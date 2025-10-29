¡Ú¥í¥¯¥·¥¿¥ó¥«¥Õ¥§¡ÛÅß¸ÂÄê¥á¥Ë¥åーËÜÆü¤è¤êÅÐ¾ì¡£´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥Ù¥êー¤¬¼çÌò¤Î¿´²Ú¤ä¤°¤´Ë«Èþ¥Ñ¥Õ¥§¡£
¼«Á³¤¢¤Õ¤ì¤ëÆîÊ©¥ªー¥È¡¦¥×¥í¥ô¥¡¥ó¥¹¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿¾å¼Á¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤¹¤ë¥í¥¯¥·¥¿¥ó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¿©¤«¤é¤âÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡Ö¥í¥¯¥·¥¿¥ó¥«¥Õ¥§¡×¡£¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¡¢µ¨Àá¸ÂÄê¥Ç¥¶ー¥È¤¬¡¢ËÜÆü¤è¤êÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡£Åß¤Î¥ªー¥È¡¦¥×¥í¥ô¥¡¥ó¥¹¤ò»×¤ï¤»¤ëµ¨Àá¤Î¥á¥Ë¥åー¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ù¥êー¡õ¥íー¥º¥Ñ¥Õ¥§ ÀÇ¹þ1,980±ß ¡Ê½ÂÃ«Å¹¤Î¤ßÈÎÇä¡Ë
²Ú¤ä¤«¤Ê¥íー¥º¤È¥ß¥ë¥ー¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡¢¤½¤·¤Æ´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥Ù¥êー¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢Åß¤ÎË¬¤ì¤ò´¶¤¸¤ëìÔÂô¤Ê¥Ñ¥Õ¥§¤¬ÅÐ¾ì¡£¥°¥é¥¹¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢çõ¤È¥é¥º¥Ù¥êー¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê»ÀÌ£¡¢Ç»¸ü¤Ç¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥àー¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¹á¤ê¹â¤¤¥íー¥º¥¼¥êー¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¡¢¤Ò¤È¸ý¤´¤È¤Ë°Ü¤í¤¦Ì£¤È¹á¤ê¤Î¥Ïー¥â¥Ëー¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¥À¥Þ¥¹¥¯¥íー¥º¥¸¥ã¥à¤òÇ¦¤Ð¤»¤¿¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥êー¥à¤È¥é¥º¥Ù¥êー¥½ー¥¹¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢¥¢ー¥â¥ó¥É¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¤Î¿©´¶¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡£¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ë²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤È¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤¬¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÀÖ¤¤¥Õ¥ëー¥Ä¤È¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤Î¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¥ï¥Ã¥Õ¥ë¡¡ ¥Û¥ï¥¤¥È¥Û¥Ã¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥½ー¥¹Åº¤¨ ÀÇ¹þ1,780±ß¡Ê½ÂÃ«Å¹¡¦·Ú°æÂôÅ¹¤ÇÈÎÇä¡Ë
È¯¹Ú¥Ð¥¿ー¤ÎË¤«¤Ê¹á¤ê¤Î¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¥ï¥Ã¥Õ¥ë¤Ë¡¢·Ú¤ä¤«¤Ê¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥êー¥à¤È¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¡¢3¼ï¤Î¥Ù¥êー¤È¥Ô¥ó¥¯¥°¥ìー¥×¥Õ¥ëー¥Ä¤Ê¤É¤òìÔÂô¤Ë¤¢¤·¤é¤¤¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥é¥º¥Ù¥êー¥½ー¥¹¤¬Á´ÂÎ¤ò²Ú¤ä¤«¤Ë°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£»Å¾å¤²¤Ë¡¢²¹¤«¤¤¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥½ー¥¹¤ò¤È¤í¤ê¤È¤«¤±¤ì¤Ð¡¢¹á¤Ð¤·¤¤¥ï¥Ã¥Õ¥ë¤ÈÎä¤¿¤¤¥¢¥¤¥¹¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹»êÊ¡¤Î¥Ïー¥â¥Ëー¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÂ¾¡¢¥é¥ó¥Á¤ä¥Ç¥£¥Êー¡¢¤ªÇã¤¤ÊªÃæ¤ÎµÙ·Æ¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÉý¹¤¤¥á¥Ë¥åー¤òÂ¿¿ô¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÈ¤«¤¤Å¹Æâ¤Ç¡¢µ¨Àá¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸÷¤È¿§ºÌ¤ËËþ¤Á¤¿ÆîÊ©¥ªー¥È¡¦¥×¥í¥ô¥¡¥ó¥¹¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¥á¥¾¥ó ¥í¥¯¥·¥¿¥ó¤Ï¡¢2026Ç¯¤ËÁÏ¶È50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£Ë¤«¤Ê¼«Á³¡¢¤æ¤ë¤ä¤«¤Ê»þ¤ÎÎ®¤ì¡¢·Ý½Ñ¡¢¥µ¥ô¥©¥¢¥Õ¥§ー¥ë¡Ê¿¦¿Í¤Î¼ê»Å»ö¡Ë¡£»ä¤¿¤Á¤Î¥ëー¥Ä¤òÂçÀÚ¤Ë¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤êÎÏ¶¯¤¯¡¢¤è¤êÀöÎý¤µ¤ì¤¿¿·¤·¤¤Èþ¤·¤µ¤ÈìÔÂô¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£