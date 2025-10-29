新作は、貴族になりきるダウト系ゲームと、“壊れた”祖母の謎を追うSFマーダーミステリー！　アナログゲームレーベル『ADICE』、ゲームマーケット2025秋出展情報

株式会社viviON

アナログゲームレーベル『ADICE』(運営：株式会社viviON、所在地：東京都千代田区、代表：明石耕作)は、11月22日(土)、23日(日)に幕張メッセで開催されるアナログゲームのイベント・ゲームマーケット2025秋に出展いたします。

新作ボードゲーム「ライアーセブン」、新作マーダーミステリー「再起メタル祖母」の先行販売に加え、「ライアーセブン」の試遊、簡単謎解きゲームブック「かぎしっぽたんていキィ」の無料配布などを企画しています。

ゲームマーケットへのご来場を検討されている方は、是非お気軽にADICEのブース(エリアA-44)にお立ち寄りください！



●イベント出展情報●

ゲームマーケット2025秋 https://gamemarket.jp/

会場 ：幕張メッセ 展示ホール3・4・5・6

日程 ：2025年11月22日（土）11:00～18:00

2025年11月23日（日）11:00～17:00

出展名 ：ADICE

ブース番号：エリアA-44

出展内容 ：ゲームの販売、試遊、無料配布など

■【新作1】「この方、嘘つきですわ～！」嘘と本当がひっくり返る、新感覚ダウト系カードゲーム「ライアーセブン」

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=hqBF29v6Ed8 ]

プレイヤーは気高き貴族となり、数字を宣言しながら手札のカードを場に伏せていきます。

その宣言が「本当」である必要はありません。

他のプレイヤーは、宣言が嘘だと思ったら優雅に「嘘つきですわ～！」と指摘しましょう。

見事、嘘を見破ることができれば得点を獲得！

もし宣言が「本当」だった場合は、疑いをかけた方が罰として失点します。



本作独自の遊びごたえを演出するのは、特殊能力が使える「スキルカード」。

絶対絶命の場面で嘘を「本当」に変えたり、相手の本当を「嘘」にしたりと、思惑を超える展開を起こして貴族の夜会を盛り上げます！

最終的に合計得点が最も高いプレイヤーが、その夜一番したたかな大貴族として称賛されることに。

ぜひ貴族らしく振舞い、周囲を出し抜いて勝利を掴みましょう。



「嘘や心理戦は少し苦手…」という方もご安心を！

大切なのは貴族になりきって、ゲームを心から楽しむことです。

あなたも今宵、華麗なる嘘と駆け引きの世界へデビューしてみませんか？

――根強い人気と遊びやすさを備えたダウト系ゲームに、オリジナル要素を加えた新感覚ダウト系カードゲーム「ライアーセブン」をお試しあれ！

イメージ画像収録内容

【製品情報】

ライアーセブン

ジャンル ：ブラフ、ロールプレイ、カードゲーム

プレイ人数：3～5名

対象年齢 ：8歳以上

プレイ時間：20分(目安)

価格 ：2,970円（税込）

販売 ：ゲームマーケット2025秋において先行販売（イベント限定プロモカード付き）

後日、ECサイト『viviON BLUE』をはじめとした各種ECショップで販売予定

企画・制作：株式会社viviON

特設ページ：https://adice.vivion.jp/liarseven

PV ：https://www.youtube.com/watch?v=hqBF29v6Ed8

【会場で試遊できます！】

ゲームマーケット会場内のADICEブースでは、貴族に扮したスタッフが来場者をおもてなしいたします。ぜひ本作を試遊して優雅な貴族の駆け引きをご体験ください！ 初対面の方とも、親しいご友人とも、遠慮なく「嘘つきですわ～！」「お里が知れましてよ！」と言い合いましょう。

ブースイメージ

■【新作2】「おばあちゃんがこわれちゃった！」破壊された祖母の謎に迫るSFマーダーミステリー「再起メタル祖母」

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=J0M3B3bIsd8 ]

