プリキュアジュエルペンとおえかきパッドが付録！『たのしい幼稚園12・１・２月号』2025年10月31日発売

株式会社講談社は『たのしい幼稚園12・１・２月号』を2025年10月31日に発売します。特別付録は『キラキラ ジュエリー おえかきパッド』です。

かわいらしいハート型のキラキラジュエリーが付いた『ジュエルおえかきパッド』に、同じくキラキラジュエリーが付いた『プリキュアジュエルペン』、『プリキュアいろえんぴつ』５本がセットになった、おえかき遊びがたっぷり楽しめる豪華付録です。

とじこみ付録には、なぞるだけで簡単におえかきができる『なぞりえカード』『おえかきホワイトボード』『おてがみぬりえカード』が収録。

『なぞりえカード』は、『キミとアイドルプリキュア♪』のキュアアイドル、キュアウインク、キュアキュンキュン、キュアズキューン、キュアキッスの他に、『ちいかわ』『ハチワレ』『うさぎ』が大集合。

『おえかきホワイトボード』は、ティッシュでふくと消えるので、何度でもおえかき遊びができます。

『おてがみぬりえカード』では、『キミとアイドルプリキュア♪』や『ちいかわ』『サンリオキャラクターズ』『キャラ(ハート)フェスキャラクターズ』がおてがみぬりえとして付いてきます。

色をぬったり、メッセージを書いて楽しんでくださいね。

『キミとアイドルプリキュア♪』の連載は、ついに最終回。プリキュアたちの活躍を、最後までお見逃しなく！

かわいいキャラクターや、おえかきが大好きなお子さまにぴったりな１冊です。

【付録内容】

・ジュエルおえかきパッド

・プリキュアジュエルペン

・プリキュアいろえんぴつ

・ジュエルペンでかいちゃおう(ハート) キミとアイドルプリキュア♪ なぞりえカード＆アニメちいかわ なぞりえカード

・おえかき ホワイトボード

・おてがみぬりえカード

たのしい幼稚園2025年12・１・２月号

発売日：2025年10月31日

価格：1870円（税込）