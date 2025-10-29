究極萌え美少女SSR「近藤未來」登場！新感覚麻雀ゲーム『雀星』で美少女雀士たちと対局しよう！

宇峻奧汀科技股份有限公司

USERJOY Technology CO.,LTD.は本日（29日）、自社オリジナル美少女麻雀ゲーム『雀星（ジャンスター）』にて、超人気新キャラクター「近藤未来」が登場することを発表しました。更に多くのプレイヤーから待ち望まれていた新美少女スロットマシン「最胸鬼島」もついに実装！お得なキャンペーンも同時開催中。今すぐチェックしよう！

■究極萌え美少女──SSR近藤未來（CV：花安未羽）登場！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=rlp-DvwFjOg ]

近藤未来は「SORA TV」テレビ局の社長愛娘。甘く可愛らしく、人形のように整った容姿をしており、幼い頃に子役としてデビューして以来、非常に高い人気を誇る。ピンクのロリータファッションを愛し、演技力にも定評があるが、その性格はかなり腹黒い。

ドラマのヒロイン役を主人公に奪われたことから、未来は主人公に強い敵意を抱き、陥れようと企んでいる。表向きはわがままで嫉妬深いが、実際には父親と同じく少し抜けた一面を持つ女の子で、幼い頃から数えきれないトラブルを引き起こしてきた。幸いにも、いつも友人のリルカがそばで守ってくれているため、何とか無事に過ごすことができている。

■SSR「近藤未來」期間限定確率大幅アップ！好感度上げてサブストーリーを解放しよう

開催期間：10月29日アップデート後～11月26日11:00（JST）

SSR「ピンクの妖精・近藤未来」の期間限定ピックアップが登場！未来ファンの皆さん、このチャンスをお見逃しなく！

公式からのヒミツ情報によると、未来が一番好きなプレゼントは「ハイヒール」とのこと。お気に入りのプレゼントを贈って未来の親密度をアップさせよう！特別なキャラクターボイスが解放されるだけでなく、主人公と未来のサブストーリーも楽しめる！主人公が賑やかなショッピングモールで買い物中の未来に偶然出会い、当然のごとく一緒に買い物に付き合わされることに。二人の距離がどう変わっていくのか？お楽しみに！

■「幻想の宴・大内田編」、「幻想の宴・オパール編」期間限定キャンペーン開始！

【幻想の宴・大内田編】

開催期間：10月29日アップデート後 ～ 11月5日 11:00（JST）

大內田 彩香（CV：夏樹柑菜）

社交手段は一流でありながら、品性は極めて悪いと評される有名な美人プロデューサー。人々が彼女に対して抱く印象は整った容姿と尊敬されるプロデューサーである。彼女は強いオーラを放ち、女性としても非常に強い存在として認識されている。しかし、その実態は性格が不安定であり、主人公の人生に悲劇をもたらす要因の一つとなっている。

光とシャンパンが交錯する宴の中で、大內田彩香との禁断の序章が幕を開ける。傲慢で強気な女上司が、あなたの前でどんな姿を見せるのか……その優雅さと官能に溺れる、抗えない贅沢なひとときが待っている。

【幻想の宴・大内田編】パックを購入すると以下が獲得できます：

● 専用キャラ【大内田 彩香】

● 幻想の鍵 ×3

● 雀星コイン ×800

（※このパックには「異想世界」専用の解放アイテムが含まれており、特定のゲームバージョンのみ閲覧できます。閲覧できない場合は公式サイトから「特定のゲームバージョン」をダウンロードしてください。）

【幻想の宴・オパール編】

開催期間：11月5日 11:00 ～ 11月12日 11:00（JST）

オパール（CV：みたかりん）

猫耳ヘッドホンとサスペンダー付き網タイツを身に着けた紫髪の少女。一見元気がないがその身体能力が高く、情報収集能力にも優れている。。

情報組織タランチュラの現メンバーで、行方不明の創設者「アラクネー」の代わりに組織を維持している。

【幻想の宴・オパール編】パックを購入すると以下が獲得できます：

● 専用キャラ【オパール】

● 幻想の鍵 ×3

● 雀星コイン ×800

（※このパックには「異想世界」専用の解放アイテムが含まれており、特定のゲームバージョンのみ閲覧できます。閲覧できない場合は公式サイトから特定のゲームバージョンをダウンロードしてください。）

■スロットフィーバー！新美少女スロットマシン「最胸鬼島」実装！

雀士たちが待ち望んだ新たな美少女スロットマシン「最胸鬼島」がついに「ゲームセンター」にて登場！セクシーな鬼姫が魅力全開、高確率の挑戦が待っている！メインゲームで6個以上のコインが出現、またはフリースピン中に巨大コインが出現すると、コレクトゲームへ突入し、3回のリスピンが付与されます。「ロックシステム」を採用し、出現したコインはその場でロックされ、独立したリールとして残ります。新しいコインが出現するとリスピン回数が3回にリセット。リスピン回数が尽きる、または全リールが埋まるとゲーム終了し、報酬が集計されます！ゲームセンターで大当たりの爽快感を体験しよう！

同時に期間限定イベント「スロットフィーバー」を開催することも発表されました。開催期間は11月5日10:00から11月12日11:00（JST）まで。指定されたミッションをクリアすると、大量の紙幣やギフトカード、ギフトパック（青）、ギフトパック（緑）などの豪華報酬を獲得できます。今すぐログインして、白熱のスロットフェスを体験しましょう！

『雀星（ジャンスター）』の最新情報は公式Xおよび公式Discordにて随時公開。ぜひフォロー＆参加して、最新情報をチェックしてください！

