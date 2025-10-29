【沖縄美ら海水族館】世界初！ホシカイワリの繁殖に成功！

一般財団法人 沖縄美ら島財団

沖縄美ら海水族館（所在地：沖縄県国頭郡本部町 館長：佐藤 圭一）では、世界初となる「ホシカイワリ」の繁殖に成功し、「サンゴ礁への旅 個水槽」で稚魚の展示を開始しました。

ホシカイワリの幼魚

【展示個体】4個体 全長：約5cm（ふ化日：2025年8月29日～30日）

【展示場所】サンゴ礁への旅 個水槽 ※生物の状況により展示を終了することがあります。

当館では、ホシカイワリ（成魚）を「黒潮の海」大水槽にて展示しており、季節に応じて産卵が確認されていたため、産卵期には受精卵を採取し、育成用水槽で孵化・飼育を行いました。

繁殖の過程では、初期餌料の種類や与えるタイミングなどについて試行錯誤を重ねました。特にエビと同じ甲殻類の仲間である“カイアシ類(コペポーダ)”が仔魚の初期成長に適した餌料であることを明らかにするなど、飼育方法の改良を進めた結果、今回世界で初めて本種の繁殖に成功しました。

現在、稚魚は全長約5cmに成長しており、成魚と同様に縦長の体型をしていますが、やや体高が高く、丸みを帯びています。体側には名前の由来にもなっている星状の斑点（黄色～金色）はまだ現れず、不明瞭な暗い横帯のみが見られます。

ホシカイワリの成魚ホシカイワリ

学名：Turrum fulvoguttatum

英名：Yellowspotted trevally

琉球列島からインド洋・西太平洋に分布するアジの仲間で、全長70cmに達し食用にもされる。

岩礁域やサンゴ礁域に生息し、時には水深100mを超える外洋でも漁獲される。

2022年には、分類学的な再検討によりヨロイアジ属からホシカイワリ属へ変更された。

沖縄美ら海水族館では、今後も本種の繁殖研究を通じて、水産資源としても重要な本種の繁殖生態の 解明に取り組み、その知見を資源の保全や持続的な利用に役立ててまいります。

『沖縄美ら海水族館』

「沖縄美ら海水族館（おきなわちゅらうみすいぞくかん）」は、沖縄本島北部で持続可能な観光と地域振興をけん引する拠点施設です。沖縄の生物多様性を再現するコンセプトのもと、「沖縄の海との出会い」をテーマに、南西諸島や黒潮に息づく多様な生態系を再現・展示し、その価値を次世代へ継承する役割を担います。

目標実現のため、希少生物の保全・繁殖研究や生物多様性に関する先進的な研究を独自に推進し、科学的知見に基づいた質の高い教育の機会をすべての人に提供しています。なお、名称の“ちゅら”は沖縄の言葉で「美しい」「清（きよ）らしい」を意味し、当館の理念を象徴しています。

※ 沖縄美ら海水族館は、国営沖縄記念公園（海洋博公園）の一施設で、「一般財団法人 沖縄美ら島財団（URL https://churashima.okinawa/）」が管理・運営しています。

『海洋博公園』

海洋博公園は、沖縄の「太陽と花と海」を体感できる国営公園です。「沖縄の海との出会い」をテーマにした”沖縄美ら海水族館”や亜熱帯気候の植物が楽しめる”熱帯ドリームセンター”、太平洋地域および沖縄の海洋民族の歴史・文化を発信する”海洋文化館”、郷土文化を伝える”おきなわ郷土村”など多彩な施設を有します。