入場無料【渋谷スタートアップ文化祭】出展詳細、第一弾！ネイルや占いの無料体験に加え、開発中ゲームの限定先行体験や、SNSドラマの主演キャストオーディションなど、文化祭ならではのコンテンツが多数登場

スタートアップファクトリー1号投資事業有限責任組合

2025年10月29日

スタートアップファクトリー（本社：東京都目黒区 代表：鈴木収）は、2025年11月3日（月・祝、文化の日）に、渋谷ストリームホールにて「渋谷スタートアップ文化祭（以下、文化祭）」を初開催いたします。本イベントは、スタートアップ企業や大手企業など総勢40社以上が一堂に会し、来場者が文化祭感覚で楽しめる入場無料の体験型イベントです。この度、追加情報が決定しましたのでお知らせします。

特設サイト：https://startupfactory.co.jp/ssfes/

【BEAUTYブース】

◼︎＜事前予約なし、無料体験＞業界を代表するトップビューティストによるヘア、アイ、ネイルの施術を無料体験！大人気ネイルマッチングアプリ「Nailie Beauty」by株式会社ネイリー

Nailie Beauty（ネイリービューティー）は、ネイリスト・アイリスト・ブロウリストが投稿した300万枚以上のデザインから好みのスタイルを見つけ、気に入ったビューティストへ直接予約できる美容予約アプリです。

そんなネイリービューティーが届けるブースでは、業界を代表するトップビューティストが集結し、ヘア・アイ・ネイル施術による特別体験をお楽しみいただけます。

ヘアは全国に店舗を展開する人気サロンLondの代表「吉田牧人」さん、アイは一回の施術が10万円を超える「ICHIGO」さん、ネイルは全国展開する「TRU NAIL」が参加。

それぞれの分野のプロフェッショナルによる施術を、文化祭限定で無料体験いただけます。

美容が持つ新たな可能性と、自分らしい美しさの発見を感じていただける時間をぜひお楽しみください。

【ENTERTAINMENTブース】

◼︎＜累計来場者数32万人＞『たべっ子どうぶつLAND』が、文化祭限定ポップアップストアとして登場！お昼寝姿のらいおんくんと写真が撮れるフォトスポットやオリジナルグッズを展開！by 株式会社TWIN PLANET

累計来場者数32万人超え！今年の夏も大盛況となった『たべっ子どうぶつLAND』が再び帰ってくる！

株式会社ギンビスのロングセラービスケット「たべっ子どうぶつ」の世界観が楽しめる体験型イベント『たべっ子どうぶつLAND』が、ポップアップストアとなって『渋谷スタートアップ文化祭』に登場します。

高さ1.2メートル、長さ1.75メートルの"お昼寝姿のらいおんくん"と一緒に写真が撮れるフォトスポット「らいおんくんのお昼寝モニュメント」をはじめ、どうぶつさんの個性が溢れるカプセルトイ、そして歴代の『たべっ子どうぶつLAND』に登場した大人気のオリジナルグッズの販売など、特別なポップアップストアをお届けいたします！

見て・撮って・持ち帰って、楽しくてかわいい「たべっ子どうぶつ」の世界をぜひお楽しみください。

【ENTERTAINMENTブース】

◼︎著名人と人気クリエイターの公開SNSコラボ撮影や景品が当たる巨大無料ガチャが登場する「Castee Collab Studio」 by株式会社Castee

株式会社Casteeは、フェアでチャンスにあふれる社会、さまざまなクリエイターが楽しく活動を続け、収益を得られる社会を目指しています。当ブースでは、その理念を体現する2つの企画を実施します。

1つは、著名人とSNSクリエイターによる公開コラボ撮影。コラボによりクリエイティブの可能性が広がり、新たなエンタメが生まれる瞬間を間近でご覧いただけます。

2つ目は、TikTokで話題の商品や企業様からのサンプリング商品、弊社役員・スタッフが厳選したセレクト品など、さまざまな景品が当たる巨大ガチャ。来場者の方に、エンタメのワクワク感を全て無料で提供します。

クリエイターの熱量と未来のビジネスチャンスが交差するライブな空間へ、ぜひお越しください。

【ENTERTAINMENTブース】

◼︎YouTubeチャンネル『META TAXI / メタタクシー』のポップアップ出張版が登場！アバター缶バッチ制作体験のほか、Tシャツお買い上げの方にはシルクスクリーンプリント体験もご用意！by講談社（META TAXI）

YouTubeチャンネル『META TAXI / メタタクシー』のポップアップ出張版が登場！

META TAXIとは、夜のタクシーに乗り合わせた二人がアバター姿でトークを繰り広げるYouTubeチャンネル。意外な組み合わせの2人が数多く出演し、デジタルネイティブ世代から熱い支持を集めています。

