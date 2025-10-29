【フロプレステージュ】FLOの「ブラックフライデー」開催！11/28(金)～4日間がお買い得！

株式会社フロジャポンFLOの「ブラックフライデー」～お得な4日間～

関東を中心にすかいらーくグループの洋菓子・洋惣菜のテイクアウトショップ124店舗（2025年10月末現在）を展開する株式会社フロジャポン（本社：東京都武蔵野市）が運営するフロプレステージュでは、2025年11月28日（金）～12月1日（月）の4日間、「FLOのブラックフライデー」を開催いたします。また、同期間中はFLO公式アプリの「FLOマイル3倍」キャンペーンも同時開催！

ブラックフライデー期間限定商品や定番人気商品が大変お得にご利用いただけます。

https://www.flojapon.co.jp/blog/blackfriday2025

FLOの「ブラックフライデー」

イベント中の4日間限定でFLO人気の定番商品「チョコムースケーキ」やFLOのタルトを一度に5種類楽しめる「タルトおためしセット」の他、FLO定番人気の「FLOのこだわりなめらかプリン」に「ナッツのタルトレット各種」を、期間限定・特別価格にてご提供いたします。

またデリカ取り扱い店舗※ではこの期間大人気の「海老とブロッコリーのタルタルサラダ」の海老が通常の1.5倍入った限定商品をご用意いたします。

※デリカ取扱店（52店舗）限定

また、ブラックフライデー開催中は、全日「FLOマイル3倍」に！大変お得なこの機会に、ぜひ「FLO公式アプリ」に会員登録の上、ご利用くださいませ。

≪特別SALE価格商品のご紹介≫

◆チョコレートムースケーキ

ホール約15cm：通常本体価格 3190円（税込3445円）

【ブラックフライデー特別SALE価格】▶▶本体価格2233円（税込2411円）

カット 1個：通常本体価格 490円（税込529円）

【ブラックフライデー特別SALE価格】▶▶本体価格 343円 (税込370円）

チョコレートムースケーキ〈ホール約15cm〉チョコレートムースケーキ〈カットサイズ〉ホールもカットも30％OFF！！

ミルクチョコムースとホワイトチョコムースをココアスポンジでサンドし、ミルクチョコムースでデコレーションしました。

ホールサイズもカットサイズも通常本体価格から30％ＯＦＦ価格でご提供します。

◆タルトおためしセット〈5個〉

1セット：通常 税込1339円～1447円▶▶

【ブラックフライデー特別SALE価格】本体価格1090円（税込1177円）

FLO人気のタルトおためしセット〈5個〉※画像はイメージです

◆FLOのなめらかプリン

1個 通常価格：税込367円 ▶▶【ブラックフライデー特別価格】290円（税込313円）

FLOのなめらかプリンなめらかな食感に仕上がるようスチームオーブンで丁寧に仕上げました。

◆ナッツのタルトレットシリーズ各種

・各1個 通常価格：税込129円 ▶▶【ブラックフライデー特別価格】：99円（税込106円）

・タルトレット3個セット（定番・ドリンクフレーバーセット共に）

通常価格：税込421円 ▶▶ 【ブラックフライデー特別価格】：327円（税込353円）

・タルトレット7個セット

通常価格：税込896円 ▶▶ 【ブラックフライデー特別価格】：683円（税込737円）

対象商品：ナッツのタルトレットシリーズ各種（アーモンドキャラメル、プレーン、アーモンドショコラ、はちみつオレンジ、抹茶、アールグレイ、珈琲ショコラ）

※画像はイメージです

◆海老とブロッコリーのタルタルサラダ

※デリカ取扱店舗限定

【ブラックフライデー期間限定】海老が通常の1.5倍に！！

価格はそのまま100g 390円（税込421円）で通常に比べ海老の量が1.5倍でご提供いたします。

食べ応えも満足感もアップした、期間限定の贅沢な味わいを是非この機会にお楽しみください。

海老とブロッコリーのタルタルサラダ ※デリカ取扱店舗限定、画像はイメージです

＼FLOアプリ会員様なら、さらにお得／

「FLO公式アプリ」では、お買い物金額に応じて貯まる“FLOマイル”数により、お得なクーポン券がもらえるサービスをご提供しております。

ブラックフライデー開催中に、アプリを提示してお買い物いただくと、FLOマイルが＼3倍／に！

まだ「FLO公式アプリ」をお持ちでない方は、是非ダウンロード＆会員登録いただき、お得にお買い物をお楽しみくださいませ。

＜FLO公式アプリのダウンロード・詳細はこちらから＞

https://www.flojapon.co.jp/app_flo.html(https://www.flojapon.co.jp/app_flo.html)

ブラックフライデー限定商品は、数量限定のため品切れになることもございますので、お店での事前予約※をおすすめしております。店頭もしくはお電話にてご相談くださいませ。

※事前予約は、当日の店頭受け取りに限ります。

お買い得な4日間「FLOのブラックフライデー」。

皆さまのお越しを心よりお待ちしております。

※全て画像はイメージです

※数量限定販売のため、売り切れの際はご容赦ください。

※原材料の仕入れ状況などにより、販売期間が変更となる場合がございます。

※表記の税込み価格は小数点以下を切り下げたものです。出店している施設様によっては、価格表記が異なる場合がございます。

