服飾雑貨メーカー川辺株式会社　11月1日『犬の日』を楽しもう！　犬モチーフがかわいい「グーグーワールド」の新作登場！

川辺株式会社

11月1日は“ ワン ワン ワン ”の語呂合わせにちなんで『犬の日』とされています。


自分用としてはもちろん、犬好きさんへのプチギフトとしてもおすすめのハンカチアイテムが登場しました。






●タオルハンカチ　価格：各\550 (税込) サイズ：約25×25cm



ぬくもりのある優しいタッチと、心がほっと癒される愛くるしいデザインが特徴のグーグーワールド。



今シーズンは、ふわふわなトイプードルとパンの組み合わせや、ご機嫌な柴犬や散歩中の「拒否柴」など、ユニークで可愛いデザインが揃いました。




バッグの中に入れて持ち歩けば、楽しい気分になれそうです！




■発売：川辺株式会社


発売時期：2025年 10月下旬
販売場所：百貨店・専門店ハンカチ売場・インターモード川辺オンラインショップ


※店舗により発売日が前後する可能性もございます。



●問い合わせ先
・お問い合わせフォーム https://www.kawabe.co.jp/form/
・フリーダイヤル 0120-077-927(インターモード川辺)
※10:00～12:00、13:00～17:45(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)

●企画・デザイン・製造 各種OEMに関するご相談
https://www.kawabe.co.jp/contact/oem.html

●Official Web Site
https://www.kawabe.co.jp/



●Official Online Shop


https://shop.kawabe.co.jp/

●Instagram：@intermode_kawabe
https://www.instagram.com/intermode_kawabe/?hl=ja

●X：@intermodekawabe
https://twitter.com/intermodekawabe