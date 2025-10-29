【大好評“ひみつの本棚シリーズ”第10弾】古代の人々を癒した薬用植物と現代にも通じる活用法を紹介『ドルイドのハーブ事典』11月発売

株式会社グラフィック社

グラフィック社は、書籍『ひみつの本棚シリーズ ドルイドのハーブ事典 ケルトの賢者の薬箱』を、2025年11月に発売いたします。

『ドルイドのハーブ事典』書影ドルイドが植物とどう向き合っていたのか、その知恵と感性が学べる！

鉄器時代に中部ヨーロッパで興隆し、ヨーロッパ各地に広がった古代ケルトで、様々な知識と役割を担うことで賢者としての地位を確立したドルイド（神官階級）達は、自然の声を聞き、その知識と業で人々を癒す医術者としての役割も果たしました。

本書では彼らが用いた古代の知恵を元に、現代にも通じる薬用ハーブやその活用法を紹介します。

ひみつの本棚シリーズとは：

手のひらよりも少し大きいサイズ感（170×115mm）、クッションのようなふわふわ表紙、ページの縁を彩る華やかな金が目にも鮮やか。美しい佇まいの造本が特徴で、ちょっとした贈り物やクリスマスギフトにぴったりの1冊。本書は『魅惑の蘭事典』『神秘のユニコーン事典』『禁断の毒草事典』『月夜の黒猫事典』『魔女の秘薬事典』『夢幻の動物事典』『カバラの天使事典』『小鳥のさえずり事典』『中世の庭の薬草事典』に続く、第10弾。

＜目次＞

＜著者プロフィール＞

◆植物の基本的な特徴から、ドルイドならではの使用法、言い伝え、薬効、禁忌、伝統、内服や外用のヒントまでドルイドに学ぶ薬草の摂取タイミング◆ヤドリギ、セイヨウニワトコ、サンザシなど、ドルイドが重宝した、21種のハーブを紹介現代にも通する植物の性質や働きを紹介ローマンカモミールヤドリギセイヨウオトギリドルイドの世界…ドルイドとケルトにまつわるイメージ／ドルイドの意識：自然に向けられたもう一つのまなざし／ドルイドの活動：植物の採取と収穫／植物の様々な伝統的利用法／ドイルドの伝統の中の力ある動物たちドルイドの植物…セイヨウノコギリソウ（ヤロー）、大工のハーブ／ ラムソン、清めの植物／オウシュウヨモギ、女性の植物／サンザシ（ホーソン）、真中の道／ゴボウ（バードック）、引っかけ植物／カバノキ（バーチ）、光の木／ヒース（エリカ）、ミツバチの植物／ローマンカモミール、安らかな暮らし／ヒレハリソウ（コンフリー）、再びつなぎ合わせる植物／ヤドリギ、魔法の効果を持つ毒／セイヨウキヅタ、力強い生命力／ウォーターミント、明晰な精神力／セイヨウオトギリ（セントジョンズワート）、内なる太陽／ネトル（セイヨウイラクサ）、庭の宝物／ヘラオオバコ、5本の縫い目のあるハーブ／セイヨウナツユキソウ、アーモンドの香り／ブラックベリー、動物の隠れ家／セイヨウニワトコ（エルダーフラワー）、妖精の木／シナノキ（リンデン）、柔らかな母性愛／クマツヅラ、しとやかな木／ヨーロッパブドウ、聖なる飲み物

Florence Laporte（フロランス・ラポルト）

植物、樹木、ケルト伝統を心から愛し、日然癒法と植物療法を修め、長年ワークショップや研修を通じて、野生の薬草や食用可能な植物、偉大なる樹木に関する自らの経験を伝える。ネイチャーガイド、Obod(Order of Bards, Ovates, and Druids、ドルイド復輿団体のひとつ）メンバー。自然の中での体験型ワークショップを提案している。

林 真一郎（ハヤシシンイチロウ）／監修

薬剤師・臨床検査技師。東邦大学薬学部薬学科卒業。グリーンフラスコ株式会社代表。東邦大学薬学部客員講師。日本赤十字看護大学大学院非常勤講師。医師・鍼灸マッサージ師・助産師・薬剤師などとネットワークを作り、情報交換を行いながらホリスティック医学としてのアロマテラピーやハーブ療法の普及に取り組んでいる。著書・監修書に『アロマ&ハーブ大事典』（新星出版社）『ベーシックアロマセラピーの事典』『メディカルハーブの事典 改訂新版 主要100種の基本データ』( 東京堂出版) 『臨床で活かせるアロマ&ハーブ療法』( 南山堂) 『魔女の庭 不思議な薬草事典』『中世の庭の薬草事典』（ともにグラフィック社）ほか多数。

＜書籍情報＞

『ドルイドのハーブ事典』書影

書名：ひみつの本棚シリーズ ドルイドのハーブ事典 ケルトの賢者の薬箱

著者：フロランス・ラポルト

監修：林 真一郎

翻訳：ダコスタ 吉村花子

発売日：2025年11月

仕様：B6変形 クッション製本(上製) 総138頁

定価：2,200円（10%税込）

ISBN：978-4-7661-3931-0

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4766139313/

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18412576/

＜人気ひみつの本棚シリーズ＞

●触れてはいけない、食べてはいけない、知られざる毒草の世界を知る『禁断の毒草事典』リリース

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000122.000084584.html

●謎に包まれた神秘の黒猫エピソード満載！『月夜の黒猫事典』リリース

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000252.000084584.html

●妖しく人を魅了する、魔女のハーブとその秘薬のレシピ『魔女の秘薬事典』リリース

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000276.000084584.html

●現実と幻想が複雑に交錯する世界に生きる不思議な動物たちの伝説『夢幻の動物事典』リリース

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000397.000084584.html

●守護天使から授かった自分の性格や才能がわかる『カバラの天使事典』リリース

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000464.000084584.html

●40種以上の小鳥の鳴き声や生態を詳しく解説『小鳥のさえずり事典』リリース

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000497.000084584.html

●古代から現代まで、人を癒してきた薬草40種の効能やレシピ『中世の庭の薬草事典』リリース

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000584.000084584.html

【書籍に関するお問い合わせ】

株式会社グラフィック社

〒102-0073 東京都千代田区九段北1-14-17

ホームページ：https://www.graphicsha.co.jp/

X：https://x.com/Gsha_design/

Instagram：https://www.instagram.com/graphic_sha/

Facebook：https://www.facebook.com/graphicsha/