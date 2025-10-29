¤¤¤è¤¤¤èÌÀÆü10/30(ÌÚ)¤«¤é³«ºÅ¡ª²ñ¾ì°ÆÆâ¿Þ¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¡ÖÂè£µ²ó ¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¡¦DX¿ä¿ÊÅ¸¡ÊODEX¡ËÂçºå²ñ¾ì¡×
¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¡¦DX¿ä¿ÊÅ¸ ¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡Ê¼Â¹Ô°Ñ°÷Ä¹¡§ËÙ Àµ¿Í¡¿±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥Î¥Ù¥ó¥È¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë～31Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥¹Âçºå¤Ë¤Æ¡ÖÂè£µ²ó ¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¡¦DX¿ä¿ÊÅ¸¡ÊODEX¡ËÂçºå²ñ¾ì¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£½ÐÅ¸¼Ò°ìÍ÷¡¦¥»¥ß¥Êー¥×¥í¥°¥é¥à¤ò·ÇºÜ¤·¤¿²ñ¾ì°ÆÆâ¿Þ¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://odex-expo.jp/osaka/(https://odex-expo.jp/osaka/)
²ñ¾ì°ÆÆâ¿Þ¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
²ñ¾ì°ÆÆâ¿Þ¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é :
https://housing-biz.jp/data/2510map.pdf
¹ç·×50¥»¥Ã¥·¥ç¥ó°Ê¾å¤Î¡ÖÆÃÊÌ¹Ö±é¡×¡Ö¼«¼£ÂÎÆÃÊÌ¹Ö±é¡×¡ÖÀìÌç¥»¥ß¥Êー¡×¡¡¡¡¥»¥ß¥Êー¥×¥í¥°¥é¥à¸ø³«
AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Î»öÎã¾Ò²ð¥»¥ß¥Êー¤Ê¤ÉÏÃÂêÀ¤Î¤¢¤ë¥Æー¥Þ¤Î¡ÖÆÃÊÌ¹Ö±é¡×¡¢¼«¼£ÂÎ¤¬DX¿ä¿Ê¤ÎÀè¿Ê»öÎã¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ö¼«¼£ÂÎÆÃÊÌ¹Ö±é¡×¡¢½ÐÅ¸¼Ò¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡ÖÀìÌç¥»¥ß¥Êー¡×¤â³«ºÅ¡£
¡ÚÄ°¹ÖÌµÎÁ¡¦»öÁ°ÅÐÏ¿À©¡Û
¥»¥ß¥Êー¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê²ñ¾ì°ÆÆâ¿Þ¡¦Î¢ÌÌ¡Ë :
https://housing-biz.jp/data/2510map.pdf
10/30(ÌÚ)¡¡ÆÃÊÌ¹Ö±é¡¦¼«¼£ÂÎÆÃÊÌ¹Ö±é¡¦ÀìÌç¥»¥ß¥Êー
¹Ö±é²ñ¾ì¤Ç¤ÏÍè¾ì¼Ô»²²Ã·¿¤Î´ë²è¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¹Ö±é²ñ¾ì£´
10/30(ÌÚ)¡¡15:40～16:20¡¡
¡Ö¼«¼£ÂÎDX¤Î¥Û¥ó¥Í²ñµÄin ODEX¡×
¢£¹Ö±é²ñ¾ì£¶
10/30(ÌÚ)¡¡16:00～17:00
¡Ö¿Í»ö¸òÎ®²ñ with ¡Ê°ì¼Ò¡Ë¥Ôー¥×¥ë¥¢¥Ê¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹¡õHR¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¶¨²ñ¡×
´ë²è¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é :
https://innovent02.eventos.tokyo/web/portal/730/event/14250/module/booth/364720
10/31(¶â) ÆÃÊÌ¹Ö±é¡¦¼«¼£ÂÎÆÃÊÌ¹Ö±é¡¦ÀìÌç¥»¥ß¥Êー
¹Ö±é²ñ¾ì¤Ç¤ÏÍè¾ì¼Ô»²²Ã·¿¤Î´ë²è¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¹Ö±é²ñ¾ì£´
10/31(¶â)¡¡10:00～11¡§00¡ÖJIAM¡¦JAMP½ÐÄ¥¸¦½¤ in ODEX¡×
10/31(¶â)¡¡15:40～16:30¡Ö¼«¼£ÂÎ¸òÎ®²ñ with ¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ£ ¥Ç¥¸¥¿¥ë²þ³×¶¦ÁÏ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×
¢£¹Ö±é²ñ¾ì£µ
10/31(¶â)¡¡13¡§30～16:30¡ÖÁ´¹ñ¥ïー¥¯¥¹¥¿¥¤¥ëÊÑ³×Âç¾Þ2025 ¶áµ¦Âç²ñ¡×
¢£¹Ö±é²ñ¾ì£¶
10/31(¶â)¡¡16:00～17:00¡ÖDXÃ´Åö¸òÎ®²ñ with ¡Ê°ì¼Ò¡ËIT¸ÜÌä²½¶¨²ñ¡×
¢£¹Ö±é²ñ¾ì£·
10/31(¶â)¡¡11¡§00～12:00¡Ö¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¥³¥ó¥Æ¥¹¥È in ODEX¡×
´ë²è¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é :
https://innovent02.eventos.tokyo/web/portal/730/event/14250/module/booth/364720
½ÐÅ¸¼Ò°ìÍ÷¡¦¥»¥ß¥Êー¡¦ÆÃÊÌ´ë²è¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://odex-expo.jp/osaka/(https://odex-expo.jp/osaka/)
½ÐÅ¸¼Ò°ìÍ÷
https://odex-expo.jp/osaka/exhibitors-list/
¥»¥ß¥Êー°ìÍ÷
https://odex-expo.jp/osaka/seminar/
¸òÎ®²ñ¡¦ÆÃÊÌ´ë²è
https://odex-expo.jp/osaka/meeting/
Íè¾ì¤Ë¤Ï»öÁ°ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¡Ú»²²ÃÌµÎÁ¡Û
Íè¾ì»öÁ°ÅÐÏ¿¡¦Íè¾ì¼Ô¥Ð¥Ã¥¸¤Î°õºþ¤ò¤ªºÑ¤Þ¤»¤Î¾å¡¢²ñ¾ì¤Ë¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Íè¾ìÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é :
https://innovent02.eventos.tokyo/web/portal/730/event/14250/users/register
¤´¼èºà¤ò´õË¾¤µ¤ì¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥¹ÅÐÏ¿¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥×¥ì¥¹ÅÐÏ¿¥Õ¥©ー¥à¡§https://odex-expo.jp/osaka/press/(https://odex-expo.jp/osaka/press/)
¡¦²ñ´üÃæ¼èºà¤ò¤´´õË¾¤µ¤ì¤ëÊý¤Ë¤Ï¡¢ÅöÆü¤Î¼õÉÕÊýË¡Åù¤ò²ñ´üÁ°¤Ë¤´Ï¢Ííº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¦½ÐÅ¸¼Ò¡¢µÚ¤Ó½ÐÅ¸À½ÉÊ¤ò¼èºà¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢½ÐÅ¸¼Ò¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¼èºà¡¦µ»ö·ÇºÜ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£