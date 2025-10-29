PELICAN PRODUCTS、新シリーズ「ATX」「Aegis」国内初展示会を開催決定

Pelican Products株式会社

■ 世界中で注目を集める新シリーズ「ATX」「Aegis」が、ついに日本上陸

Pelican Products株式会社（日本支社：東京都渋谷区／支社長：東 広行）は、米国で2025年1月に発売されたPelican TRVL 新シリーズ「ATX」「Aegis」の国内初展示会を、総販売代理店である衣川産業株式会社（本社：兵庫県豊岡市／東京事務所：東京都台東区）と共同で開催いたします。

会期は2025年11月11日（火）～13日（木）、会場は株式会社 Vlast内展示ブース（東京都台東区浅草橋）です。

■ 新シリーズ展示会について

本展示会では、2025年12月上旬に日本発売を予定している新シリーズ「ATX」「Aegis」を中心に、

ペリカンが誇る堅牢性と洗練されたデザイン性を融合した各種プロダクトを展示。

また、ブランドの世界観を体感できる特別展示として「フィールドデスク」や「ガンケース」など、

PelicanのDNAを象徴する製品群も紹介します。国内の新シリーズ正規販売パートナーである衣川産業との共同開催により、業界関係者や販売店様にも新シリーズの魅力を直接体験いただける機会となります。

※会場での製品販売は実施いたしません。

■ 開催概要

- イベント名：Pelican TRVL 新シリーズ展示会（Pelican TRVL New Series Launch Exhibition）- 会期：2025年11月11日（火）～13日（木）11日（火）12:00～17:0012日（水）10:00～17:0013日（木）10:00～15:00- 会場：株式会社 Vlast内展示ブース〒111-0053 東京都台東区浅草橋 1-29-11（都営浅草線「浅草橋駅」A3 出口より徒歩2分）- 主催：Pelican Products株式会社・衣川産業株式会社- 入場料：無料（予約不要）

※詳細・最新情報は公式HP、および公式SNSアカウント@pelican_japan（X、Instagram）にて随時発信中。

■ 新シリーズ「ATX」「Aegis」について

Pelican TRVL シリーズの新たなラインとして誕生した「ATX」「Aegis」は、耐久性・軽量性・機能性を高次元で融合した次世代トラベルケース。

ATXは高い防護性能と軽量構造を両立し、Aegisはミニマルで洗練された都市型デザインを採用。従来のペリカンケースは2輪だったのに対し、ATXは4輪仕様で滑らかな可搬性を実現し、旅行・ビジネス・アウトドアなど多様なシーンで活躍します。

■ Pelican Products株式会社について

Pelican Products(ペリカンプロダクツ)社は、1976年にアメリカ・カリフォルニア州トーランスで誕生した耐久性・防水性・防塵性に優れたプレミアム保護ケース、クーラーボックスおよびライトのグローバルリーディング企業です。

“BUILT TO PROTECT”を理念に掲げ、軍・警察・レスキュー・医療・映像・アウトドアなど、世界中のプロフェッショナルから高い信頼を得ています。

■ 衣川産業株式会社について

衣川産業株式会社は、日本の鞄三大産地のひとつである兵庫県豊岡市で1767年前後に創業した老舗企業です。豊岡鞄の原点である柳行李(やなぎごうり)の製造・販売から始まり、時代とともにバスケット、トランク、近代的な鞄へと製品を進化させてきました。1939年に法人化後は、海外輸出から大手ブランドのライセンス生産、自社ブランド展開へと事業を拡大。現在は国内外に生産拠点を持ちながらも、地元職人の手による豊岡鞄の伝統にこだわり、全国に幅広く鞄を販売しています。

■ 本件に関するお問い合わせ

Pelican Products株式会社

E-mail：japan@pelican.com

公式サイト：https://www.pelicanproducts.co.jp/