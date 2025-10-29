ドラマ『愛の、がっこう。』主題歌、レイニ「Spiral feat. Yura」に参加し話題となった新鋭アーティスト“Yura”！ソロデビューを前に、interfmで初の冠番組がスタート！
interfm（東京:89.7MHz 横浜:76.5 MHz）は、
2025年11月より、バリと日本、ふたつの文化に育まれた、唯一無二の歌声と表現力を持つ新鋭アーティスト“Yura”のラジオ番組をスタートいたします。
フジテレビ系 木曜劇場『愛の、がっこう。』主題歌、レイニの「Spiral feat. Yura」に参加し、
注目を集めた新鋭アーティスト “Yura”。彼女にとって、はじめてのラジオ番組がinterfmで始まります。タイトルは『Yura’s Tunes』。
インドネシア・バリと日本、ふたつのルーツを持つ彼女の目線で、リアルなバリのカルチャーや、日々触れている音楽・出来事をシェア。番組の最後には、唯一無二の歌声による生歌も披露します。
これから日本で、アーティストとして歩み始めるYuraの今を、ぜひあたたかく見守ってください♪
☆番組・Yuraへのメッセージも大募集☆
番組メールアドレス：yura@interfm.jp
番組ハッシュタグ：#yura897 で、ご参加をお待ちしています！
■Yuraコメント
初の冠ラジオ番組『Yura’s Tunes』のお話を頂いた時は正直びっくりしましたが、とても嬉しかったです。この様な経験をさせて頂きとても光栄です！
リスナーのみなさまと一緒にインタラクション（交流）するのが、とても楽しみです！
ハッシュタグなどでみなさまのおすすめの曲を一緒に聴いたり、私のカバー曲を聴いて頂いたり、楽しみなことだらけです！
『Yura’s Tunes』を通してYuraのことを知ってくれる人がたくさん増えるように、日本語ももっともっと勉強して、みなさんとたくさんお話しできるように頑張ります！インドネシアから来ている方も沢山いると思いますので、その方たちにもぜひ聴いてもらえたらと願っています。
■番組概要
放送局：インターエフエム（東京:89.7 MHz 横浜:76.5 MHz）https://www.interfm.co.jp/
タイトル：Yura’s Tunes
DJ：Yura
放送日時：毎週日曜日23:30～24:00（30分番組）
放送形態：録音
HP：https://www.interfm.co.jp/yura
■DJプロフィール
Yura（ゆら）
プロフィール
生年月日：2005.8.29
出身：インドネシア バリ島生まれ
趣味・特技：インドネシア語、日本語、英語
バリと日本、ふたつの文化に育まれた唯一無二の歌声と表現力を持つ新鋭アーティスト。
グローバルアーティスト育成プロジェクト「TORA PROJECT」にて約1年半、ボーカル、ダンス、ラップなどの多角的なレッスンを重ねている。
7月10日スタートのフジテレビ系ドラマ 木曜劇場「愛の、がっこう。」の主題歌である、レイニの「Spiral feat.Yura」に参加し、話題となる。
Instagram： https://www.instagram.com/yurasyh/
TikTok： https://www.tiktok.com/@yurasyh
YouTube： https://www.youtube.com/@yurasyh
X：https://x.com/yurasyh
