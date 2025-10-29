プリキュアジュエルペンとおえかきパッドが付録！『たのしい幼稚園12・１・２月号』2025年10月31日発売
株式会社講談社は『たのしい幼稚園12・１・２月号』を2025年10月31日に発売します。特別付録は『キラキラ ジュエリー おえかきパッド』です。
かわいらしいハート型のキラキラジュエリーが付いた『ジュエルおえかきパッド』に、同じくキラキラジュエリーが付いた『プリキュアジュエルペン』、『プリキュアいろえんぴつ』５本がセットになった、おえかき遊びがたっぷり楽しめる豪華付録です。
とじこみ付録には、なぞるだけで簡単におえかきができる『なぞりえカード』『おえかきホワイトボード』『おてがみぬりえカード』が収録。
『なぞりえカード』は、『キミとアイドルプリキュア♪』のキュアアイドル、キュアウインク、キュアキュンキュン、キュアズキューン、キュアキッスの他に、『ちいかわ』『ハチワレ』『うさぎ』が大集合。
『おえかきホワイトボード』は、ティッシュでふくと消えるので、何度でもおえかき遊びができます。
『おてがみぬりえカード』では、『キミとアイドルプリキュア♪』や『ちいかわ』『サンリオキャラクターズ』『キャラ(ハート)フェスキャラクターズ』がおてがみぬりえとして付いてきます。
色をぬったり、メッセージを書いて楽しんでくださいね。
『キミとアイドルプリキュア♪』の連載は、ついに最終回。プリキュアたちの活躍を、最後までお見逃しなく！
かわいいキャラクターや、おえかきが大好きなお子さまにぴったりな１冊です。
【付録内容】
・ジュエルおえかきパッド
・プリキュアジュエルペン
・プリキュアいろえんぴつ
・ジュエルペンでかいちゃおう(ハート) キミとアイドルプリキュア♪ なぞりえカード＆アニメちいかわ なぞりえカード
・おえかき ホワイトボード
・おてがみぬりえカード
たのしい幼稚園2025年12・１・２月号
発売日：2025年10月31日
価格：1870円（税込）