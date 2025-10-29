primeNumber DATA SUMMITに『生成AI時代の超仕事術大全』著者のアクセンチュア堺氏、『AIドリブン経営』著者のKaizen Platform須藤氏の登壇が決定

株式会社primeNumber

株式会社primeNumber（本社：東京都品川区、代表取締役CEO 田邊 雄樹）は、11月26日に開催する大型カンファレンス「primeNumber DATA SUMMIT 2025（以下DATA SUMMIT）」で、アクセンチュア ビジネス コンサルティング本部 データ&AIグループ マネジング・ディレクターの堺 勝信氏、Kaizen Platform 代表取締役の須藤 憲司氏の登壇が決定したことを発表します。

DATA SUMMITはprimeNumberが主催する、データとAIに関する大型カンファレンスです。第5回となる今回はこれまでの「01(zeroONE)」から名称を変更し、2025年3月にオープンした高輪ゲートウェイ直結の「TAKANAWA GATEWAY Convention Center」で開催します。

今回新たに追加されたNewsPicks企画セッションでは、アクセンチュアの堺氏、Kaizen Platformの須藤氏と、primeNumber 取締役執行役員CIOの山本健太が、どのような考え方とステップでAI活用組織を作り上げているのか、AIを経営に活用する環境を整備しているのかを解説します。

追加セッション概要

タイトル：経営者必見。AIドリブン経営を実現するためのAI実装超メソッド

時間：17時30分～18時20分

URL：https://primenumber.com/data-summit/2025?session=ST-2

登壇者堺 勝信氏アクセンチュア株式会社 ビジネス コンサルティング本部 データ&AIグループ マネジング・ディレクター

27年以上に亘るコンサルティング経験があり、業務改革および業務改革を実現するためのシステムの企画～導入/運用まで一気通貫のプロジェクトを多数経験。2015年以降、AI（人工知能）を活用してのビジネス・システム変革に多数従事。現在、データ & AIグループのAIアーキテクトチームリード 兼 ジェネレーティブAIの日本リード。共著に『生成AI時代の超仕事術大全』『Microsoft Copilot for Microsoft 365活用大全』。その他講演、寄稿多数。

須藤 憲司氏株式会社Kaizen Platform 代表取締役

2003年に早稲田大学を卒業後、株式会社リクルートに入社。同社のマーケティング部門、新規事業開発部門を経て、リクルートマーケティングパートナーズ執行役員として活躍。2013年にKaizen Platformを米国で創業、2020年に東証マザーズ上場。デジタルマーケティングとIT開発で企業の顧客体験DXを支援するソリューションを提供。2024年「AIドリブン経営 人を活かしてDXを加速する」（日経BP）を出版。

山本 健太株式会社primeNumber 取締役執行役員CIO

新卒でエンジニアとして広告テクノロジー関連の開発に従事。広告配信プラットフォームのフロントエンドおよびバックエンドにてWebアプリケーション開発やプロジェクトマネジメントを経験。2015年、代表田邊とprimeNumberを創業。データ収集‧集計‧機械学習‧コンテンツ配信からなる「systemN (TM)」開発を経て、現在はprimeNumberにて取締役執行役員CIOとしてプロフェッショナルサービス本部およびデータイノベーション推進室統括にあたる。2020年度「Forbes 30 Under 30 Asia 2020のEnterprise Technology部門」選出。

開催概要

■ 名 称： primeNumber DATA SUMMIT 2025｜Humans trust, AI learns

■ 主 催： 株式会社primeNumber

■ 日 時： 2025年11月26日(水) 10:00～20:00

■ 参加費： 無料

■ 場 所： TAKANAWA GATEWAY Convention Center

■ 申 込： イベントサイト ( https://primenumber.com/data-summit/2025 ) にてご登録ください。ご登壇者、当日のタイムテーブルもご覧になれます。

株式会社primeNumber 概要

primeNumberは「あらゆるデータを、ビジネスの力に変える」データテクノロジーカンパニーです。企業のデータ活用における不自由をなくし、人とAIが共存していく時代に、誰もがデータの価値と共にある世界を実現します。

■ 会社名

株式会社primeNumber（英文名：primeNumber Inc.）

■ 代表

代表取締役CEO 田邊 雄樹

■ 設立

2015年11月

■ オフィス

〒141-0021

東京都品川区上大崎三丁目１番１号 JR東急目黒ビル5F

■ 企業サイト

https://primenumber.com/company

■ 事業内容

・クラウドETL「TROCCO」の開発・運営

・AIデータプラットフォーム「COMETA」の開発・運営

・データテクノロジー領域の課題解決を実現するプロフェッショナルサービスの提供

