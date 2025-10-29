C Channel代表・森川亮が登壇！無料WEBセミナー「REAL VALUEマフィアが語る これからのEC戦略」11月6日開催
C Channel株式会社
- アーカイブ配信：
2025年11月13日（木）13:00～14:30
2025年11月18日（火）13:00～14:30
- 開催方法：オンライン(Zoom)
- 参加費：無料
- 主催：株式会社SUPER STUDIO
- 共催：売れるネット広告社株式会社／C Channel株式会社
- 申込URL：https://bit.ly/4hc8yQE
- 成功の裏にある“意思決定や思想”を知りたい方
- TikTok Shop・AI活用など、次の一手を模索しているD2C/EC事業者
- 消費者購買行動の変化
- SNSマーケティング・TikTok Shopの潮流
- 今押さえるべき情報源と指標
- ECの現場で成果につながる取り組み
- 人気ショップの最新施策
- EC事業者が今取り組むべきこと
- TikTok Shopのインパクト
- AI活用による戦略変革
- 差別化・顧客接点強化の方向性
- 開催時期：10月下旬
- 時間：20:00～22:00（予定）
- 配信プラットフォーム：TikTok
- 対象カテゴリー：化粧品
C Channel株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：森川亮）は、株式会社SUPER STUDIOと売れるネット広告社株式会社とともに、EC業界の最新トレンドを語るウェビナーを開催します。
今回のテーマは、
「REAL VALUEマフィアが語る、これからのEC戦略」。
急成長するSNSコマース、インフルエンサー活用、AIの進化など、EC業界は今、大きな転換期を迎えています。本セミナーでは、ECの現場と経営の“ど真ん中”にいる3社が、これからのECの“勝ち筋”をリアルに語ります。
【こんな方におすすめ】- 経営層・マーケ責任者として、EC事業の方向性を掴みたい方
- 成功の裏にある“意思決定や思想”を知りたい方
- TikTok Shop・AI活用など、次の一手を模索しているD2C/EC事業者
【セミナー内容】
第一部：D2Cとインフルエンサーの最新トレンド
- 消費者購買行動の変化
- SNSマーケティング・TikTok Shopの潮流
- 今押さえるべき情報源と指標
第二部：成果を出す仕組みと成功事例
- ECの現場で成果につながる取り組み
- 人気ショップの最新施策
- EC事業者が今取り組むべきこと
第三部：これからのD2Cの戦い方
- TikTok Shopのインパクト
- AI活用による戦略変革
- 差別化・顧客接点強化の方向性
第四部：質疑応答
【登壇者】
加藤 公一レオ 氏（売れるネット広告社株式会社 代表取締役社長CEO）
真野 勉 氏（株式会社SUPER STUDIO 取締役 CRO（共同創業者））
森川 亮（C Channel株式会社 代表取締役社長）
【C ChannelのTikTok Shopに関する取り組み】
なお、C Channelでは、10月下旬に人気TikTokerが多数参加する同時LIVE配信フェスを開催予定です。複数のTikTokerが合同でライブ配信を行い、化粧品ブランドを一斉に紹介する特別企画となります。
9月に実施した同企画では、1日で200個以上の販売を達成し、総視聴者数36万人超と大きな反響がありました。あわせて、弊社社員による4時間のLIVE配信でも130個以上の販売を記録しています。
TikTokを活用した販促にご興味のある企業様からのお問い合わせもお待ちしております。
▼本プレスリリースに関するお問い合わせはこちらまでお願いいたします。
press@cchan.tv
担当：福永
会社概要
会社名：C Channel株式会社
代表者：森川亮(代表取締役社長)
設立：2015年4月
所在地：〒107-0062 東京都港区南青山7-1-5 コラム南青山7階