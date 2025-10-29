NVIDIA、Uber とのパートナーシップによりロボタクシーの世界展開を支援

NVIDIA

Stellantis、Lucid、Mercedes -Benz が、NVIDIA DRIVE AV プラットフォームと DRIVE AGX Hyperion 10 アーキテクチャを活用して自動運転を加速させるレベル 4 エコシステム のリーダー陣に参画

- NVIDIA DRIVE AGX Hyperion 10 は、あらゆる車両をレベル 4 に対応させるリファレンスとなるコンピューターとセンサーのアーキテクチャであり、自動車メーカーや開発者が安全で拡張可能なソフトウェア デファインド フリートを構築することを可能に- Uber が、DRIVE AGX Hyperion 対応車両による世界規模の配車サービス ネットワークで人の乗客とロボット ドライバーを結びつける- Stellantis、Lucid、Mercedes -Benz が、乗客の移動を支える DRIVE AGX Hyperion 10 対応のレベル 4 自動運転車の開発で協力。また、Aurora、Volvo Autonomous Solutions、Waabi が、レベル 4 の自律性を長距離貨物輸送に拡張- Uber が 10 万台を目標に 2027 年からグローバルな自動運転車の拡張を開始、NVIDIA Cosmos プラットフォーム上に構築された共同 AI データ ファクトリーを活用- NVIDIA と Uber が Avride、May Mobility、Momenta、Nuro、Pony.ai、Wayve、WeRide を含む、成長を続けるレベル 4 エコシステムをサポート- NVIDIA が、自動運転車とロボティクス向けのフィジカル AI の安全性を評価、認証する業界初のシステムである Halos Certified Program を発表

ワシントン - GTC Washington D.C. - 2025 年 10 月 28 日 - NVIDIA は本日、Uber と提携し、同社の次世代ロボタクシーと自律配送フリート、新しい NVIDIA DRIVE AGX Hyperion(https://www.nvidia.com/ja-jp/solutions/autonomous-vehicles/in-vehicle-computing/#hardware)(TM) 10 自動運転車 (AV) 開発プラットフォーム、そして L4 自律走行車(https://www.nvidia.com/ja-jp/solutions/autonomous-vehicles/in-vehicle-computing/#software)向けに構築された NVIDIA DRIVE(https://blogs.nvidia.com/blog/level-4-autonomous-driving-ai/)(TM) AV ソフトウェアを活用して、世界最大のレベル 4 対応モビリティ ネットワークを拡張することを発表しました。

レベル 4 エコシステム全体でより高速な成長を可能にすることで、NVIDIA は Uber が 2027 年から段階的にグローバルな自動運転車の規模を 10 万台に拡大するのをサポートします。これらの車両は、NVIDIA とその他の Uber エコシステム パートナーとのコラボレーションを通じて、NVIDIA DRIVE を活用して開発されます。 NVIDIA と Uber は、自動運転車開発(https://www.nvidia.com/ja-jp/solutions/autonomous-vehicles/)に必要なデータをキュレーションおよび処理するために、NVIDIA Cosmos(TM) 世界基盤モデル(https://www.nvidia.com/ja-jp/ai/cosmos/)開発プラットフォームによって高速化されたデータ ファクトリーの開発にも共に取り組んでいます。

NVIDIA DRIVE AGX Hyperion 10 は、量産向けのリファレンス コンピューターとセンサー セット アーキテクチャであり、あらゆる車両で L4 対応を実現します。 これにより、自動車メーカーは、互換性のある自動運転ソフトウェアをホストできる検証済みのハードウェアとセンサーを搭載した乗用車、トラック、バンを構築し、安全で拡張可能なソフトウェア デファインド モビリティのための統合基盤を提供します。

Uber は、人間のドライバーと自動運転車を単一の運用ネットワークに統合しています。これは、人間とロボット両方のドライバーを含む統合された配車サービスです。 このネットワークは、NVIDIA DRIVE AGX Hyperion 対応車両とそれを取り囲むAI エコシステムにより、Uber は今日の人間の運転によるモビリティと明日の自律走行車のフリートをシームレスに橋渡しします。

