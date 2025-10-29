【JAPAN EC 大賞2025】開催！ 2025年10月28日（火）より投票受付開始

一般社団法人日本通販CRM協会

一般社団法人日本通販CRM協会（本社：東京都品川区、代表理事：向 徹）は、昨年に引き続き「JAPAN EC 大賞 2025」を開催します。

EC通販業界に携わる1,000人と、業界を代表するインダストリーリーダーが、今注目しているEC通販企業に投票します。

【部門賞】は「ヘルスケア部門」「ビューティー・コスメ部門」「食品部門」「ライフスタイル・ホームグッズ部門」「アパレル・ファッション部門」の5部門。そして、全部門の投票総数が一番多かった企業に【総合大賞】が贈られます。

■投票について

EC通販に携わる方であれば、どなたでもご投票頂けます。応援したい企業に、あなたの一票で光を当て、一緒にEC通販業界をさらに盛りあげていきましょう！

▼投票はこちらから：https://award.japan-crm.org/vote/(https://award.japan-crm.org/vote/)【投票期間：2025年12月24日（水）まで】

1社5名様以上ご投票頂いた企業様は、ご申請頂きますとCRM協会のサイト内に「投票協力企業」として社名を無料で掲載させて頂きます。

■インダストリーリーダーご紹介

このイベントは、業界を代表する17名のインダストリーリーダーにご協力いただいています。

・株式会社ディーエイチシー 代表取締役会長 高谷 成夫 様

・株式会社IKホールディングス 代表取締役社長 長野 庄吾 様

・株式会社mima CWO取締役 南沢 典子 様（あきゅらいず創業者）

・株式会社DMC 代表取締役 高橋 貞光 様（元 株式会社えがお 専務取締役）

・株式会社SOLIA 代表取締役 西口 征郎 様

・アンファー株式会社 取締役 吉岡 真実子 様

・株式会社ファンケル グループＩＴ本部 情報システム部 部長 長谷川 敬晃 様

・フジッコ株式会社 通信販売事業部 事業部長 平岡 健治 様

・ココシスグループ（さくらフォレストファウンダー）代表取締役会長 岡部 隆司 様

・サントリーウエルネス株式会社 高橋 文人 様

・株式会社ヤッホーブルーイング よなよなピースラボUnit Unit Director 佐藤 潤 様

・有限会社九南サービス（タマチャンショップ）代表取締役社長 田中 耕太郎 様

・株式会社大麦ロア 代表取締役 浅沼 誠司 様

・株式会社RESORT 代表取締役 石川 森生 様

・株式会社Sparty 取締役 榊原 幸佑 様

・株式会社エイチームウェルネス 代表取締役社長 長瀬 拓也 様

・CRMマーケター（元EC事業者） 西守 穣 様

※インダストリーリーダーとは……EC通販業界の発展に貢献されている方、CRM協会が目指すCRM（JCRM）の理念や活動にご賛同されている方、自薦／他薦の応募を協議しJAPAN EC大賞運営事務局で選出された方

■開催意図

EC市場は、売上高・参入企業数とも年々右肩上がりに増加傾向にあります。しかしながら市場成長とともに法改正、競合増加、広告費高騰など多くの課題も山積しています。

日本のEC・通販業界が世界に誇れる代表的な産業となるため、大小に関わらず顧客に深く長く愛される本物の企業を業界のプロ1,000人が選び、賞賛し、日本のEC・CRMの代表的企業を創出していくことで、消費者からもより愛され信頼され、発展する業界を創っていきます。



▼JAPAN EC 大賞 HP：https://award.japan-crm.org/(https://award.japan-crm.org/)

■表彰式について

「ヘルスケア部門」「ビューティー・コスメ部門」「食品部門」「ライフスタイル・ホームグッズ部門」「アパレル・ファッション部門」各部門賞・総合大賞の表彰を行います。

また同日、賀詞交換会を同所にて開催いたします。詳細は後日発表いたします。

日時：2026年1月27日（火）15:30開場/16:00開演

場所：神田明神文化交流館 EDOCCO STUDIO（東京都千代田区外神田２丁目１６－２）

■日本通販CRM協会について

日本通販CRM協会は、「JCRMを通じて日本のEC・通販業界を世界に誇れる代表的な産業にする」という理念のもと、2015年に設立された日本で唯一のEC・通販に特化したCRM専門協会です。

発足10周年を迎えた本会の活動を通して、これからの未来も、日本が誇る顧客関係値構築（JCRM）を実践する企業を増やし、世界から称賛して頂ける業界の文化を創造していきます。

【ミッション】JCRMを通じて、企業の発展に貢献する

【ビジョン】 JCRMに賛同する仲間が集まるダイバーシティコミュニティをつくる

【バリュー 】Give＆Give/共創共栄/想いやり・ベンチャーシップ（新しい事業や技術で成長や拡大を目指す企業、またはその活動）・グローバルシチズンシップ（地球規模の課題に取り組むために必要な知識やスキル、価値観、態度を養成することを目的）

■活動について

EC通販に関わる会社様が事例を持ち寄り「リアルなCRM」を学ぶ場として、定例セミナーや、会員様同士の交流会、各種委員会、経営塾など年間多くのイベントを行っております。

■会社概要

会社名：一般社団法人 日本通販CRM協会

所在地：東京都品川区西五反田2丁目30-4 BR五反田ビル8階（株式会社E-Grant内）

代表者：向 徹

設 立：2015年1月15日

U R L ：https://japan-crm.org/

内 容：業界発展／貢献のために、EC通販・CRMに関するイベントを企画・運営

■お問い合わせ先

一般社団法人 日本通販CRM協会 事務局 小笠原・西田

TEL：03-6450-1321（受付時間：10時～18時）

メールアドレス：jimukyoku@japan-crm.org