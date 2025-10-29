新作は、貴族になりきるダウト系ゲームと、“壊れた”祖母の謎を追うSFマーダーミステリー！　アナログゲームレーベル『ADICE』、ゲームマーケット2025秋出展情報

アナログゲームレーベル『ADICE』(運営：株式会社viviON、所在地：東京都千代田区、代表：明石耕作)は、11月22日(土)、23日(日)に幕張メッセで開催されるアナログゲームのイベント・ゲームマーケット2025秋に出展いたします。


新作ボードゲーム「ライアーセブン」、新作マーダーミステリー「再起メタル祖母」の先行販売に加え、「ライアーセブン」の試遊、簡単謎解きゲームブック「かぎしっぽたんていキィ」の無料配布などを企画しています。


ゲームマーケットへのご来場を検討されている方は、是非お気軽にADICEのブース(エリアA-44)にお立ち寄りください！






●イベント出展情報●


ゲームマーケット2025秋　https://gamemarket.jp/


会場　　　：幕張メッセ　展示ホール3・4・5・6


日程　　　：2025年11月22日（土）11:00～18:00


　　　　　　2025年11月23日（日）11:00～17:00


出展名　　：ADICE


ブース番号：エリアA-44


出展内容　：ゲームの販売、試遊、無料配布など









■【新作1】「この方、嘘つきですわ～！」嘘と本当がひっくり返る、新感覚ダウト系カードゲーム「ライアーセブン」


[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=hqBF29v6Ed8 ]

プレイヤーは気高き貴族となり、数字を宣言しながら手札のカードを場に伏せていきます。
その宣言が「本当」である必要はありません。
他のプレイヤーは、宣言が嘘だと思ったら優雅に「嘘つきですわ～！」と指摘しましょう。


見事、嘘を見破ることができれば得点を獲得！
もし宣言が「本当」だった場合は、疑いをかけた方が罰として失点します。



本作独自の遊びごたえを演出するのは、特殊能力が使える「スキルカード」。
絶対絶命の場面で嘘を「本当」に変えたり、相手の本当を「嘘」にしたりと、思惑を超える展開を起こして貴族の夜会を盛り上げます！



最終的に合計得点が最も高いプレイヤーが、その夜一番したたかな大貴族として称賛されることに。


ぜひ貴族らしく振舞い、周囲を出し抜いて勝利を掴みましょう。



「嘘や心理戦は少し苦手…」という方もご安心を！
大切なのは貴族になりきって、ゲームを心から楽しむことです。
あなたも今宵、華麗なる嘘と駆け引きの世界へデビューしてみませんか？




――根強い人気と遊びやすさを備えたダウト系ゲームに、オリジナル要素を加えた新感覚ダウト系カードゲーム「ライアーセブン」をお試しあれ！



イメージ画像


収録内容

【製品情報】


ライアーセブン


ジャンル　：ブラフ、ロールプレイ、カードゲーム


プレイ人数：3～5名


対象年齢　：8歳以上


プレイ時間：20分(目安)


価格　　　：2,970円（税込）


販売　　　：ゲームマーケット2025秋において先行販売（イベント限定プロモカード付き）


　　　　　　後日、ECサイト『viviON BLUE』をはじめとした各種ECショップで販売予定　


企画・制作：株式会社viviON


特設ページ：https://adice.vivion.jp/liarseven


PV　　　　：https://www.youtube.com/watch?v=hqBF29v6Ed8





【会場で試遊できます！】

ゲームマーケット会場内のADICEブースでは、貴族に扮したスタッフが来場者をおもてなしいたします。ぜひ本作を試遊して優雅な貴族の駆け引きをご体験ください！　初対面の方とも、親しいご友人とも、遠慮なく「嘘つきですわ～！」「お里が知れましてよ！」と言い合いましょう。




ブースイメージ




■【新作2】「おばあちゃんがこわれちゃった！」破壊された祖母の謎に迫るSFマーダーミステリー「再起メタル祖母」


[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=J0M3B3bIsd8 ]


