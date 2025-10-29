速乾ゲル。にじみにくく、ウラ抜けしにくい。「水性ゲルボールペン モノグラフライト」発売

株式会社トンボ鉛筆

株式会社トンボ鉛筆（本社・東京都北区、社長・福嶋潤一）は、『水性ゲルボールペン モノグラフライト』（商品名/価格220円（税別200円）)を10月30日、『モノグラフ』※シリーズに加えて全国の文具店、文具コーナー他で順次発売します。ボール径は極細字0.5mmと超極細字0.38mmの２種。インク色は黒、赤、青(赤、青は0.5mmのみ)。ボディカラーは青白黒のモノカラー(全種/写真)、ブルー、グレー、ピンク、パープル(黒0.5mmのみ)。補充リフィルは全種132円(税別120円)です。

※「モノグラフ」は製図用筆記具のペン先形状を事務学習用に展開した広く明るいペン先が特長。当ゲルボールペンもニードルチップを採用してゲルボールペン中最長クラスのペン先で広く明るい視界を確保しました。

本製品の特長は次の通りで学習用、事務用に適します。

速乾で、にじみにくい「モノドライインク」新開発

にじみにくさと速乾性を両立させた「モノドライインク」を新開発しました。速乾性に優れる水性染料ゲルインクで紙に染み込んだインクが浸透しにくい処方にしました。さらに高精度ニードルチップとの組み合わせでインク吐出量をコントロールすることにより、にじみやウラ抜けを抑制、筆記線がシャープです。小さな文字の密度の高い書き込みに適します。

※ゲルボールペンは油性より濃く軽く書けるため中高大学生の25%(平均)が使用していますが、不満点は「乾きが遅い、かすれる、にじむ」(トップ回答)です。(男女計1500名/2022年/トンボ鉛筆調べ)

筆記角度によって線幅が変わりにくい高精度ニードルチップ新開発

ボール座径を大きくする独自のチップ設計によってペンを寝かせてもボールが座から外れにくく、インク吐出量の変化を抑えています。筆記角度によって線幅が変わりにくく安定した線幅が得られます。にじみやウラ抜けの抑制効果と相まってノートをきれいにする効果が得られます。

広く明るいペン先をゲルボールペンで実現

高精度ニードルチップを新たに開発し、ノック時ペン先は5.2mm露出します。「モノグラフ」思想である広く明るいペン先をゲルボールペンで実現しました。スペースの限られる問題集やテストの解答欄にも細かい文字や図をシャープにくっきりと書き込めます。

高密度テクスチャーグリップ

グリップの表面に独自のテクスチャーを施すことで、グリップ力の向上と高精度感が得られます。指先にしっかりフィットし精密な筆記をサポート。

モノブランドデザイン

モノグラフシリーズのアイデンティティーであるシンプル＆スマートなデザイン。本製品はグレードアップして光沢感・透明感に優れます。ボディカラーはモノカラー、ブルー、グレー、ピンク、パープル。

商品名 「水性ゲルボールペン モノグラフライト」

品種 極細字0.5mm 超極細字0.38mm

インク色 黒、赤、青 (赤、青は0.5mmのみ)

ボディカラー 青白黒のモノカラー(全インク色・ボール径)、ブルー、グレー、ピンク、パープル(黒0.5mmのみ)、計5色

価格 本体220円（税別200円）／補充リフィル132円(税別120円)

発売 2025年10月30日