≪医学部専門メディックTOMAS≫これから医学部をめざす方に向けた医学部入試ガイダンス「新高１～３年のための医学部合格への道（第１弾）」を開催します。

株式会社リソー教育グループ（本社：東京都豊島区、代表取締役：天坊真彦）の子会社である、株式会社TOMAS（本社：東京都豊島区、代表取締役：町田仁）は、11月９日(日)に、医学部受験専門個別指導塾「メディックTOMAS」による医学部入試ガイダンス「新高１～３年のための医学部合格への道（第１弾）」を開催します。

幅広い分野で、高度な学力が求められる医学部入試。その狭き門を勝ち抜くためには、できるだけ早いうちに受験の全体像を把握し、正しい対策を立てて学習することが大切です。

そこで、医学部受験専門個別指導塾「メディックTOMAS」では、これから医学部をめざす新高1～高3生を対象としたガイダンスを開催。最新の入試動向や各学年で取り組むべき学習課題、年間計画など、いまのうちに知っておきたい情報を具体的に解説します。

同時開催の現役医大生インタビューでは、それぞれの合格までの軌跡や具体的な勉強法を紹介。リアルな体験談から、受験の全体像が見えてきます。医学部合格をめざす方は、ぜひご参加ください。

■開催概要

【開催日・会場】

2025年11月9日（日）

10:00～12:00 TKPガーデンシティ渋谷

14:00～16:00 TKP大宮ビジネスセンター

【対象】新高１～高３生とその保護者

【参加費】無料

【お申込み】

お申込みはこちら(https://www.tomas.co.jp/medic/guidance5/?hm_ct=ff15c07cfc552c6722cb7e75c2481c0b&hm_cv=1cb63e56c78886eebccc93f8dd2deb97&hm_cs=75830575767f717dc67a385.80793709&hm_mid=me9r&hm_id=me9r&hm_h=a25.hm-f.jp)

定員には限りがあります。お早めにお申し込みください。

WEBからのお申し込みは開催の3日前の15時まで。それ以降はお電話（0120-65-1359）でお問い合わせください。

■2025年度 TOMAS・メディックTOMAS 医学部合格実績

医学部医学科249名！（昨年比117％）

東京大（理科三類）1名・千葉大（医）1名・北海道大（医）1名

東北大（医）1名・九州大（医）1名・筑波大（医）1名

慶應義塾大（医）3名・東京慈恵会医科大（医）8名

順天堂大（医）10名・日本医科大（医）20名など

■メディックTOMASが医学部受験に強い４つの理由

１.生徒１人に先生１人の完全１対１個別指導

メディックTOMASは、生徒１人に先生１人の完全個別指導です。各校の出題傾向や頻出問題など、医学部の入試問題を熟知したプロ講師が、板書を用いた講義形式の授業を展開。発問-応答を繰り返し、生徒が完全に理解・定着するまでじっくり指導します。

２.医学部入試に精通したプロ講師陣

メディックTOMASでは、TOMAS全校の中で特に医学部合格実績の高い実力講師や、大手予備校・医系専門予備校で実績のある講師が在籍。各教科のスペシャリストが授業を担当します。

３.現役の難関医大生によるサポート T.A.（ティーチング・アシスタント）

メディックTOMASでは、東京科学大(旧東京医科歯科大)・千葉大・慶應義塾大・東京慈恵会医科大などに通う現役医大生がT.A.（ティーチング・アシスタント）として質問対応や演習指導を行います。また、医学部合格の先輩として、自身の成功体験やこれまでの指導経験に基づくアドバイスも行います。

４.生徒一人ひとりの合格戦略を司る担任システム

メディックTOMASでは、医学部入試に精通した教務担任が、カリキュラムの進捗管理・運用のほか、受験校の選定、面接対策、出願書類作成へのアドバイス、最新の入試情報の提供など、総合的にサポートします。保護者の方への定期報告も実施しているので、不安なことがあればお気軽にご相談できます。

■メディックTOMASとは

メディックTOMASは、進学個別指導塾TOMASから生まれた完全１対１個別指導の「医学部受験に特化した」進学塾です。医学部入試に精通した精鋭のプロ講師陣が、生徒１人に先生１人のマンツーマン授業を行っています。

授業を担当する講師とは別に、医学部受験のノウハウを知り尽くした専属の担任社員も生徒一人ひとりをサポート。カリキュラムの管理・運用、受験校選びや面接、小論文、出願書類対策に至るまで、あらゆる課題を徹底的にマネジメントして、夢の第一志望校合格へ生徒を導いています。

■会社概要

株式会社TOMAS

所在地：東京都豊島区目白３丁目１番40号

代表者：代表取締役社長 町田仁

企業URL：https://www.tomas.co.jp/

事業内容：・完全１対１の進学個別指導塾「TOMAS」の運営

・医学部専門個別指導塾「メディックTOMAS」の運営

・進学塾融合型英語スクール「インターTOMAS」の運営

株式会社リソー教育グループ

所在地：東京都豊島区目白３丁目１番40号

代表者：代表取締役社長 天坊真彦

企業URL：https://www.riso-kyoikugroup.com/

事業内容：「ＴＯＭＡＳ」をはじめとする進学個別指導塾のほか、８つのグループ会社を通じ、家庭教師派遣、幼児教育、学校法人向けの学習システムおよび教育プログラムの導入支援、教育旅行事業などを展開

■この記事に関するお問合せ

株式会社リソー教育グループ 広告・マーケディング部 長野

ＴＥＬ：03-5996-3701

Email ： riso-pr@tomas.jp