NVIDIA の創業者/ CEO であるジェンスン フアン (Jensen Huang) は次のように述べています。「ロボタクシーはモビリティの世界的な変革の始まりを示し、輸送をより安全で、クリーンで、効率的にします。NVIDIA は Uber と共に、NVIDIA AI インフラを搭載した大規模な自律フリートの展開を可能にする、業界全体のためのフレームワークを構築しています。 かつてサイエンス フィクションだったものが、急速に日常の現実になりつつあります。」

Uber の CEO である Dara Khosrowshahi 氏は次のように述べています。「NVIDIA は、AI 時代のバックボーンであり、現在そのイノベーションを最大限に活用し、L4 の自律性を大規模に実現し、それは NVIDIA の技術を搭載した AV の Uber での展開を容易にしています。自律モビリティは、都市をより良い方向に変革します。NVIDIA とのパートナーシップにより、このビジョンを実現できることを大変嬉しく思います」

NVIDIA DRIVE レベル 4 エコシステムの拡大

大手グローバル自動車メーカー、ロボタクシー企業、ティア 1 サプライヤーは、すでに NVIDIA と Uber と協力し、NVIDIA AI(https://www.nvidia.com/ja-jp/solutions/ai/) を搭載したレベル 4 フリートの開発を進めています。

Stellantis(https://www.stellantis.com/en/news/press-releases/2025/october/stellantis-advances-global-robotaxi-strategy-with-new-collaboration-with-nvidia-uber-and-foxconn) は、レベル 4 機能をサポートし、ロボタクシーの要件を満たすために特に最適化された AV-Ready Platform を開発しています。 これらのプラットフォームは、NVIDIA のフルスタック AI テクノロジを統合し、Uber のグローバル モビリティ エコシステムとの接続をさらに拡大します。 Stellantis はまた、ハードウェアとシステム統合において Foxconn と協力しています。

Lucid は、次世代乗用車のレベル 4 の自律機能を推進しています。また、今後の米国モデルでは DRIVE Hyperion プラットフォーム上にフルスタックの NVIDIA AV ソフトウェアを活用します。

Mercedes-Benz は、独自のオペレーション システム MB.OS と DRIVE AGX Hyperion を活用し、業界をリードするパートナーとの今後のコラボレーションを検証しています。 革新という伝統を基盤に構築された新しい S クラスは、ラグジュアリー、安全性、最先端の自律性を兼ね備えた優れたショーファー付きのレベル 4 体験を提供します。

NVIDIA と Uber は、Avride、May Mobility、Momenta、Nuro、Pony.ai、Wayve、WeRide など、NVIDIA DRIVE レベル 4 プラットフォーム上でソフトウェア スタックを開発する世界中のレベル 4 エコシステム全体で共有パートナーをサポートし、推進します。

トラック輸送分野では、Aurora、Volvo Autonomous Solutions、Waabi が、NVIDIA DRIVE プラットフォームを搭載したレベル 4 の自律型トラックを開発しています。 NVIDIA DRIVE AGX Thor 上に構築された次世代システムは、Volvo の今後の L4 フリート展開を加速し、乗客のモビリティから長距離貨物輸送に至るまで、エンドツーエンドの NVIDIA AI インフラの範囲を拡張します。

NVIDIA DRIVE AGX Hyperion 10： L4 対応車両向けの共通プラットフォーム

NVIDIA DRIVE AGX Hyperion 10 量産対応プラットフォームには、安全認証を受けた NVIDIA DriveOS(TM) オペレーティング システムである NVIDIA DRIVE AGX Thor システム オン チップ、 14 台の高解像度カメラ、9 台のレーダー、1 台の LiDAR、12 台の超音波センサー、検証されたボード設計を含む、完全に検証されたマルチモーダル センサー スイートを搭載しています。

DRIVE AGX Hyperion 10 は、モジュール式でカスタマイズ可能であり、メーカーや AV 開発者が独自の要件に合わせてカスタマイズできます。 検証済みのセンサー スイートアーキテクチャの提供により、このプラットフォームは開発の加速、コストの削減を実現します。 顧客は、NVIDIA の厳しい開発ノウハウと自動車エンジニアリングと安全性への投資を活用することで、開発を迅速に始めることができます。

