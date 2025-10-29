【フロプレステージュ】FLOの「ブラックフライデー」開催！11/28(金)～4日間がお買い得！
FLOの「ブラックフライデー」～お得な4日間～
関東を中心にすかいらーくグループの洋菓子・洋惣菜のテイクアウトショップ124店舗（2025年10月末現在）を展開する株式会社フロジャポン（本社：東京都武蔵野市）が運営するフロプレステージュでは、2025年11月28日（金）～12月1日（月）の4日間、「FLOのブラックフライデー」を開催いたします。また、同期間中はFLO公式アプリの「FLOマイル3倍」キャンペーンも同時開催！
ブラックフライデー期間限定商品や定番人気商品が大変お得にご利用いただけます。
https://www.flojapon.co.jp/blog/blackfriday2025
FLOの「ブラックフライデー」
イベント中の4日間限定でFLO人気の定番商品「チョコムースケーキ」やFLOのタルトを一度に5種類楽しめる「タルトおためしセット」の他、FLO定番人気の「FLOのこだわりなめらかプリン」に「ナッツのタルトレット各種」を、期間限定・特別価格にてご提供いたします。
またデリカ取り扱い店舗※ではこの期間大人気の「海老とブロッコリーのタルタルサラダ」の海老が通常の1.5倍入った限定商品をご用意いたします。
※デリカ取扱店（52店舗）限定
また、ブラックフライデー開催中は、全日「FLOマイル3倍」に！大変お得なこの機会に、ぜひ「FLO公式アプリ」に会員登録の上、ご利用くださいませ。
≪特別SALE価格商品のご紹介≫
◆チョコレートムースケーキ
ホール約15cm：通常本体価格 3190円（税込3445円）
【ブラックフライデー特別SALE価格】▶▶本体価格2233円（税込2411円）
カット 1個：通常本体価格 490円（税込529円）
【ブラックフライデー特別SALE価格】▶▶本体価格 343円 (税込370円）
チョコレートムースケーキ〈ホール約15cm〉
チョコレートムースケーキ〈カットサイズ〉
ホールもカットも30％OFF！！
ミルクチョコムースとホワイトチョコムースをココアスポンジでサンドし、ミルクチョコムースでデコレーションしました。
ホールサイズもカットサイズも通常本体価格から30％ＯＦＦ価格でご提供します。
◆タルトおためしセット〈5個〉
1セット：通常 税込1339円～1447円▶▶
【ブラックフライデー特別SALE価格】本体価格1090円（税込1177円）
FLO人気のタルトおためしセット〈5個〉※画像はイメージです
◆FLOのなめらかプリン
1個 通常価格：税込367円 ▶▶【ブラックフライデー特別価格】290円（税込313円）
FLOのなめらかプリン
なめらかな食感に仕上がるようスチームオーブンで丁寧に仕上げました。
◆ナッツのタルトレットシリーズ各種
・各1個 通常価格：税込129円 ▶▶【ブラックフライデー特別価格】：99円（税込106円）
・タルトレット3個セット（定番・ドリンクフレーバーセット共に）
通常価格：税込421円 ▶▶ 【ブラックフライデー特別価格】：327円（税込353円）
・タルトレット7個セット
通常価格：税込896円 ▶▶ 【ブラックフライデー特別価格】：683円（税込737円）
対象商品：ナッツのタルトレットシリーズ各種（アーモンドキャラメル、プレーン、アーモンドショコラ、はちみつオレンジ、抹茶、アールグレイ、珈琲ショコラ）
※画像はイメージです
◆海老とブロッコリーのタルタルサラダ
※デリカ取扱店舗限定
【ブラックフライデー期間限定】海老が通常の1.5倍に！！
価格はそのまま100g 390円（税込421円）で通常に比べ海老の量が1.5倍でご提供いたします。
食べ応えも満足感もアップした、期間限定の贅沢な味わいを是非この機会にお楽しみください。
海老とブロッコリーのタルタルサラダ ※デリカ取扱店舗限定、画像はイメージです
＼FLOアプリ会員様なら、さらにお得／
「FLO公式アプリ」では、お買い物金額に応じて貯まる“FLOマイル”数により、お得なクーポン券がもらえるサービスをご提供しております。
ブラックフライデー開催中に、アプリを提示してお買い物いただくと、FLOマイルが＼3倍／に！
まだ「FLO公式アプリ」をお持ちでない方は、是非ダウンロード＆会員登録いただき、お得にお買い物をお楽しみくださいませ。
＜FLO公式アプリのダウンロード・詳細はこちらから＞
https://www.flojapon.co.jp/app_flo.html(https://www.flojapon.co.jp/app_flo.html)
ブラックフライデー限定商品は、数量限定のため品切れになることもございますので、お店での事前予約※をおすすめしております。店頭もしくはお電話にてご相談くださいませ。
※事前予約は、当日の店頭受け取りに限ります。
お買い得な4日間「FLOのブラックフライデー」。
皆さまのお越しを心よりお待ちしております。
※全て画像はイメージです
※数量限定販売のため、売り切れの際はご容赦ください。
※原材料の仕入れ状況などにより、販売期間が変更となる場合がございます。
※表記の税込み価格は小数点以下を切り下げたものです。出店している施設様によっては、価格表記が異なる場合がございます。
企業情報（株式会社フロジャポン）
https://www.flojapon.co.jp/
FLO＜フロプレステージュ＞では、「Smile with French ～フランスの食文化をもっと身近に、もっと楽しく～」のブランドコンセプトのもと、季節のフルーツを使用して店内で焼き上げるタルトや、素材にこだわった美しく華やかなケーキ、贈り物におすすめの焼菓子ギフトなど、フランスのエスプリから生まれたスイーツやデリカをリーズナブルな価格でご提供しております。
https://www.flojapon.co.jp/about_flo.html
商品情報
https://www.flojapon.co.jp/productsearch.html
店舗情報
https://www.flojapon.co.jp/shop.html
公式SNS
・X（旧Twitter）
https://twitter.com/FLOprestige_
・instagram
https://www.instagram.com/flo_prestige/
FLO公式アプリ
https://www.flojapon.co.jp/app_flo.html
FLOオンラインストア
https://www.flo-online.jp/index.html
※以下、メディア関係者限定の特記情報です。個人のSNS等での情報公開はご遠慮ください。