今回は、ECストアの商品を実際に展示販売するほか、アバター缶バッチ制作体験や、Tシャツお買い上げの方にはシルクスクリーンプリント体験もご用意しております。ECストアの商品を見て買える機会は少ないでぜひお立ち寄りください。

YouTube : https://www.youtube.com/@METATAXI.official

X : https://x.com/METATAXI_jp

ECストア：https://metataxi-store.jp/

【ENTERTAINMENTブース】

◼︎的確な鑑定力と温かな言葉で多くの相談者を導く人気占い師・龍明が、文化祭に特別出演！所要時間はお一人様10分程、鑑定料は完全無料！ byエキサイトホールディングス株式会社

圧倒的なリピート率を誇り、恋愛・仕事・人生相談などあらゆる悩みに寄り添ってきた実力派占い師・龍明（りゅうめい）が、スタートアップ文化際に特別出演。

これまで数多くの鑑定を通じて"人生が動いた"という声を集める龍明占い師は、的確な洞察力と優しさに満ちた言葉で人気を博しています。

当日は、会場限定の対面鑑定を無料で実施。

電話占いやチャット占い上では出会えない、言葉とエネルギーが交わる特別なひとときを直接体験できます。

一人ひとりの想いを丁寧に受け取るその姿と未来を照らすメッセージは、多くの人の背中を押してきた"心に導く占い"です。ぜひその目でお確かめください。

【ENTERTAINMENTブース】

◼︎独自の感性と圧倒的な色彩表現で注目を集める現代美術家 三枝浩子がライブペインティングを披露。創造のエネルギーが会場を包みます。byエキサイトホールディングス株式会社

現代美術家 三枝浩子が、スタートアップ文化際のパフォーマンス会場でライブペインティングを披露。

国内外での展示やアートイベントで高く評価される三枝は「活きる」をテーマに、人の心の奥に潜む【躍動と静寂】を描き出す表現者。視覚障害を持つにも関わらず即興で織りなす手のみの絵画と大胆な構図、重なり合う色のハーモニーが、会場の空気を一瞬で変えていきます。その場にいる全員が創造のエネルギーに包まれる、まさに"一期一会のアート体験"。完成作品はイベント期間中に展示予定です。

観る人の感性を揺さぶる、迫力あるアートライブペインティングをぜひご覧ください。

【ENTERTAINMENTブース】

◼︎等身大サイネージで体験する「デジタルトレカ×ガチャ」。ライブやフェスでの新しいファン体験を提供するUTAGE3.0の体験型展示。byUTAGE3.0株式会社

等身大サイネージを使って「デジタルトレカ×ガチャ」をその場で体験できる、UTAGE3.0の体験型展示です。大画面をタップして、ガチャを回すことができ、特典付きレアカードを引き当てた方には、その場で特典をお渡しします。

UTAGE3.0は、アーティストとファンをつなぐデジタルパスやデジタルトレカ（ガチャ）を提供する音楽テックスタートアップです。現在、OZworld武道館ワンマン公演や様々なフェスへの導入も進行中。リアルとデジタルが融合する新しいエンタメ体験を、ぜひ文化祭の会場でお楽しみください。

【ENTERTAINMENTブース】

◼︎主演キャストをオーディションで決定！選ばれた方の魅力をもとに、完全オリジナル脚本を執筆。SWIPEDRAMAにて独占配信！by株式会社SWIPEDRAMA

SWIPEDRAMAは、次世代の才能発掘を目的とした「主演キャストオーディション企画」を始動します。選ばれた方の魅力や個性をもとに、脚本家が完全オリジナル脚本を一から執筆。演じる人に合わせて物語を創り上げる“当て書き”手法により、俳優のリアルな魅力を最大限に引き出します。

本企画を通じて、演技力はもちろん、表現者としての感性や存在感を重視し、新しいスターを発掘・育成。完成した作品はSWIPEDRAMAにて独占配信し、視聴者へリアルで新鮮なドラマ体験をお届けします。

【GAMEブース】

◼制作中のゲームコンテンツ「Bless You Again」のデモの先行体験が可能！プレイに応じてランキング掲載も実施！by株式会社Gino

現在制作中で完全新作のローグライトアクションRPG、『Bless You Again』のデモ版を、このイベント会場で最速先行プレイが可能。

死んで強くなれ！緊張感あふれるバトルを体験し、あなたのプレイ結果をスコア化。会場の挑戦者たちとランキングで競い合うことができます！己の限界に挑み、ハイスコアで栄誉を掴み取ってください！

本作は現在、皆様の貴重なご意見をいただくプレイテスト段階です。「バランスが悪い」「アクションが重い」など、不満点や要望があれば、どんな些細なことでも構いません。皆様のフィードバックこそが、本作を正式発売までに最高の作品へ進化させるための力になります。開発チーム一同、皆様のお越しを心よりお待ちしております！