2000年代初頭。日本。とある平和な家庭の日常が突如として崩壊する。



「おばあちゃんが壊れた！」


そんなふうに言っちゃダメでしょ、と息子の【孫市】を叱りながら、【母江】は姑である【祖母子】の寝室へと急いだ。


だが――そこには、頭部を破壊され、火花を撒き散らしながらショートしている【祖母子】の異様な姿があった。


人工皮膚が裂け、露出した機械骨格はギシギシと軋み、まるで痙攣しているかのようだった。


母は、台所から消火器を取り出し、燃え広がる前に応急処置をした。


その後、すぐさま携帯電話で【医師】を呼び、治療を試みる。


奇跡的に治療は成功し、【祖母子】は元の姿を取り戻した。


だが、意識を取り戻した【祖母子】には「記憶」がなかった。



【祖母子】が破壊された、その夜、緊急家族会議が開かれた。


食卓についたのは、【孫市】、【母江】、【祖父久】、そして仕事から帰宅したばかりの【父夫】の四人。


家族の一員、それも年長者が誰も気づかぬうちに機械化されており、それが破壊されるという異常事態。


にも関わらず、全員が嫌に落ち着いており、異様な雰囲気となっていた。



家族会議は、表向きこそ「話し合い」だったが、互いに探り合うような空気が漂い、会話は平行線をたどるばかり。


誰もが「自分は知らない」と言いながら、誰の言葉にも完全な説得力がない。


やがて空気に耐えきれなくなったのか、【孫市】が口を開いた。



「もうさ、みんなで調査しようよ！　たんていごっこ！」



突拍子もない提案――にも思えたが、むしろその無邪気さが場を動かした。


各々、思うところがあったのだろう。しばらくの沈黙の後、全員がその提案にうなずいた。



それぞれの思惑を胸に『たんていごっこ』が静かに幕を開けた。





※本作のプレイアブルキャラクターは【孫市】【母江】【父夫】【祖父久】の4名です。メタル祖母役でのプレイはできませんので、あらかじめご了承ください。



【製品情報】


再起メタル祖母　(読み：さいきめたるそぼ)


ジャンル　：SFマーダーミステリー


プレイ人数：4名(GMレス)


対象年齢　：15歳以上


プレイ時間：120分(目安)


価格　　　：3,980円(税込)


販売　　　：ゲームマーケット2025秋において先行販売


　　　　　　後日、ECサイト『viviON BLUE』をはじめとした各種ECショップで販売予定　


シナリオ・ゲームデザイン： 虎石


イラスト　：百海しづ


作品ページ：https://adice.vivion.jp/product/metalgrandmaregenesis


PV　　　　：https://www.youtube.com/watch?v=J0M3B3bIsd8







【会場での購入特典】

本作はゲームマーケット2025秋において、ADICEブース(エリアA-44)と、マーダーミステリーブースでの販売を予定しています。
いずれのブースでお買い上げいただいた場合にも、購入特典として「特大アクリルキーホルダー」(非売品)をプレゼントいたします。






■数量限定・無料配布！簡単謎解きゲームブック「かぎしっぽたんていキィ」


ADICEのブースでは、両日、数量限定で簡単謎解きゲームブック「かぎしっぽたんていキィ」を無料配布いたします。名探偵「キィ」と一緒に町で起こる事件の解決にご挑戦ください！


各日、予定数量に達し次第、配布を終了いたしますので、気になる方はお早めにブースにお立ち寄りください！　(参考対象年齢：8歳以上)



シナリオ・ゲームデザイン： ちからなり


イラスト： 胡桃






■アナログゲームレーベル『ADICE』







アナログゲームレーベル『ADICE』　※読み・エーダイス


取り扱いカテゴリ：マーダーミステリー、ボードゲームなどアナログゲーム全般


キャッチコピー　：アソビを転がそう。


公式サイト　　　：https://adice.vivion.jp/


公式X(旧Twitter)：https://x.com/adice_info


運営元　　　　　：株式会社viviON



※本発表の画像はすべて製作中のものです。また、一部イメージ画像を含んでいるため実際の商品とは異なる場合がございます。


※作品や製品内容の一部を変更する場合がございます。