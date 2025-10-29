『トワイライト・ウォリアーズ 決戦! 九龍城砦』で再注目！「九龍城砦」を舞台にした香港映画を特集4か月連続　香港シネマ大全：九龍城砦の決戦！

ＡＸＮ株式会社

洋画専門チャンネルザ・シネマ(AXN株式会社、本社:東京都渋谷区、代表取締役社長 大園天樹)では、4か月連続の特集企画【香港シネマ大全】の第4弾として、『トワイライト・ウォリアーズ 決戦! 九龍城砦』などで注目を集める、90年代まで実在した香港の伝説の魔境「九龍城砦」を舞台にした香港映画を特集。サモ・ハン・キンポーが製作総指揮を務め、実際の九龍城砦で撮影した銃撃戦の迫力が見ものの傑作実録アクション『省港旗兵・九龍の獅子／クーロンズ・ソルジャー【2Kレストア版】』を国内TV初放送！さらに、ドニー・イェンとアンディ・ラウが共演した香港ノワール『追龍』、取り壊しが決定されていた九龍城砦を実際に爆破したクライマックスが大迫力の『新ポリス・ストーリー』の全3作品を11月10日(月)～12日(水)に放送いたします。

4か月連続 香港シネマ大全：九龍城砦の決戦！

毎回好評の「香港シネマ大全」。今年も4か月連続で香港映画の魅力を余すところなく特集！

11月は、今年予想外の大ヒットを記録し、熱狂的なファンを生み出して社会現象となった『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！ 九龍城砦（きゅうりゅうじょうさい）』や、今年2025年にTVアニメと実写映画が公開され話題を集めた眉月じゅん原作のミステリー・ラブロマンス『九龍ジェネリックロマンス』などの作品を通じて、90年代まで実在した香港の伝説的な魔境「九龍城砦」を舞台にした香港映画をお届け。

闇で結ばれた黒社会のボスと警官の運命は?セットで再現した九龍城砦を舞台にした、ドニー・イェン&アンディ・ラウ競演の香港ノワール『追龍』、サモ・ハン・キンポーが製作総指揮を務め、実際の九龍城砦で撮影した銃撃戦の迫力が見ものの傑作実録アクション『省港旗兵・九龍の獅子／クーロンズ・ソルジャー』、香港で実際に起きた誘拐事件をジャッキー・チェン主演で映画化。取り壊しが決定されていた九龍城砦を実際に爆破したクライマックスが大迫力の『新ポリス・ストーリー』の3本を11月10日(月)～12日(水)に放送！

特集ページ：https://www.thecinema.jp/tag/720

《放送作品情報》

●『省港旗兵・九龍の獅子／クーロンズ・ソルジャー【2Kレストア版】』

★国内TV初放送

放送日：11月10日(月)15：40～ほか

香港を震撼させた強盗事件をハードなバイオレンスで再現！

香港ノワールの原点となった傑作実録アクション

＜製作・監督＞ジョニー・マック

＜出演＞ラム・ウェイ、ウォン・キン、コン・ロン、チェン・ジンほか

＜あらすじ＞中国から香港へ密入国し犯罪を繰り返す元人民解放軍兵士トンは、広州に住む戦友

４人に香港での宝石強盗を持ちかける。４人は大金を稼ごうと計画に参加するが、彼らが狙う宝石店は

すでに別の強盗に襲われていた。しかも警官に気づかれ銃撃戦に発展するが、命からがら逃げきる。

計画変更を迫られたトンは、仲間たちの滞在費を工面するためマフィアのタイと取り引きを交わし、

殺害の依頼を引き受ける。しかしその相手は警官だった。

●『追龍』

放送日：11月11日(火)15：25～ほか

[R15+]闇で結ばれた黒社会のボスと警官の運命は？

ドニー・イェン＆アンディ・ラウ競演の香港ノワール

＜製作総指揮・製作・監督・脚本＞バリー・ウォン、ジェイソン・クワン

＜出演＞ドニー・イェン、アンディ・ラウ、ケント・チェン、フィリップ・クンほか

＜あらすじ＞1960年代の香港。中国本土からやって来た不法移民サイホウは、報酬につられてヤクザ同士の争いに参加してしまい警察に逮捕されるが、香港人の警官ロックに救われ釈放される。その後、黒社会で働き始めたサイホウは頭角を現し、ヤクザの陰謀で追い詰められたロックを逆に救う。そのせいで親分の怒りを買ったサイホウが重傷を負うが、友情が芽生えたロックとサイホウは手を組み、互いの組織で権力を高めていく。

●『新ポリス・ストーリー(1993)』

放送日：11月12日(水)15：25～ほか

ジャッキー・チェンのシリアスな演技が光る！

実際の誘拐事件を基にした『ポリス・ストーリー』番外編

＜監督＞カーク・ウォン

＜出演＞ジャッキー・チェン、ケント・チェン、プア・レンレン、ロー・ガーインほか

＜あらすじ＞犯罪者一味との銃撃戦から緊張が覚めないチェン刑事は心理カウンセリングを受けるが、休養勧告を無視して問診から抜け出してしまう。そんなある日、誰かに狙われている気配を感じた不動産王ウォンが警察に相談し、チェンが護衛を命じられる。しかしウォンを乗せた車が何者かに襲われ、ウォンは誘拐され白バイ警官が命を落としてしまう。犯人が身代金の振込先として台湾の銀行口座を指定したことから、チェンは台湾へと向かう。

『省港旗兵・九龍の獅子／クーロンズ・ソルジャー【2Kレストア版】』(C) 2010 Fortune Star Media Limited. All Rights Reserved. 『追龍』(C) 2017 Mega-Vision Project Workshop Limited. All Rights Reserved. 『新ポリス・ストーリー(1993)』(C) 2010 Fortune Star Media Limited. All Rights Reserved.