【GAMEブース】

◼︎認知の常識を問い直す、2人プレイ専用パズルアドベンチャーゲーム『違う冬のぼくら』by株式会社講談社 クリエイターズラボ ゲームラボ

会場では、認知の常識を問い直す2人プレイ専用パズルアドベンチャーゲーム『違う冬のぼくら』を遊ぶことができます。本作は端末2台で遊ぶ、特殊なギミックが組み込まれた協力プレイゲームです。

2人のプレイヤーは同じ世界にいるはずなのに、目の前のパソコン画面に映る景色はまったく異なっています。例えば同じ人間を見ていても、片方にはそれが絵本のような動物のキャラクターに見え、もう片方にはそれがロボットのように見えているのです。（その認識の違いによって、フィールド上のオブジェクトがそれぞれの世界で異なる働きをします）

プレイヤーたちは自分にしか見えていないことを会話によって相手と共有し、協力して謎やパズルを解くことで旅を続けていきます。

【GAMEブース】

◼︎恐怖と爽快の限界突破！XRゾンビシューティング『ZOMBIE STORM』、6人で生還を目指せ！by株式会社日本XRセンター

現実空間を舞台に特殊ゴーグルで楽しむXRゾンビシューティング『ZOMBIE STORM』を出展!プレイヤーは6人チームで暗闇から迫るゾンビを迎撃し、ミッション達成と生還を目指します。

心拍数が上がる恐怖と、連携で乗り越える爽快感。撃破の達成感を全身で体験できる15分間の“戦場”。

東京都中野区の常設店舗で展開中！今だけの限定プランも。開発はAWE受賞歴のある日本XRセンター。

【SUSTAINABILITYブース】

◼︎“ゴミ拾い”と“ゲーム”を組み合わせた、エンタメ型環境イベント「清走中」！拾ったゴミを賭けてポイントを競う「ゴミカジノ」を開催します！by株式会社Gab

株式会社Gabが企画・運営するゲーム感覚ゴミ拾いイベント「清走中」は、“ゴミ拾い”と“ゲーム”を組み合わせた、全く新しいエンタメ型環境イベントです。

参加者は拾ったゴミをポイント「Gommy（ごみー）」に変え、ランキング上位を目指します。今回は、そのスピンオフ企画として、渋谷スタートアップ文化祭に「ゴミカジノ」を出展。拾ったペットボトルや缶を“賭けて”ルーレットやじゃんけんなどの"MISSION"に挑戦し、運と行動力でポイントを競います。

遊びながら街をきれいにするという体験を通じて、「正しさ」ではなく「楽しさ」から始まる社会貢献を提案します。若者を中心に、老若男女楽しみながら環境問題を身近に感じてもらうことを目的としたブースです。

【GOODSブース】

◼︎缶バッジやアクリルスタンドなどの雑貨にオリジナルデザインを印刷し、同人グッズ・ライブの物販品などのオリジナルグッズが作成できるECサイト『オリジナルグッズプレス』！オリジナルグッズプレスを実際に触って体験でき、作れるグッズの展示も実施予定！by株式会社トランス

『オリジナルグッズプレス』は、缶バッジやアクリルスタンドなどの雑貨にオリジナルデザインを印刷し、同人グッズ・ライブの物販品などのオリジナルグッズが作成できるECサイトです。

当日は、オリジナルグッズプレスを実際に触って体験でき、作れるグッズの展示を行います。

オリジナルグッズ制作40年の経験値から最適な印刷手法でご対応。細部や色味をしっかり再現します。短納期に強いオリジナルグッズプレスなら、最短2日名入れ出荷も可能です。見積もりや納期、在庫数は商品ページで確認できます。小ロット30個からの注文も承ります。

＜イベント概要＞

・名称：スタートアップファクトリープレゼンツ渋谷スタートアップ文化祭

・日時：2025年11月3日（月・祝） 11:00～17:00

・会場：渋谷ストリームホール 4階～6階（東京都渋谷区渋谷3丁目21－3）

・入場料：無料（入場時に公式LINEの登録をお願いいたします）

LINE登録はこちらから→https://lin.ee/nshOAWg

・主催：スタートアップファクトリー

・特設サイト：https://startupfactory.co.jp/ssfes/

ファンド概要

ファンド名称 ：スタートアップファクトリー１号投資事業有限責任組合

ファンド期間 ：10年（最大3年間の延長オプションあり）

投資分野：toC向けの世界を豊かにするコンテンツ・IP企業ならびにライフスタイル領域

代表者：鈴木収

鈴木おさむ公式SNS：

X https://x.com/suzukiosamuchan

Instagram https://www.instagram.com/osamuchan_suzuki

所在地：〒153-0042 東京都目黒区青葉台三丁目13番11号

HP：https://startupfactory.co.jp