®¹Ô¤ËÎ®¤µ¤ì¤º¡¢»È¤¦¤Û¤É¤ËÆëÀ÷¤ß¡¢°¦Ãå¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯Â¸ºß¡£¤½¤¦¤·¤¿ÀÑ¤ß½Å¤Í¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¿Í¤Ï¤½¤ì¤ò¡ÖËÜÊª¡×¤È¸Æ¤Ö¡£¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤Þ¤®¤ì¤â¤Ê¤¯ìÔÂô¤À¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢Ä¹¤¯´ó¤êÅº¤¦27¤ÎÌ¾ÉÊ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¢£²¶¤¿¤Á¤½¤í¤½¤í¡Ö¥É¥ì¥¹¥¦¥©¥Ã¥Á¡×¤¬»÷¹ç¤¦¤³¤í
¶¾Çþ¤Ê¤é¤»¤¤¤í¡¢»É¿È¤Ï±ö¡£²¿»ö¤â¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¡ÈÁÇ¤ÎÌ£¡É¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î·Ð¸³¤È»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤â¤Î¡£
»þ·×¤âÆ±¤¸¤¯¡£¥¯¥í¥Î¥°¥é¥Õ¤Ê¤Éµ¡Ç½Í³Íè¤Î¥Ç¥£¥Æー¥ë¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¹¥¤¤À¤±¤É¡¢Ä¶¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥É¥ì¥¹¥¦¥©¥Ã¥Á¤âºÇ¶á¡¢ÁÇÅ¨¤À¤È»×¤¦¡£
¤½¤ó¤Êµ¤Ê¬¤Î4¿Í¤È¡¢·æºî¥É¥ì¥¹¥¦¥©¥Ã¥Á¤¬¤¢¤ëÊë¤é¤·¡£ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ³Î¿®¤¹¤ë¡£¡ÈÁÇ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡É¤Î»þ·×¤Ã¤Æ¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤À¡£
¢£INTO THE WILD ¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë²°µ×Åç¤Ø
¡Ö¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ëÎ¹¡×¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¿´¤¬Ë¤«¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤½¤ì¤òµá¤á¤ë¿Í¤ÏÁÇÅ¨¤À¤È»×¤¦¡£
À¤³¦¼«Á³°ä»º¤Î¿¹¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢¥Õ¥ë¤Ë¸Þ´¶¤ò»É·ã¤·¡¢¿·¤·¤¤´¶À¤ò²ê¿á¤«¤»¤ë¡£¤½¤ó¤ÊìÔÂô¤ÊÎ¹¤ò¡¢²°µ×Åç¤Ç¡£
¡ØOCEANS¡Ù¡Ê¥ªー¥·¥ã¥ó¥º¡Ë
¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÃËÀ¸þ¤±¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡£2006Ç¯2·î24ÆüÁÏ´©¡£30～40Âå¤ò¥¿ー¥²¥Ã¥È¤È¤·¤¿¥á¥ó¥º¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤È¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ê¡¢º£¤Ç¤Ï¡¢·î´Ö1800ËüPV / 300ËüUU¤ò»ý¤ÄWeb¥á¥Ç¥£¥¢¡Êhttps://oceans.tokyo.jp¡Ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢Â¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¡¦¥æー¥¶ー¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯¤«¤é¤Ï¸ø¼°YouTube¤â¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ä¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢1Ç¯¤Ç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤¬7ÇÜ¤Ë¡¢ÁíºÆÀ¸»þ´Ö¤Ï30Ëü¤òÄ¶¤¨¤ë¡£
