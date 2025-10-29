.Garbonの人工皮革、DESIGNART TOKYO 2025のメイン会場内装に採択

株式会社Gabあらゆる有機系廃棄物を「炭」にして生まれた「.Garbon」の素材、渋谷で初展示

株式会社Gab（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：山内 萌斗）は、このたび「DESIGNART TOKYO 2025」において、メイン会場の内装素材として採択されるとともに、人工皮革や左官材を活用したアート作品を出展します。

独自の炭化技術により、プラスチック・衣服・食料残渣など、これまで焼却されていた有機系廃棄物を炭の粉末へと再資源化。人工皮革をはじめとする多様な“選べる素材”へと生まれ変わらせる新循環ソリューション「.Garbon（ガーボン）」を展開しています。

展示コンセプト：「変容の意思（Will to Transform）」

DESIGNART TOKYO 2025では、「変容の意思」をコンセプトに、.Garbonレザーや左官材を用いたサンプル作品を展示します。.Garbonの素材がもつ“均質性”と、そこから生まれる“個性”の関係を、学校の「机とイス」を象徴的モチーフに表現します。役割を終えたモノと.Garbonの素材を組み合わせることで、廃棄物が新たなかたちに変わる「可能性のデザイン」を提示します。

作品ページ：https://www.designart.jp/designarttokyo2025/exhibitions/11330/

インタビューページ：https://www.designart.jp/designarttokyo2025/interview/13467/

DESIGNART TOKYO 2025 開催概要

イベント名：DESIGNART TOKYO 2025（デザイナート トーキョー 2025）

テーマ：「Brave ～本能美の追求～」

会期：2025年10月31日（金）～11月9日（日）の10日間

営業時間：10:00～19:00(最終日のみ16:00まで / 最終入場時間15:00)

エリア：表参道・外苑前・原宿・渋谷・六本木・銀座・東京

主催：DESIGNART TOKYO 実行委員会

発起人：青木昭夫（MIRU DESIGN）／川上シュン（artless）／小池博史（NONGRID）／永田宙郷（TIMELESS）／アストリッド・クライン（Klein Dytham architecture）／マーク・ダイサム（Klein Dytham architecture）

DESIGNART TOKYOについて

感動との出会いをボーダーレスにつなぐDESIGNART TOKYOは、「INTO THE EMOTIONS ~感動の入口~」をコンセプトに、2017年にスタートしたデザイン＆アートフェスティバルです。世界屈指のミックスカルチャー都市である東京を舞台に、世界中からインテリア、アート、ファッション、テクノロジー、フードなど、多彩なジャンルをリードする才能が集結し、都内各所で多彩な展示を開催します。



DESIGNART TOKYO 2025 HP：https://www.designart.jp/designarttokyo2025/

.Garbon（ガーボン）について

.Garbonは、株式会社Gabが開発する「あらゆる廃棄物を“炭化”し、素材に変える」新循環ソリューションです。

焼却や埋立に頼らず、廃棄物を炭化処理して炭素を固定し、炭を高付加価値素材（人工皮革、顔料、建材など）として再利用することで、CO2排出の抑制と新たな資源循環の創出を目指しています。

.Garbon HP：https://garbon.tech/

会社概要

会社名：株式会社Gab（ガブ）

設立：2019年12月10日

所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-5-16 渋谷三丁目スクエアビル2階

代表者：代表取締役CEO 山内 萌斗

社員数：34名（業務委託等含む）

事業内容：マテリアル事業「.Garbon」、リテール事業「エシカルな暮らし」、エンタメ事業「清走中」

ミッション：。ユニークに解く

.Gab HP：https://www.gab.tokyo

本件に関するお問い合わせ先

株式会社Gab 広報担当

Mail：info@gab.tokyo

Tel：050-1724-6248

お問い合わせ：https://www.gab.tokyo/contact



