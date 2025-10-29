ゴールの高さも練習相手も自由自在。自主練の質を高める環境をご自宅に。

株式会社YOCABITO

バスケットボールの上達を願う親御さんにとって、ご自宅での練習環境整備は大きな課題。特に、成長に合わせた最適な高さへの調整や、実戦的な練習相手の確保は難しいのが現状です。この度、ミニバスから一般公式サイズまで高さを調節できるバスケットゴールと、一人でも実戦的なオフェンス練習が可能なポップアップディフェンダーが新登場。従来のゴールよりも、斜め支柱設計がゴール下を広大に確保し、レイアップやフットワークを安全かつダイナミックに実現。この2アイテムの導入により、お子様の練習環境は「高さ・プレッシャー・安全性」の全てが満たされ、試合直結の環境へと進化し、実戦力と成長速度を飛躍的に高めます。

株式会社ＹＯＣＡＢＩＴＯ（本社 : 岐阜県岐阜市、代表 : 菅野祐介）が展開する部活生を応援するトレーニングブランド LEADING EDGE（リーディングエッジ）より、公式ゴールに近い環境で練習ができる「バスケットゴールPG」と、一人でもディフェンスをかわす練習ができる「ポップアップディフェンダー」の販売を2025年10月下旬より開始します。

製品紹介：バスケットゴールPG

■ゴール下を広く、練習の有効スペースに

斜めに伸びた支柱により、ゴール下に空間が生まれます。これにより、レイアップシュートやリバウンド、インサイドの激しい攻防も、支柱を気にせず試合さながらの本格的な環境で練習可能に。ベースタンクや支柱が邪魔にならないため、足元の不安なく安全に集中できます。

■高反発クリアボード

バックボードにはポリカーボネート素材を使用しており、高い強度と耐衝撃性に優れています。中央に描かれている四角い枠「ウィンドウ」は、公式戦同様のサイズ比率を基にしており、バンクシュートの練習に最適。公式戦に近いスペックのため、より実践感覚の練習が可能です。

■ミニバス～公式まで高さ6段階調整

お子様の成長に合わせてリングまでの高さを230cm～305cmの6段階調節が簡単にできます。最もリング位置の低い230cmのキッズから、高さ260cmのミニバス、一般公式試合の305cmまで幅広く対応します。高さ調節ハンドルを上下させるだけのワンハンド構造でラクラク高さ調節。

目盛り付きで高さに迷うこともありません。

■耐久性の高いゴールリム

ゴールリム (リング) に4個のスプリングを搭載することで、激しいシュートの衝撃を和らげます。 ゴールネットには太く密度のある耐久素材を採用することで、ネットの劣化を防ぐとともに、シュートが決まった時の「シュパッ」と鳴る気持ち良い音を本格的に再現。シュートへの意欲をより向上させます。

■安定感のある大型タンク

大型バックボードと支柱を支えるために、オリジナル大容量のベースタンクを開発。広い注水口を採用することで、従来品よりも水・砂を充填しやすくなりました。更に安心してご使用いただくために、20kgの砂袋を入れることができるウェイトバックを付属。

製品紹介：ポップアップディフェンダー

■国内最長の高さと強度を実現

120cmの高さは威圧感があり、ドライブでディフェンスをかわす練習時に、リアルな存在感を味わうことができます。生地には420Dポリエステル、ワイヤーは4mmスチールを採用することで、風や強い 衝撃にも耐えることが可能。中にウェイトを入れることで、衝突しても倒れにくく吹き飛ばされることもありません。激しいトレーニングでもしっかり自立し続ける設計で、安心して反復練習に打ち込めます。

■練習場所へコンパクトに持ち運び

ポップアップ式なので、一人で設営も片付けも簡単。折りたたんで付属のキャリーバックに入れて持ち運べるので、公園や体育館への移動も楽々。サッと出して使えるのでお子様一人でも安心です。

■プロバスケットボール選手監修

「試合中は楽な状況でシュート、ドリブル、パスをすることは少ない。常に相手の強いプレッシャーを感じながらプレーをします。だから練習でも前に壁がある中で、シュート・ パス・ドリブルのタイミングや駆け引きの感覚が身に付きます。」 プロ選手の意見から実戦を意識し、すべてがバランスよくなるように、何度も何度も試作を重ねて、一番ベストなスペックになっています。

製品概要

【製 品 名】バスケットゴールPG

【寸 法】幅110cm×奥行207cm×高さ286-361cm

【重 量】約32kg

【構造部材】ポリエチレン、ポリカーボネート、ポリプロピレンなど

【内 容 品】バスケットゴール一式

【価 格】オープン価格（税込参考価格：32,800円）

■10月29日（水）より予約販売を開始します。下記リンクにてご確認ください。

【製 品 名】ポップアップディフェンダー

【展開寸法】Φ40cm×高さ120cm

【収納寸法】Φ45cm×高さ20cm

【重 量】約4kg

【構造部材】本体-ポリエステル、ワイヤー-スチール、収納袋-ポリエステル

【内 容 品】本体×3、収納袋×1

【価 格】オープン価格（税込参考価格：11,800円）

■販売を開始しております。下記リンクにてご確認ください。

