【トムとジェリー ＜チーズの日＞】11月11日の“チーズの日”にちなみ、日本発のトムジェリこと「とむとじぇりーごっこ」7話分を11月8日(土)14時からカートゥーン ネットワークで日本初放送！

アニメ専門チャンネル『カートゥーン ネットワーク』を運営するディスカバリー・ジャパン株式会社は、11月11日の“チーズの日”にちなみ、直前の週末11月8日（土）14時から6時間連続、トムとジェリー作品をお届けする番組『トムとジェリー <チーズの日>』を放送いたします。

また、番組内では日本発のトムジェリこと「とむとじぇりーごっこ」7話分を日本初放送いたします。

さらに、11月1日の“犬の日“にちなんで、11月は1か月を通して＜犬の月＞と題し、犬が登場する作品を放送。「トムとジェリー ショー」からは、トムの家の番犬スパイクのお話をセレクション放送いたします。

トムとジェリー <チーズの日> ピックアップ

「とむとじぇりーごっこ」<日本初放送>

日本オリジナル（Kawaii) 新ショートアニメーションシリーズ「とむとじぇりーごっこ」

毎回あらゆる追いかけっこを繰り広げ仲良くケンカし続ける「トムとジェリー」の醍醐味であるスピーディでユーモラスな動きにカワイイ（Kawaii）をトッピング。日本オリジナルキャラクターデザインでポップでキュートな追いかけっこが始まります！

●放送エピソード

#16 ハッピー・ホリデー

#17 ニュー・イヤー

#18 ハッピー・バースデー

#19 さくら

#20 ハッピー・イースター

#21 こいのぼり（ごっこの日）

#22 てるてるぼうず

「トムとジェリー 空手でやっつけろ」<日本初放送>

(C) Turner Entertainment Co.

『トムとジェリー』の共同制作者として知られるアニメ界の伝説ジョー・バーベラが、65年の時を経て監督した劇場用短編作品、日本初上陸！

空手のアクションとドタバタが満載！

ジェリーが空手の修行に励んでいると空手の師匠から告げられた。とうとう“あのネコ”との戦いの時が来たことを…。トムとジェリーの新たな戦いが本格的に幕を開ける――！

■放送情報

放送局：カートゥーン ネットワーク

番組名：トムとジェリー <チーズの日>

放送日時：11月8日(土)14:00～20:00

トムとジェリー ショー <犬の月> ピックアップ

11月1日の“犬の日“にちなんで、11月は「犬の月」として、犬が登場する作品を放送！

●セレクション放送作品

「トムとジェリー ショー」

(C) Warner Bros. Entertainment Inc. TOM AND JERRY and all related characters and elements are trademarks of and (C) Turner Entertainment Co.

トムの家の番犬スパイクのお話をセレクション放送！

●#1から放送作品

「おくびょうなカーレッジくん」

「ビー・クール スクービー・ドゥー！」

「ジェリーストーン！」

「SUPER SHIRO」

■放送情報

放送局：カートゥーン ネットワーク

番組名：トムとジェリー ショー <犬の月>

放送日時：11月15日(土)、11月22日(土)15:00～16:00

