ベル投資事業有限責任組合、運用開始から2年でグロスリターン+100%超を達成

ベルインベストメンツ株式会社

ベルインベストメンツ株式会社が運用する日本の上場株式を投資対象とするベル投資事業有限責任組合（以下「当ファンド」）は、ローンチから2年で（2025年9月時点）でグロス（手数料控除前）+100%超のパフォーマンスを達成しました。

ファンドローンチ直後の2023年10月のハマス・イスラエル衝突、2024年8月のキャリートレード急巻き戻しに伴う世界的な相場急変、2025年4月の米国による包括的関税導入など、市場の不確実性が相次ぐ中でも投資家・出資者の資産形成に確かな貢献を果たしました。現在、当ファンドは新規出資受付を停止しており、限られた投資機会として希少性が高まっています。

運用実績（サマリー）

・期間：運用開始（2023年10月）～2025年9月末時点

・成績：グロスリターン（手数料控除前）+100%超

・投資対象：日本の上場株式

※過去の運用実績は将来の成果を示唆・保証するものではありません。グロスは諸費用・税金控除前です。

募集状況

現在、当ファンドは新規出資受付を停止しています。既存投資家の利益保護と運用効率の維持を最優先するためで、次回の受け入れ時期は未定です。リスクイベントが連鎖した2年間で、銘柄選択とリスク管理の基本に忠実に日々邁進したことが結果につながりました。日本株は、構造改革や資本効率改善の追い風を享受しうる一方、銘柄の選別が重要です。引き続き、投資家・出資者の長期的な資産形成に資する運用に一同、全力を尽くしてまいります。



※本リリースは出資・投資の勧誘を目的とするものではありません。

会社概要

商号：ベルインベストメンツ株式会社

代表者：代表取締役社長 池ヶ谷聡

設立：2023年8月

登録：金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3455号

加入協会：一般社団法人日本投資顧問業協会

URL：https://ja.bell-investments.jp

〈注意事項〉

※当社が運用している商品等への投資に当たっては、所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。

※商品等には価格変動等により損失が生じるおそれがあります。