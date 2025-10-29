TVアニメ『出禁のモグラ』より場面写を使用した新作グッズが登場！10月29日（水）より予約受付開始！

カルチュア・エンタテインメント株式会社TVアニメ『出禁のモグラ』より場面写を使用した新作グッズが登場！10月29日（水）より予約受付開始！

カルチュア・エンタテインメント株式会社が運営する「FAN+Life（ファンタスライフ）」にて、TVアニメ『出禁のモグラ』の場面写を使用したオリジナルの新商品を発売いたします。百暗桃弓木、真木栗顕、桐原八重子、犬飼詩魚、猫附梗史郎、猫附藤史郎だけのイチ推しシーンを使用した缶バッジ「だけ缶」や、シーンが楽しめるアクリルブロックなど、多数の商品が登場です。本日10月29日（水）12:00よりFAN+Lifeにて予約受付を開始いたします。

TVアニメ『出禁のモグラ』 FAN+Lifeオリジナルグッズ 詳細

■だけ缶 百暗桃弓木だけトレーディング缶バッジ 【全7種】 単品／BOX

■だけ缶 真木栗顕だけトレーディング缶バッジ 【全7種】 単品／BOX

■だけ缶 桐原八重子だけトレーディング缶バッジ 【全7種】 単品／BOX

■だけ缶 犬飼詩魚だけトレーディング缶バッジ 【全7種】 単品／BOX

■だけ缶 猫附梗史郎だけトレーディング缶バッジ 【全7種】 単品／BOX

■だけ缶 猫附藤史郎だけトレーディング缶バッジ 【全7種】 単品／BOX

TVアニメ『出禁のモグラ』より、百暗桃弓木、真木栗顕、桐原八重子、犬飼詩魚、猫附梗史郎、猫附藤史郎だけしか出ない！キャラクターのイチ推しシーンを使用した缶バッジ「だけ缶」が登場！身に着けたり、コレクションしたりして楽しもう！1BOXで全種揃います。

だけ缶 百暗桃弓木だけトレーディング缶バッジだけ缶 真木栗顕だけトレーディング缶バッジだけ缶 桐原八重子だけトレーディング缶バッジだけ缶 犬飼詩魚だけトレーディング缶バッジだけ缶 猫附梗史郎だけトレーディング缶バッジだけ缶 猫附藤史郎だけトレーディング缶バッジ

【価格】単品：各660円（税込）／BOX：4,620円（税込）

【サイズ】約W57×H57×D5mm

■アクリルブロック 集合（オープニング）

■アクリルブロック 集合（エンディング）

■アクリルブロック 集合（第８話）

■アクリルブロック 集合（第９話）

■アクリルブロック 百暗桃弓木・真木栗顕・桐原八重子

■アクリルブロック イケブクロさん

透明感が美しい、飾りやすいサイズのアイテムです。

アクリルブロック（全6種）

【価格】各1,320円（税込）

【サイズ】約W100×H60×D10mm

■トレーディングコレクションカード 【全10種】（単品）／（BOX）

アニメのシーンを切り取ったコレクションカードのセットが登場！スマホのケースに入れて持ち歩いたり、お部屋に飾ったり、自分だけのアルバムを作ったり、楽しみ方は無限大♪1パック2枚入り。1BOXで全種揃います。

トレーディングコレクションカード【全10種】

【価格】単品：各495円（税込）／BOX：4,950円（税込）

【サイズ】約W90×H55mm

■よんどり トレーディングブロマイド【全10種】（単品）／（BOX）

アニメのシーンを見ているかのようなブロマイドセットが登場！スマホのケースに入れて持ち歩いたり、お部屋に飾ったり、自分だけのアルバムを作ったり、楽しみ方は無限大♪1パック2枚入り。1BOXで全種揃います。

よんどり トレーディングブロマイド【全10種】

【価格】単品：各495円（税込）／BOX：4,950円（税込）

【サイズ】W100×H40mm

※2 枚の絵柄の組み合わせは固定となります。

■スライダーポーチ 集合（オープニング）

■スライダーポーチ 集合（第９話）

■スライダーポーチ 百暗桃弓木・真木栗顕・桐原八重子

■スライダーポーチ 猫附梗史郎・ナベシマ

■スライダーポーチ イケブクロさん

■スライダーポーチ マギー君

アニメのワンシーンを使用したスライダーポーチが登場！文具やアメニティなどの持ち運びに使いやすいサイズのポーチです。

スライダーポーチ（全6種）

【価格】各880円（税込）

【サイズ】約W183×H132×D7mm

■ましかくクッション 集合（第８話）

■ましかくクッション 集合（第９話）

■ましかくクッション 百暗桃弓木・真木栗顕・桐原八重子

■ましかくクッション 猫附藤史郎・イケブクロさん

■ましかくクッション イケブクロさん

■ましかくクッション マギー君

アニメのワンシーンを使用したクッションが登場！約20cmのミニサイズがかわいいクッションです。

ましかくクッション（全6種）

【価格】各2,530円（税込）

【サイズ】約W182×H182×D80mm

■畳コースター 百暗桃弓木

■畳コースター 真木栗顕・マギー君

■畳コースター 桐原八重子

■畳コースター 犬飼詩魚

■畳コースター 猫附梗史郎・ナベシマ

■畳コースター 猫附藤史郎・イケブクロさん

和紙畳製のコースターが登場！縁にも和紙を使用しています。

畳コースター（全6種）

【価格】各1,100円（税込）

【サイズ】約W91×H91×D4mm

■FAN+Lifeオリジナルグッズの申込方法、受付開始日時、発売日

申込サイト：https://fantasulife.com/collections/dekinnomogura

WEB受付開始日：2025年10月29日（水）12:00～

発売日：2026年2月上旬予定

※トレーディング商品につきましては、FAN+LifeではBOXのみのお取り扱いとなります。

＜出禁のモグラ 作品紹介＞

『鬼灯の冷徹』江口夏実最新作! 地獄の次に描くのは…この世とあの世のはざま!?

大学生の真木と八重子はある日、頭から血を流しているのに救急車も警察も嫌がる怪しげな男と出会う。

モグラと名乗るその男は「あの世から出禁をくらっている」とおかしな話をしはじめた。

以来、二人には今まで見えなくてよかったものが見えてしまうようになりーー。

世にも不思議な物語の幕が開く!

TVアニメ『出禁のモグラ』公式サイト

https://dekinnomogura.com/

