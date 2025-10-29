少数株ドットコム株式会社

少数株ドットコム株式会社（代表取締役会長：山中 裕、本社：東京都練馬区、以下「当社」）は、次世代を担う若手リーダー人材の育成を目的とした新たな教育プログラム「山中政経塾（仮称）」を開始いたしますので、下記の通りお知らせいたします。

１．当プログラムについて

当プログラムは、経済・政治・社会課題に対して主体的に思考し、未来の日本を牽引する人材を育てることを目的としています。当社代表 山中裕のもとで、経済・経営・政治・金融・国際関係といった幅広いテーマについて、実践的な講義や討議を通じて次世代リーダー候補の育成を図ります。

２．プログラム設立の背景

日本の政治・経済界における構造的課題やリーダーシップ人材の不足が指摘される中、実践的な政策形成能力や経営的判断力を兼ね備えた人材の育成が急務となっています。

当社は、企業経営・投資・アクティビズムの経験を通じて培った知見を社会に還元すべく、教育的取り組みを通じて次世代への貢献を進めてまいります。

３．当社代表 山中 裕（やまなか ゆたか）プロフィール

東京大学経済学部を総代として卒業後、コロンビア大学大学院にて金融工学修士号を取得。

ドバイ在住の投資家であり、日本におけるアクティビスト投資の第一人者のひとり。

HOYA株式会社に対する株主提案では、役員報酬の個別開示に関する議案で48%以上の賛成率を獲得。

また、アムスク事件においては、東京地裁・東京高裁にて株式全部取得を行った株主総会の決議取消判決を勝ち取るなど、企業統治分野での先駆的な活動を展開しています。

４．今後の展開

山中政経塾（仮称）は、当初は少人数制による試験的運営を予定しており、今後、社会的反響や参加希望者の増加に応じて、オンライン配信・公開講座などの展開も検討してまいります。

当社は本取り組みを通じて、日本社会における健全な資本主義・民主主義の発展に寄与していくことを目指します。

■会社概要

会社名｜少数株ドットコム株式会社（ https://www.shosukabu.com ）

所在地｜東京都練馬区

代表者｜代表取締役会長 山中裕

事業内容｜会社法関連アドバイザリー、株主権保護コンサルティング、企業統治体制支援、フィナンシャルアドバイザリー、ベンチャー投資、AI関連事業、不動産事業

◆当社は、金融庁の「責任ある機関投資家のための原則」（日本版スチュワードシップ・コード）に準拠し、投資先企業のモニタリングおよび建設的な対話を継続しています。

https://www.shosukabu.com/stewardship-code/

■当社の理念と投資方針当社は中長期保有のスタンスで企業価値向上にコミットし、短期的な売買益を目的とした投資は行いません。さらに当社は、短期的な利益追求を超えて、「ユダヤ人に勝てる日本を作る」ことを会社のミッションとして徹底しています。営利企業としての利益・売上拡大を前提としつつ、それ以上に、日本人が国際社会で対等に競い合える金融力・政治力・文化力を備えることに貢献することを至上命題としています。

この理念を社会的潮流へと育てるため、従業員・投資家・取引先・投資先企業など、あらゆるステークホルダーとの協業を重視し、短期的利益よりも長期的社会的利益を優先する取り組みを進めております。

以上