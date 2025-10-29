クラフトバンク、日本青年会議所 建設部会「秋田建設クラブ」と建設業限定のビジネス交流会「職人酒場(R)」を秋田で共同開催

クラフトバンク株式会社

クラフトバンク株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：韓 英志、以下「当社」）は、2025年9月25日（木）、日本青年会議所 建設部会「秋田建設クラブ」（以下、「秋田建設クラブ」）との共同開催により、建設業限定のビジネス交流会「職人酒場(R)」を秋田市で共同開催しました。

秋田県を中心に69社72名が参加し、地域の建設事業者が世代・業種を超えてつながり、盛況のうちに幕を閉じました。

開催の背景

近年、建設業界では職人の高齢化や若手人材の不足が進み、「受注したくても対応できない」「協力会社が見つからない」といった課題が各地で深刻化しています。こうしたなかで、信頼できる取引先との新たなネットワーク形成は、地域建設業の持続的な成長に欠かせない要素となっています。

また、2025年は「秋田建設クラブ」創立40周年にあたり、地域建設業界の発展を振り返り、今後の業界づくりを考える節目のタイミングとなりました。

そこで、「世界に誇れる建設職人と建設会社がもっと儲かる仕組みをつくる」ことを目指す当社と、地域建設業の発展を目指す秋田建設クラブが協力し、秋田で初となる建設業限定のビジネス交流会「職人酒場(R)」を共同開催しました。

イベント概要

▼日時

2025年9月25日（木）17:30開場／18:00開始

▼会場

パーティーギャラリーイヤタカ

（秋田市中通6-1-13）

▼参加者数

69社72名

■プログラム内容

1.パネルディスカッション

テーマ：「建設業界の人手不足時代 何を考え何を実践するべきか？人材確保と業績アップの一歩とは」

「人と経営」をテーマに、建設業界の人手不足や現場力強化をめぐって、地域の経営者たちがリアルな視点で議論を行いました。特別ゲストとして山口県から株式会社コプロス 専務取締役 宮崎 隆司氏を迎え、地域建設業の採用成功に向けた具体的な取り組みを紹介。参加者からも高い関心が寄せられ、有意義な情報共有の場となりました。

登壇者：

株式会社コプロス 専務取締役 宮崎 隆司（特別ゲスト）

秋田建設クラブ 代表 鈴木 亮太

シニアクラブ代表 清水 靖

クラフトバンク総研 主任研究員 金村 剛史

2.建設業限定のビジネス交流会「職人酒場(R)」

パネルディスカッション後には、建設業限定のビジネス交流会「職人酒場(R)」を開催。クラブ会員企業も多数参加し、飲食を楽しみながら名刺交換や情報交換が行われ、普段出会えない企業との新たなつながりが生まれ、地域・工種・世代を超えた活発な交流が広がりました。

「職人酒場」とは

“一夜で十年付き合える元請・協力会社が見つかる”をコンセプトに、当社が全国で展開する建設業限定のビジネス交流会です。

高齢化・人手不足が深刻化する中、以下のような課題を持つ企業に参加いただいています。

・新たな協力会社を見つけ、施工体制を強化したい

・縁故や紹介に頼らず、新しい取引先を見つけたい

・対面で人となりを感じながら、信頼関係を築きたい

これまでに全国で190回以上開催し、延べ7,000名以上（2025年10月現在）が参加。地域・工種・世代を超えて、業界の新たな商流や雇用の形を生み出しています。

今後の展開

今回の秋田開催を皮切りに、当社は日本各地の青年会議所や業界団体と連携し、地域建設業がつながり合う「職人酒場(R)」を全国各地で展開してまいります。建設業界で働く”人と人をつなぐ新たなインフラ”として、次世代の業界づくりを目指します。

■クラフトバンク株式会社について

内装工事会社発の建設DXのスタートアップ。工事マッチングサイト（全国3.4万社が利用）、『職人酒場(R)︎』（37都道府県で開催）を運営。2021年9月より工事会社向け経営管理SaaS『クラフトバンクオフィス』を開発・運営。日本が世界に誇る建設業の生産性向上に取り組む。累計40.7億円の資金調達を実施。

社名 ：クラフトバンク株式会社

所在地 ：東京都中央区日本橋久松町12-8プライム日本橋久松町ビル8F

設立 ：2021年4月

代表者 ：代表取締役 韓 英志

事業内容：建設業向け工事受発注プラットフォーム・工事会社向けのデジタル化支援事業

URL ：https://corp.craft-bank.com/

