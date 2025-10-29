情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）認証を取得│株式会社シオン

株式会社シオン

株式会社シオン（本社：東京都港区、代表取締役：井上 勉）は、ISMS（Information Security Management System：情報セキュリティマネジメントシステム）の国際規格「ISO/IEC 27001:2022」認証を、2025年9月26日付にて取得いたしましたので、お知らせいたします。

●背景・取得の目的

当社は、スタートアップ支援事業およびヘルスケア関連事業において、いずれも機密性の高い情報を扱っており、情報資産の重要性を深く認識しております。

スタートアップ支援事業では、経営視点でのHRコンサルティングやマーケティングPRの支援を通じて、企業の成長戦略や人材情報などの情報資産を取り扱っています。

また、ヘルスケア関連事業では、経営課題に応じたコンサルティングやヘルスケアテックの導入支援を行う中で、経営関連や現場での機微な情報を扱う機会が多く、厳格な情報管理が求められます。

こうした事業特性を踏まえ、より一層の信頼性向上および安全・安心なサービス提供を目的として、情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）認証を取得いたしました。

【認証概要 】

■認証規格：JIS Q 27001:2025(ISO/IEC 27001:2022＋Amd 1:2024)

■認証登録番号：MSA-IS-788

■登録日：2025年9月26日

■認証機関：株式会社マネジメントシステム評価センター

■対象範囲：

・PR マーケティングに関する戦略コンサルティング

・人材紹介、HR ソリューション等に関するHR コンサルティング

・IT プラットフォームの開発及び提供

・ヘルスケアDX コンサルティング

・機能訓練、介護施設等に関するヘルスケアコンサルティング

・デイサービス施設の運営

●今後の取り組み

当社は本認証取得を契機に、引き続き情報セキュリティ体制の改善・運用の徹底を図るとともに、お客様に対し一層の安心・安全をお届けしてまいります。

本件に関するお問い合わせ先

株式会社シオン

コーポレート本部

Email：contact@sion-group.com

URL：https://sion-group.com/