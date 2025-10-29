徳島県発ナチュラルケアブランド「LHOOQ(R)︎（ルーク）」の新製品が世界的なビューティーアワード「Cosmoprof Asia Awards 2025」ファイナリストに選出
日本の自然の叡智と先端技術を融合させたナチュラルパーソナルケアブランド「LHOOQ（ルーク）」を展開するBlue Knot株式会社（所在地：徳島県徳島市、代表取締役会長：平尾 卓）は、世界の美容産業を牽引する国際美容展示会「Cosmoprof Asia 2025」に出展いたします。
それに先立ち行われた「Cosmoprof Asia Awards 2025」の審査において、グリーン＆オーガニック部門のファイナリスト（ベスト4）に選出されました。高い知見を持つ専門家で構成される技術審査員によって厳正に審査され、革新性、品質、そして卓越性が認められました。
受賞対象となった製品は、LHOOQの最新作、艶肌ミスト美容液「LHOOQ ウォータリーセラムミスト」です。
出典元：https://www.cosmoprof-asia.com/fair-info/
■「Cosmoprof Asia Awards」とは
世界47ヵ国から2,500社以上が出展し、119カ国から来場者数6万人以上（2024年実績）の動員を誇る国際美容展示会「Cosmoprof Asia」内で開催される、世界的に権威あるビューティーイノベーションアワードです。 欧州、米国、オセアニアをはじめとする世界中の美容メーカーの数々がエントリーし、その中から、製品の革新性・品質・デザイン・コンセプト・ユーザー体験などが多角的に審査され、優れた製品が表彰されます。
■Cosmoprof Asia Awards 授賞式の概要
業界リーダーと専門家からなる著名な審査員団が、すべてのファイナリストをさらに審査し、各カテゴリーの受賞者を決定します。
受賞者は、Cosmoprof Asia & Cosmopack Asia 授賞式にて発表されます。
開催日：2025年11月12日（水）
時間：17:00～18:30
会場：Hong Kong Convention & Exhibition Centre I Cosmo Onstage I Hall 5G.
主催：Cosmoprof Asia Ltd
協力：BEAUTYSTREAMS
受賞者は2026年にイタリア・ボローニャで開催される世界最大級の国際美容展示会「Cosmoprof Worldwide Bologna 2026」でも成果を披露する特別な機会を得ます。
■ファイナリストの特典について
「LHOOQ ウォータリーセラムミスト」は、以下の特典を通じて、さらなるブランド露出の機会を得ることとなります。
１.Cosmoprof Asia開催期間中、香港コンベンション＆エキシビションセンター（HKCEC）で展示
２.香港最大のアリーナを有する展示場「AsiaWorld-Expo（AWE）」のLEDスクリーンでの展示
３.公式サイトでの特集掲載 https://www.cosmoprofawards-asia.com/en
▼Cosmoprof Asia Awards ファイナリスト一覧
https://www.cosmoprofawards-asia.com/en/finalist/cosmoprof
▼製品ページ
https://www.cosmoprofawards-asia.com/en/contest/product/view/93457
■ファイナリスト製品：「LHOOQ ウォータリーセラムミスト」について
LHOOQ ウォータリーセラムミストは、スキンケアも、日中も、ミストで乾燥知らずの艶肌へと導くミスト状の美容液です。
徳島産の蓼藍（アイ葉／茎エキス）をはじめとする100％天然由来成分（80％以上オーガニック）を贅沢に使用し、特殊な技術により有用成分の浸透力を高めました。
製品名：LHOOQ ウォータリーセラムミスト
発売日：2025年11月1日
容量・価格：100mL ／ 5,940円（税込）
製品特徴：天然由来成分100％（80％以上オーガニック成分）、石油由来成分・界面活性剤・保存料・香料フリー
■今後の展開
LHOOQは、2025年11月に香港で開催される「Cosmoprof Asia 2025」展示会に出展予定です。展示会場では本製品を含むラインナップの展示および体験機会をご用意し、世界中のバイヤー・メディア・関係者の皆様との交流を深めてまいります。
■コメント｜LHOOQ ブランドディレクター 伊澤 昌高
「自然と科学が循環する美しさ」をテーマに開発した製品が、国境を越えて評価されたことに心から感謝しています。 日本の植物の持つちからと、日本人の美意識を、世界に誇れるかたちで届け続けてまいります。
■LHOOQ（ルーク）について
LHOOQ Circular Beauty
自然循環美学ー自然の叡智と先端技術で本質から美しく
自然の叡智と先端技術が融合した、循環型パーソナルケアブランド、LHOOQ｜ルーク。
日本の薬効植物がもつ力を、革新的なテクノロジーで最大限に引き出し、肌と髪の本質から、美しさを育む処方を実現しました。
「間と余白」を持ったデザインがもたらす、静謐で調和のとれた空間美の中で、日々のケアを、よりシンプルに、より心地よく。
続けるたびに、内なる美がめぐりはじめます。
ブランドサイト：https://lhooq-cosme.com/
【会社概要】
Blue Knot株式会社
代表取締役会長：平尾 卓
代表取締役社長：伊澤 昌高
所在地：徳島県徳島市中洲町３丁目47番1
事業内容：化粧品等の美容関連商品や、トイレタリー&ヘルスケア関連商品、化粧品原料の企画開発、製造及び卸販売、Eコマース事業運営、海外への輸出事業、OEM事業
公式サイト：https://blue-knot.co.jp/