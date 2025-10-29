世界に広がるSUO。万博を機にオーストラリア市場へ進出。

株式会社ＷＩＺ

人とペットの心と体に優しい商品を展開する 株式会社 WIZ（本社：〒653-0835 兵庫県神戸市長田区細田町３丁目１－２２）は、当社が展開するクールアイテムブランド「SUO」が、オーストラリアの企業と代理店契約を締結し、同国での販売を開始したことをお知らせいたします。

この度の契約に基づき、世界的な会員制倉庫型店舗「コストコ（Costco Wholesale）」のオーストラリア国内店舗におけるロードショー（委託販売）が決定いたしました。

オーストラリア全土への展開を見据えた第一歩

今回のロードショーは、オーストラリア市場における「SUO」ブランドの認知拡大と、現地のお客様の反応を直接検証する重要な機会となります。



当社は、このロードショーでの実績を足掛かりに、将来的にはオーストラリア全土のコストコ店舗への正式採用を目指してまいります。

万博を機に、日本のクールアイテムが世界へ

2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）の公式ライセンス商品の展開などを通じ、SUOの冷却技術とサステナブル（繰り返し使用可能）な製品コンセプトは、国内外から大きな注目を集めてまいりました。

万博を機に高まった世界的な需要に応え、日本の暑さ対策アイテムがオーストラリアという新たな市場で受け入れられることを、当社として大変喜ばしく感じております。

この度のオーストラリア進出を皮切りに、世界中の方々の快適な生活に貢献できるよう努めてまいります。

今後のSUOのグローバルな展開にどうぞご期待ください。

関連URL

SUO公式オンラインストア

https://ec-life.suo.co.jp/

【当社について】

当社は”自然と共に遊ぶ”をスローガンに、地球環境にやさしく、人や動物にも安心・安全なプロダクト作りに取り組んでいます。



未来に美しい環境を繋ぐためのサステナブルな企業を目指しています。

「いかに顧客のニーズを引き出し、高品質な製品を提供するか」

をテーマに独自のノウハウと高い技術力を積み重ねてまいりました。

近年は、環境を重視したサステナビリティなブランド［SUO］を発表し、人をはじめペットや地球にやさしく安心・安全なアイテムを提供をしていくという理念に基づき、社内のしくみを大きく転換致しました。

「ＷＩＺにしかつくれない製品がある」常に胸を張ってそう言えるよう、私たちはこれからも邁進してまいります。

【SUO】

https://suo.co.jp/

【プレスリリースお問い合わせ先】

株式会社 ＷＩＺ

〒653-0835

兵庫県神戸市長田区細田町3丁目1-22

suo-life@titan.ocn.ne.jp