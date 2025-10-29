「CHARGESPOT」ユーザーエピソード募集 Xキャンペーンを開催

株式会社INFORICH

モバイルバッテリーのシェアリングサービス「CHARGESPOT(TM)（チャージスポット）」を運営する株式会社INFORICH（本社：東京都渋谷区、代表取締役 Group CEO：秋山 広宣、以下「INFORICH」)は2025年10月29日(水)より、ユーザーエピソード募集キャンペーン『#あの時のチャージスポット』を開催いたします。本キャンペーンでは、「CHARGESPOTに救われた」体験を広く募集し、優秀賞に選ばれた3作品をショートドラマ化して発信いたします。応募期間は2025年10月29日(水)から11月12日(水)23:59までで、Xにて『#あの時のチャージスポット』をつけて投稿することでご参加いただけます。

■背景

現代社会においてスマートフォンは単なる連絡手段を超え、私たちの生活を支える重要なライフラインとなっています。災害時の安否確認、緊急時の連絡手段、地図アプリによる道案内、キャッシュレス決済、交通機関のデジタルチケットなど日常生活のあらゆる場面で、スマートフォンは欠かせない存在です。だからこそ、「バッテリー切れ」は単なる不便を超えて、時に深刻な事態をもたらします。

充電切れがもたらす現実的な困難：

・災害時に家族と連絡が取れない不安

・知らない土地で道に迷い、帰宅できない

・大切な約束に遅刻し、連絡手段がない

・キャッシュレス決済ができず、支払いに困る

・緊急時に必要な情報にアクセスできない

このような緊急事態にCHARGESPOTがユーザーの皆さまを救ってきました。しかし、一人ひとりの「助かった」という体験は個人の記憶の中にとどまり、広く社会に届くことはありませんでした。私たちは、一つひとつのエピソードには次の誰かを救う力があると信じています。8年間で出会った数え切れない「助かった」の声を改めて集め、ショートドラマという形で広く社会に届けることで、より多くの方々に「安心」を提供したい--それが今回のキャンペーンに込めた想いです。あなたの『#あの時のチャージスポット』が、次の誰かの「安心」になります。ぜひ、あなたのエピソードを聞かせてください。

■キャンペーン詳細

・応募期間

2025年10月29日(水)18:00～2025年11月12日(水)23:59まで

・抽選・当選通知

2025年11月中旬～下旬を予定(XのDMにて当選者にのみご連絡)

・応募方法

『#あの時のチャージスポット』をつけてXに投稿(公式アカウント投稿へのリプライまたは引用リポスト)

・賞品内容

優秀賞：CHARGESPOT使い放題半年分(3名様)

※優秀賞エピソードはショートドラマ化して発信

・参加資格

Xアカウントをお持ちの方

日本国内にお住まいの方

その他詳細は公式サイトをご確認ください

公式サイト：https://chargespot.jp/article/8560/



■注意事項

投稿内容は応募者本人が著作権を有するものに限る

投稿内容は弊社の広告・販促等に無償で使用させていただく場合がございます

ショートドラマ化を含む二次利用をご承諾いただける方のみご応募ください

その他詳細な規約は公式サイトをご確認ください

公式サイト：https://chargespot.jp/article/8560/

■ 「CHARGESPOT」のサービスについて

日本シェアNo.1のモバイルバッテリーのシェアリングサービス「CHARGESPOT」。レンタル方法は「CHARGESPOT」対応アプリでバッテリースタンドのQRをスキャンするだけの簡単操作。日本全国47都道府県に約55,000台設置されており、グローバルでも香港、台湾、中国、タイ、シンガポール、ベトナム、マカオ、オーストラリアとエリアを拡大中です。 ※台数は2025年6月時点





■「CHARGESPOT」ご利用方法



アプリ名称：CHARGESPOT チャージスポット

ダウンロードはこちら：https://go.onelink.me/GQjX/cc9f2407

■株式会社INFORICHについて

【会社概要（URL：https://inforich.net/）】

・所在地：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5丁目52-2 青山オーバルビル10階

・代表者：代表取締役社長 兼 執行役員 Group CEO 秋山 広宣(陳 日華)

・創 業：2015年9月

・企業サイト：https://inforich.net/