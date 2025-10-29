【 岩手県 “初出店” 】絶品おでん ＆ 目の前で炙る炉端焼き『おでんと炉端 たけし』盛岡大通店、10/31(金)オープン

株式会社ホットランドホールディングス

築地銀だこ(https://www.gindaco.com/) を展開する 株式会社ホットランドホールディングス(https://hotland.co.jp/)（本社：東京都中央区、代表取締役社長：佐瀬 守男）の連結子会社で、東日本における「築地銀だこ」等を展開する 株式会社ホットランド東日本(https://hotland.co.jp/company/profile/) （本社：東京都中央区、代表取締役会長：荻野 哲）は、開店以来、東京都内を中心に連日多くのお客様にご来店いただいている「おでんと炉端 たけし」を、岩手県内初出店となる『おでんと炉端 たけし 盛岡大通店』として、2025年10月31日（金）にオープンいたします。

『おでんと炉端 たけし』で味わう、心温まるおでんと炉端焼き

おでんと炉端 たけし 盛岡大通店 外観

寒さが深まるこれからの季節、ふとした瞬間に恋しくなる── 「おでん」は、心も身体も温めてくれる料理です。

『おでんと炉端 たけし』は、「おでん屋たけし」から生まれた新たな業態です。魚介の風味と繊細な香りが特長の特製 “あごだし” と、鶏の旨味を凝縮したコクのある “鶏だし” を使った「創作おでん」に加え、新たに 「炉端焼き」 メニューも導入。市場直送の新鮮な刺身や旬の食材を活かした逸品料理を豊富にご用意しています。種類豊富な日本酒を片手に、ここでしか味わえない贅沢なひとときを気軽にお楽しみいただけます。出汁の染み込んだおでんと、ライブ感あふれる炉端焼きが融合する、 “新しい食体験” を、ぜひご堪能ください。

こだわりの逸品（一部ご紹介）

カウンター席から見える、大きなおでん鍋。温かな湯気と香りが包み込み、ほっとする空気感を演出します。焼き台から広がる煙と香ばしさが加わり、料理を待つひとときさえも楽しみのひとつです。

『おでんと炉端 たけし 盛岡大通店』では、定番から創作まで、幅広いメニューをご用意し、こだわりの味わいをお届けいたします。おでん、炉端焼き、逸品料理の組み合わせをお楽しみください。

【 大根 】（あごだし / 鶏だし）

定番のあごだしと濃厚な鶏だし、2種類のだしで食べられる唯一の商品。出汁の香りが口いっぱいに広がります。

【 骨付き鶏 】

鶏もも肉を贅沢に１枚使用し、じっくり煮込んだホロホロ食感が特長の名物商品。

【 鮭のあご出汁焼き 】

鮭をあごだしにじっくりと漬け込み、旨味を凝縮。炉端焼きならではの香ばしさをお楽しみいただけます。

店舗のご紹介

『おでんと炉端 たけし 盛岡大通店』は、JR盛岡駅東口から開運橋を渡った先の盛岡大通商店街エリアに位置し、雨の日でも快適に買い物やお食事が楽しめる屋根付きアーケード沿いの、賑やかな街並みの中でお客様をお迎えします。

店内は白とライトブラウンを基調とした明るく落ち着いた雰囲気。カウンターには新鮮な野菜や魚、お酒が並び、目の前で焼き上げる炉端焼きや、湯気立つ大きなおでん鍋を間近で楽しめます。囲炉裏を囲む席のほか、ゆったりした個室やテーブル席も完備しており、おひとり様の気軽な利用からご家族での団らん、同僚や仲間との集まりまで、幅広いシーンでご利用いただけます。

【 店舗概要 】

カウンター席囲炉裏席

店舗名：おでんと炉端 たけし 盛岡大通店

住所：〒020-0022 岩手県盛岡市大通2-7-19

最寄り駅：JR盛岡駅東口より徒歩13分

電話番号：019-681-8607

営業時間：

<平 日>17:00～24:00（L.O.23:30）

<土日祝>15:00～24:00 (L.O.23:30)

客席数：48席 (カウンター13席/テーブル28席/囲炉裏7席)

喫煙室：無

支払い方法：現金、PayPay、各種クレジットカード

おでん屋たけし公式ホームページ：https://alwayssaisei.co.jp/oden/

※写真はすべてイメージです

< 運営会社 >

株式会社オールウェイズ

「銀だこハイボール酒場」、「おでん屋たけし」など酒場事業を展開・運営

https://alwayssaisei.co.jp/

https://www.hotland.co.jp/business/



ホットランドグループは、これからも “ぜったいうまい!! 食” を通じて、ほっとしたひと時をお楽しみいただけるよう、より良い商品、サービスの提案をしてまいります。