ドラマ『愛の、がっこう。』主題歌、レイニ「Spiral feat. Yura」に参加し話題となった新鋭アーティスト“Yura”！ソロデビューを前に、interfmで初の冠番組がスタート！

interfm（東京:89.7MHz 横浜:76.5 MHz）は、

2025年11月より、バリと日本、ふたつの文化に育まれた、唯一無二の歌声と表現力を持つ新鋭アーティスト“Yura”のラジオ番組をスタートいたします。

フジテレビ系 木曜劇場『愛の、がっこう。』主題歌、レイニの「Spiral feat. Yura」に参加し、

注目を集めた新鋭アーティスト “Yura”。彼女にとって、はじめてのラジオ番組がinterfmで始まります。タイトルは『Yura’s Tunes』。





本番組は、interfmが大切にしている“グローバルな視点”ともリンク。インドネシア・バリと日本、ふたつのルーツを持つ彼女の目線で、リアルなバリのカルチャーや、日々触れている音楽・出来事をシェア。番組の最後には、唯一無二の歌声による生歌も披露します。これから日本で、アーティストとして歩み始めるYuraの今を、ぜひあたたかく見守ってください♪

☆番組・Yuraへのメッセージも大募集☆

番組メールアドレス：yura@interfm.jp

番組ハッシュタグ：#yura897 で、ご参加をお待ちしています！

■Yuraコメント

初の冠ラジオ番組『Yura’s Tunes』のお話を頂いた時は正直びっくりしましたが、とても嬉しかったです。この様な経験をさせて頂きとても光栄です！

リスナーのみなさまと一緒にインタラクション（交流）するのが、とても楽しみです！

ハッシュタグなどでみなさまのおすすめの曲を一緒に聴いたり、私のカバー曲を聴いて頂いたり、楽しみなことだらけです！

『Yura’s Tunes』を通してYuraのことを知ってくれる人がたくさん増えるように、日本語ももっともっと勉強して、みなさんとたくさんお話しできるように頑張ります！インドネシアから来ている方も沢山いると思いますので、その方たちにもぜひ聴いてもらえたらと願っています。

■番組概要

放送局：インターエフエム（東京:89.7 MHz 横浜:76.5 MHz）https://www.interfm.co.jp/

タイトル：Yura’s Tunes

DJ：Yura

放送日時：毎週日曜日23:30～24:00（30分番組）

放送形態：録音

番組メールアドレス : yura@interfm.jp

番組ハッシュタグ：#yura897

HP：https://www.interfm.co.jp/yura

■DJプロフィール

Yura（ゆら）

プロフィール

生年月日：2005.8.29

出身：インドネシア バリ島生まれ

趣味・特技：インドネシア語、日本語、英語

バリと日本、ふたつの文化に育まれた唯一無二の歌声と表現力を持つ新鋭アーティスト。

グローバルアーティスト育成プロジェクト「TORA PROJECT」にて約1年半、ボーカル、ダンス、ラップなどの多角的なレッスンを重ねている。

7月10日スタートのフジテレビ系ドラマ 木曜劇場「愛の、がっこう。」の主題歌である、レイニの「Spiral feat.Yura」に参加し、話題となる。

Instagram： https://www.instagram.com/yurasyh/

TikTok： https://www.tiktok.com/@yurasyh

YouTube： https://www.youtube.com/@yurasyh

X：https://x.com/yurasyh