2000年代初頭。日本。とある平和な家庭の日常が突如として崩壊する。

「おばあちゃんが壊れた！」

そんなふうに言っちゃダメでしょ、と息子の【孫市】を叱りながら、【母江】は姑である【祖母子】の寝室へと急いだ。

だが――そこには、頭部を破壊され、火花を撒き散らしながらショートしている【祖母子】の異様な姿があった。

人工皮膚が裂け、露出した機械骨格はギシギシと軋み、まるで痙攣しているかのようだった。

母は、台所から消火器を取り出し、燃え広がる前に応急処置をした。

その後、すぐさま携帯電話で【医師】を呼び、治療を試みる。

奇跡的に治療は成功し、【祖母子】は元の姿を取り戻した。

だが、意識を取り戻した【祖母子】には「記憶」がなかった。

【祖母子】が破壊された、その夜、緊急家族会議が開かれた。

食卓についたのは、【孫市】、【母江】、【祖父久】、そして仕事から帰宅したばかりの【父夫】の四人。

家族の一員、それも年長者が誰も気づかぬうちに機械化されており、それが破壊されるという異常事態。

にも関わらず、全員が嫌に落ち着いており、異様な雰囲気となっていた。

家族会議は、表向きこそ「話し合い」だったが、互いに探り合うような空気が漂い、会話は平行線をたどるばかり。

誰もが「自分は知らない」と言いながら、誰の言葉にも完全な説得力がない。

やがて空気に耐えきれなくなったのか、【孫市】が口を開いた。

「もうさ、みんなで調査しようよ！ たんていごっこ！」

突拍子もない提案――にも思えたが、むしろその無邪気さが場を動かした。

各々、思うところがあったのだろう。しばらくの沈黙の後、全員がその提案にうなずいた。

それぞれの思惑を胸に『たんていごっこ』が静かに幕を開けた。

※本作のプレイアブルキャラクターは【孫市】【母江】【父夫】【祖父久】の4名です。メタル祖母役でのプレイはできませんので、あらかじめご了承ください。

【製品情報】

再起メタル祖母 (読み：さいきめたるそぼ)

ジャンル ：SFマーダーミステリー

プレイ人数：4名(GMレス)

対象年齢 ：15歳以上

プレイ時間：120分(目安)

価格 ：3,980円(税込)

販売 ：ゲームマーケット2025秋において先行販売

後日、ECサイト『viviON BLUE』をはじめとした各種ECショップで販売予定

シナリオ・ゲームデザイン： 虎石

イラスト ：百海しづ

作品ページ：https://adice.vivion.jp/product/metalgrandmaregenesis

PV ：https://www.youtube.com/watch?v=J0M3B3bIsd8

【会場での購入特典】

本作はゲームマーケット2025秋において、ADICEブース(エリアA-44)と、マーダーミステリーブースでの販売を予定しています。

いずれのブースでお買い上げいただいた場合にも、購入特典として「特大アクリルキーホルダー」(非売品)をプレゼントいたします。

■数量限定・無料配布！簡単謎解きゲームブック「かぎしっぽたんていキィ」

ADICEのブースでは、両日、数量限定で簡単謎解きゲームブック「かぎしっぽたんていキィ」を無料配布いたします。名探偵「キィ」と一緒に町で起こる事件の解決にご挑戦ください！

各日、予定数量に達し次第、配布を終了いたしますので、気になる方はお早めにブースにお立ち寄りください！ (参考対象年齢：8歳以上)

シナリオ・ゲームデザイン： ちからなり

イラスト： 胡桃

■アナログゲームレーベル『ADICE』

アナログゲームレーベル『ADICE』 ※読み・エーダイス

取り扱いカテゴリ：マーダーミステリー、ボードゲームなどアナログゲーム全般

キャッチコピー ：アソビを転がそう。

公式サイト ：https://adice.vivion.jp/

公式X(旧Twitter)：https://x.com/adice_info

運営元 ：株式会社viviON

※本発表の画像はすべて製作中のものです。また、一部イメージ画像を含んでいるため実際の商品とは異なる場合がございます。

※作品や製品内容の一部を変更する場合がございます。