DRIVE AGX Hyperion 10 の中核には、NVIDIA Blackwell アーキテクチャをベースとした 2 基の高性能 DRIVE AGX Thor 車載プラットフォームがあります。 それぞれが 2,000 FP4 TFLOPS (INT8 で 1,000 TOPS) 以上のリアルタイム コンピューティングを提供する DRIVE AGX Thor は、多様性を持たせた 360 度のセンサー入力を融合し、トランスフォーマー、視覚言語アクション (VLA) モデル、生成 AI ワークロード向けに最適化されています。これにより、業界をリードする安全認証とサイバーセキュリティ基準に裏打ちされた安全なレベル 4 の自動運転を実現します。

さらに、DRIVE AGX の拡張性と既存の AV ソフトウェアとの互換性により、企業は将来のアップグレードをシームレスに統合し、ロボタクシーや自律モビリティ フリート全体に OTA アップデートを介して展開できるようになります。

生成 AI と基盤モデルが自律性を変革

NVIDIA の自動運転アプローチ(https://resources.nvidia.com/en-us-dgx-cloud/physical-ai-post-training-for-autonomous-vehicles-with-ubers-large-scale-driving-data-using-nvidia-cosmos)は、数兆マイルにのぼる実際の運転および合成運転でトレーニングされた基盤モデル、大規模言語モデル、生成 AI を活用します。 これらの先進モデルにより、自動運転システムは人間のようなリーズニングと適応性で非常に複雑な都市部の運転状況を解決できます。

新しいリーズニング VLA(https://www.nvidia.com/en-us/glossary/reasoning-vision-language-action/) モデルは、視覚理解、自然言語リーズニング、アクション生成を組み合わせて、AV における人間レベルの理解を可能にします。 車両でリーズニング VLA を実行することで、AV は交通流の突然の変化、構造化されていない交差点、予測不可能な人間の行動など、現実の状況における細かな違いや、予測不可能な事態をリアルタイムで解釈できます。 AV ツールチェーンのリーダーである Foretellix は、NVIDIA と協力して、Foretify Physical AI ツールチェーン(https://www.foretellix.com/foretellix-foretify-physical-ai-toolchain-integrates-with-nvidia-drive-av)と NVIDIA DRIVE を統合し、これらのモデルのテストと検証を行っています。

業界が自動運転向けのこれらの大規模モデルを開発し、評価できるように、NVIDIA は世界最大のマルチモーダル AV データセット(https://huggingface.co/collections/nvidia/physical-ai-67c643edbb024053dcbcd6d8)もリリースしました。 25 か国にわたる 1,700 時間分の実世界のカメラ、レーダー、LiDAR からのデータで構成されるこのデータセットは、自動運転のための基盤モデルの開発、ポスト トレーニング、検証を強化するために設計されています。

NVIDIA Halos が車両の安全性と認証の新たな基準を設定

NVIDIA Halos(https://www.nvidia.com/ja-jp/ai-trust-center/halos/autonomous-vehicles/?deeplink=use-case-tabs--4) システムは、クラウドから車に至るまで、最先端の安全性のガードレールを提供し、安全で拡張可能な自律モビリティを可能にする総合的なフレームワークを提供します。

自動車とロボティクス分野における AI の安全性とサイバーセキュリティのための NVIDIA Halos AI Systems Inspection Lab は、独自の評価を実施し、新しい Halos Certified Program(https://www.nvidia.com/ja-jp/ai-trust-center/physical-ai/safety-certification/) を監督します。信頼できるフィジカル AI の展開における厳しい基準を製品とシステムが確実に満たすことを支援します。

AUMOVIO、Bosch、Nuro、Wayve などの企業は、業界で初めてANSI 認定委員会の認定を受けた NVIDIA Halos AI System Inspection Lab の創業メンバーです。 このラボは、レベル 4 の自動運転の安全な大規模展開を高速化することを目指しています。



NVIDIA とパートナー各社が米国における AI イノベーションをいかに推進しているかについては、NVIDIA GTC Washington D.C. におけるジェンスン フアンの基調講演(https://www.nvidia.com/gtc/dc/keynote/)をご覧ください。

※本発表資料は米国時間 2025 年 10 月 28 日に発表されたプレスリリース(https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-uber-robotaxi)の抄訳です。

NVIDIA について

NVIDIA(https://www.nvidia.com/ja-jp/) (NASDAQ: NVDA) は、AI とアクセラレーテッド コンピューティングの世界的なリーダーです。